Medio Ambiente considera que la planta de biogás de Molina no tiene una alta incidencia ambiental

La Dirección General de Medio Ambiente considera que la planta biogás que se está construyendo en el polígono La Polvorista de Molina de Segura no debe considerarse como una actividad de alta incidencia ambiental. Esta aclaración responde a una solicitud que realizó el Ayuntamiento de este municipio la semana pasada. Cabe recordar que el alcalde de Molina, José Ángel Alfonso, aseguró que en caso de que Medio Ambiente considerara que sí tenía esta especial incidencia, una consideración recogida en el PGOU y que impone ciertas limitaciones para su ubicación, revisaría de oficio el expediente y paralizaría las obras, tal y como quieren las plataformas de vecinos afectados y los empresarios del polígono, que han iniciado acciones legales para conseguir que se paren los trabajos y se reubique la instalación.

En el informe remitido al Consistorio, firmado por el director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata, se recuerda que la planta producción de biometano ha superado la evaluación de impacto ambiental ordinaria y la autorización ambiental integrada, donde quedó patente que "todos los procesos se llevan a cabo bajo naves cerradas en depresión y depósitos estancos, de modo que las posibles emisiones quedarán confinadas y conducidas a equipos de depuración y control antes de emitirse a la atmósfera".

Además, la Dirección General de Medio Ambiente sostiene que el proyecto cumple con todas las medidas establecidas por la normativa europea, por lo que el proyecto y su explotación "no van a tener efectos o impactos adversos significativos sobre el medio ambiente y la salud de las personas, por lo que, no procedería considerar la planta de biogás como una actividad de alta incidencia ambiental".

A partir de ahora, tal y como adelantó el regidor de Molina de Segura, se iniciará lo que él llama ‘el plan B’: vincular la licencia de actividad de esta empresa a que no trate ningún producto contaminante, "de manera que en caso de roturas o escapes no pueda producirse ningún perjuicio a la población». Ya explicó el alcalde que esta planta no tratará purines ni lodos y sólo ceñirá a azucares y yogures caducados.

Cabe recordar, como ya adelantó La Opinión, que diversas plataformas vecinales afectadas por la planta de biogás, los empresarios de La Polvorista e incluso un centro educativo, están explorando la vía judicial para tratar de paralizar las obras. Consideran los afectados que se han cometido durante la tramitación de este proyecto multitud de irregularidades.

Cabe mencionar que en el caso de la plata de de biometano que estaba proyectada en la pedanía murciana de Baños y Mendigo, el Ayuntamiento capitalino sí estableció que se trataba de una Instalación Singular de Alta Incidencia Ambiental según el Plan General de Ordenación Urbana y tumbó el proyecto.