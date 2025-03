Los veterinarios reclaman recuperar su potestad clínica

Centenares de veterinarios se concentraron esta mañana ante la Delegación del Gobierno en Murcia para reclamar la derogación del Real Decreto 666/2023 sobre uso y prescripción de medicamentos veterinarios, que, señalan, les resta competencias profesionales y les carga de más burocracia.

La concentración fue acompañada por el cierre de las clínicas veterinarias durante dos horas, y en ella se pudieron leer pancartas que rezaban lemas como «Somos sanitarios, mi criterio clínico va primero», «Veterinaria cuida tu salud», «La ley me llama criminal por querer salvar a tu animal» o «Señor político, no me haga elegir entre salvar una vida o cumplir una ley». Además, entre los manifestantes se encontraban numerosas mascotas.

La protesta en Murcia fue convocada de 10 a 12 horas de la mañana por el Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia, la Asociación Murciana de Veterinarios de Animales de Compañía (Amurvac), la Asociación Empresarial Veterinaria de Murcia (Ceve Murcia) y la Asociación de Veterinarios de Porcino de la Región de Murcia (Avepomur).

Los veterinarios entienden que la normativa actual no respeta su criterio clínico, atenta contra el bienestar animal y pone en riesgo la salud de la población.

Contra las ‘trabas burocráticas’ del PresVet Los veterinarios protestan contra la Ley del Medicamento, nombre común del Real Decreto 666/2023 que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Protestan también contra el Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos o PresVet, un registro digital en el que los veterinarios deben dejar constancia de todos los medicamentos antibióticos que prescriben. Su uso es obligatorio para todos los profesionales desde enero de 2025. Además, para que se apruebe la dispensación de un antibiótico no basta con que el veterinario dicte un diagnóstico mediante una exploración, sino que tiene que realizar de forma obligatoria una prueba de laboratorio. En caso de incumplir la ley, las multas rondan entre 60.001 y 1.200.000 euros. Los veterinarios consideran que es una traba burocrática que retrasa la toma de decisiones y puede resultar fatal en casos urgentes. Piden tener la potestad para suministrar bajo su criterio tratamientos completos y poder dispensarlos directamente. Además, piden depender del Ministerio de Salud y que se reduzca el IVA de los servicios veterinarios.

Protestas a nivel nacional

La de Murcia no fue la única protesta a nivel nacional, sino que los veterinarios se movilizaron también en otras comunidades.

La de Sevilla fue una de las concentraciones más multitudinarias. Unos 600 veterinarios, según los convocantes, se reunieron «ante las limitaciones del RD 666/2023 y el IVA Veterinario», acompañados por asociaciones de propietarios de mascotas, según informaron en redes sociales.

También se llevaron a cabo protestas en Madrid, donde se concentraron más de 200 profesionales veterinarios, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Cataluña, Islas Canarias o Baleares.