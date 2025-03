Miras responde a Vox que el plan de Lengua Árabe es competencia estatal: "No recibe ni un euro de la Región"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este lunes que el requisito que le impone Vox para apoyar los presupuestos autonómicos de erradicación del programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en centros educativos "no es competencia del Gobierno de la Región sino el resultado de un convenio internacional del Gobierno de España".

López Miras, que ha hecho estas declaraciones poco antes de presentar en Cartagena la nueva Estrategia de Digitalización Educativa, ha reiterado que esa exigencia de Vox para apoyar los presupuestos autonómicos "no forma parte de los presupuestos y ésta no es una de ellas" y "no forma parte del currículum escolar de de la Consejería de Educación y no se destina ni un solo euro de la Región de Murcia" en esa materia.

Ha advertido a Vox que la aprobación de los presupuestos debe depender de cuestiones como, por ejemplo, cuánto se va a destinar a educación, a sanidad, políticas sociales o infraestructuras", cuestiones éstas, según ha dicho, que sean susceptibles de poder modificar en los presupuestos, "no que la aprobación dependa de otras cuestiones nacionales o partidistas".

Respecto a la política migratoria, ha recordado que la Región está "sobrepasada en los recursos que están destinados a acoger a menores extranjeros en condiciones de dignidad. Nosotros no podemos acoger y no vamos a acoger a menores ni vamos a participar en ese reparto que ha pactado Pedro Sánchez con Puigdemont".