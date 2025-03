La CHS suaviza las restricciones al regadío tras las fuertes lluvias de las últimas semanas

La Confederación Hidrográfica del Segura ha decidido suavizar las restricciones al regadío en la principal demarcación debido al episodio de lluvias generalizadas que han supuesto una mejora significativa en la situación hidrológica de la cuenca. Durante la comparecencia previa a la Comisión de Desembalse, el órgano que decide este tipo decisiones, el presidente de la CHS, Mario Urrea, ha detallado que las reservas en los embalses tras las borrascas de este mes de marzo, se han visto incrementadas en 100 hectómetros cúbicos. Por ello, Urrea, que ha valorado este escenario con mucho más positivo, ha anunciado que se ha propuesto "una reducción significativa de las restricciones que estaban vigentes". De esta manera, la restricción al regadío tradicional pasa del 40 al 22 por ciento, y el no tradicional pasa del 57 por ciento al 33 por ciento.

En cuanto a la Unidad Territorial IV (la margen derecha del Segura, la zona de los ríos Moratalla, Argos, Quípar y Guadalentín), Urrea ha explicado que durante los primeros días del mes de abril se evaluarán los indicadores de sequía y escasez coyuntural "y esperamos que esos indicadores sean positivos, por lo tanto, la UTE IV probablemente salga de la situación de restricciones".

Por otro lado, recordó que estas restricciones son revisables y si hubiera en el mes de abril más episodios de intensas precipitaciones se reevaluaría la situación. En cualquier caso, quiso lanzar un mensaje de prudencia: "No vayamos a equivocarnos, porque lo que hoy se plantea en la Comisión de Desembalse es para ultimar el año hidrológico con cerca de 60 hm3 almacenados para iniciar el siguiente, eso es un volumen no muy alto y cualquier desviación nos acerca a esos 40 hm3, es decir, el embalse muerto que no queremos alcanzar".

Sobre el sistema del trasvase Tajo-Segura, el presidente de la CHS recordó que la situación de los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía es "extraordinariamente positiva, como no se veía desde hace décadas". Por ello, el organismo de cuenca espera que, "como mínimo", se mantenga el escenario 2, que permite recibir 27 hm3 al mes de manera automática para el próximo trimestre (abril, mayo, junio). Además, recordó que todavía estén pendientes de trasvasar 81 hm3 del primer trimestre de este año.

Sobre el temporal de lluvias, el presidente de la CHS ha señalado que fue un episodio extendido por toda la cuenca, pero que le habría gustado que se hubiese focalizado más en la cabecera. Según Urrea, las lluvias sobre todo descargaron en el Noroeste, la Vega Media y las zona costera, por lo que a pesar de ser un fenómeno pluviológico importante su localización "no ha sido todo lo productiva" que podría haber sido si se hubiese concentrado en los embalses de cabecera.

También recordó que el temporal obligó a llevar a cabo desembalses extraordinarios y siempre controlados en cinco presas, siempre tras los avisos correspondientes a Protección Civil para alertar a las poblaciones aguas abajo. A fecha de hoy, indicó, sólo el embalse de Alfonso XIII se encuentra todavía afectado por un desembalse extraordinario.

Por último, Mario Urrea insistió que aunque haya mejorado notablemente la situación hidrológica en la cuenca eso no significa que se encuentre en una situación de normalidad.