Vox llevará a la Asamblea una moción contra el Programa de Cultura Marroquí para que el PP muestre su "rechazo"

Vox ha registrado en la Asamblea Regional una moción para instar al Gobierno regional a suprimir el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí del sistema educativo, la última exigencia de los de Abascal para aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma de este año.

"El Partido Popular va a tener la posibilidad de mostrar el rechazo a ese convenio que ha implementado en la Región de Murcia", señaló este lunes el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, que señaló que "las transferencias en educación son de la Comunidad" y, por tanto, esta puede o no aplicar el convenio. "Evidentemente, el Partido Popular tiene que elegir", indicó.

Vox defiende que "en España la cultura que se debe de aprender es la cultura española", por lo que "aquellos que vengan de fuera, para adaptarse a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de ser, le debemos de enseñar, como es lógico, lengua española". Según Antelo, "aquellos que quieran aprender otro tipo de culturas, sea la que sea, pues ya tienen esos países para aprenderla allí".

Además, el líder de Vox en la Región subrayó la importancia de defender la "igualdad real" entre hombres y mujeres: "No queremos que una mujer vaya cuatro pasos por detrás de un hombre", dijo, al tiempo que recordaba que los homosexuales sufren penas de hasta 3 años de cárcel en Marruecos. "Defendemos nuestra cultura, nuestra tradición y, evidentemente, nuestra civilización, que es la cristiandad", remarcó.

Vox destaca que hay comunidades gobernadas del PP que no aplican este programa, entre ellas, la Comunidad Valenciana

"El Partido Popular, vuelvo a decirlo, debe de elegir qué quiere ser. Si va a hacer las políticas migratorias de Pedro Sánchez, puede contar con el Partido Socialista. Si va a seguir implementando el Pacto Verde, puede contar con el Partido Socialista. Si va a introducir una cultura ajena a la nuestra, puede contar con el Partido Socialista", concluyó.

Asimismo, incidió en que hay otras comunidades gobernadas por el Partido Popular que no aplican este programa, como la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Cantabria.

Los presupuestos, aún en el aire

Fue el pasado sábado cuando el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, añadía una nueva condición al Gobierno regional para pactar con esta formación los prepuestos de 2025: derogar la aplicación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

"Vox no va a avalar el plan de islamización de España que parecen tener el PP y el PSOE", insistió Abascal, que apuntó que "estas y otras cuestiones son las que impiden que lleguemos a acuerdos con el señor Feijóo", líder nacional del Partido Popular y, por tanto, con López Miras. El líder de Vox comentó que "el PP tiene el cuajo de venir a pedirnos que le aprobemos los Presupuestos", para lo cual "tendrán que rectificar las políticas que están destruyendo España y su identidad" o no conseguirán su respaldo en las cuentas.

José Ángel Antelo recordó que el Partido Popular dijo en noviembre que iba a presentar el techo de gasto, algo que a finales de marzo aún no ha sucedido. Mientras esto no pase, advirtió que en Vox siguen "investigando qué hay" y qué pueden "mejorar en la Región de Murcia", por lo que no se descartan nuevos ultimátums presupuestarios.

Podemos, por su parte, tiene claro que el Gobierno regional cederá ante la última exigencia de Vox. "López Miras no va a tener ningún problema en comprar esta nueva ocurrencia de la ultraderecha", señaló el diputado morado Víctor Egío, que se apoya en la experiencia previa de estos años. "Ya lo hicieron con el pin parental y con el recorte a la mitad de las becas Piedad de la Cierva para universitarias que cursan estudios STEM", añadió.

Podemos

Para el diputado Víctor Egío, "es absolutamente increíble que con todos los problemas que tiene esta Región, la única preocupación de Vox sea si unos 300 menores van a aprender o no lengua árabe en horario extraescolar". Al mismo tiempo, Egío lamentó que, por el contrario, "la ultraderecha no dice nada de las 9.800 personas que han muerto en las listas de espera de la dependencia, de los 16.000 parados más que tuvimos en 2024 o de las más de 157.000 personas que están en las listas de espera de la sanidad pública superando los plazos máximos para ser atendidas o sin fecha asignada".