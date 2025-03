La Región se prepara para sus segundos presupuestos al gusto de Abascal

El acuerdo de presupuestos en la Comunidad Valenciana entre PP y Vox anunciado el lunes pasado abrió la puerta cerrada a principios de diciembre en todos los territorios por el encontronazo entre ambos partidos a cuenta de la inmigración. El diálogo vuelve a fluir como si nada hubiera pasado y es cuestión de días el anuncio del pacto en la Región de Murcia, a pesar del alto número de líneas rojas que los de Abascal han ido sumando a la negociación durante los últimos meses.

Sin embargo, no hay que dejarse engañar por los discursos vehementes e, incluso, subidos de tono oídos en la Asamblea en contra de ciertos colectivos, puesto que, en realidad, no estaban presentes en los presupuestos de la Comunidad de años anteriores. El Partido Popular ya aprendió a satisfacer las exigencias de Vox en 2023.

LGTBIQ+

«No queremos ver ni un solo céntimo a este tipo de ideología y de chiringuitos» sentenció el presidente provincial de Vox en la Región, José Ángel Antelo, para referirse a la «ideología de género» y al «lobby LGTBI» tras una Junta de Portavoces en al Asamblea.

Esta ya fue una exigencia de Vox en 2023 para aprobar los presupuestos de 2024, prorrogados actualmente. De hecho, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad contaba con una financiación para este colectivo de 4.500 euros —tan pequeña, que fue criticada por la oposición— que fue eliminada por instancias de Vox.

Lo más problemático va a ser encajar sus demandas antiecologistas y antiinmigración

«Recibimos cero euros y no esperamos ningún cambio en este sentido», reconoce Germán Echevarría, presidente del colectivo No Te Prives. Estaban preparados de sobra para esto, puesto que hace pocas semanas estaban protestando por el intento de Vox de derogar la Ley de Igualdad.

La formación afectivo-sexual que imparten desde el colectivo se lleva a cabo en los municipios con subvenciones de los ayuntamientos que lo solicitan.

Políticas de género

Si por «chiringuitos» en Vox se refieren a asociaciones feministas, ninguna recibe ayudas por parte de la Comunidad a través de los presupuestos.

Gloria Alarcón, presidenta del Fórum de Política Feminista y coorganizadora de las marchas de la Asamblea Feminista los días 8M y 25N, explica que la única financiación que les llega para preparar las manifestaciones viene a través de los sindicatos participantes. «No tenemos una comunidad que financie el asociacionismo y, mucho menos, el feminista», explica. Para ella, los señalamientos de Vox son «mucho ruido y pocas nueces», puesto que detrás de ellos casi nunca hay ninguna institución recibiendo dinero.

La exdiputada socialista y profesora de la UMU duda de que Vox intente eliminar partidas que busquen la inserción de mujeres en el mercado laboral, así como el Observatorio de Igualdad de la Región de Murcia, que tiene como finalidad principal recabar, analizar y difundir información periódica sobre la evolución de los indicadores de igualdad de mujeres y hombres en la Comunidad.

La UMU puede dejar de percibir 200.000 euros para divulgar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En 2023, Vox quiso eliminar las becas Piedad de la Cierva, aquellas que tratan de incentivar el ingreso de alumnas en grados universitarios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y no lo consiguieron. No obstante, en 2024 se recortaron porque, según las universidades, quedaban plazas vacantes.

Agenda 2030

Fue el diputado más joven de la Asamblea, Ignacio Arcas, el que exigió en noviembre la eliminación de la «basura ideológica», en referencia a las partidas de los presupuestos de divulgación de la Agenda 2030. En concreto, se refirió a la financiación de la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia (UMU), con 90.000 euros; la gestión para la implementación de la Agenda 2030, con 61.000 euros; la Cátedra de Desarrollo Sostenible, con 20.000 euros; actividades de formación del proyecto ODSesiones, con 25.000 euros, y proyectos impulsados por oenegé de educación y sensibilización para el desarrollo, con 120.000 euros.

Es de suponer que estas partidas desaparecerán en las cuentas de este año.

CC OO acudirá a los juzgados si le destinan menos de lo estipulado CC OO volverá a llevar a los tribunales la decisión del entonces Gobierno del PP y Vox de reducir las ayudas a la patronal y a las dos organizaciones sindicales mayoritarias si esta vuelve a producirse tras el nuevo acuerdo de presupuestos. El secretario general del sindicato en la Región, Santiago Navarro, recuerda que las partidas asignadas a la patronal y a los sindicatos tienen un carácter finalista, al entenderse que son compensaciones por la labor que desarrollan en las mesas de negociación con la Administración y en las instituciones de las que forman parte. Subraya, además, que ya ganaron esta batalla en Castilla y León y que siguen esperando la sentencia por la denuncia que interpusieron el verano pasado. El PP anunció en febrero que apoyará la reforma de la Ley de Participación Institucional que exige Vox para aprobar los presupuestos, de forma que se promueva el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa. Navarro asegura que, aunque esa partida presupuestaria —que no alcanzó los 900.000 euros en 2024 para UGT, CC OO y Croem— es «pequeña» y que los sindicatos viven de las cuotas de sus afiliados, van a defender esta subvención porque es un «derecho de los trabajadores».

Cooperación al desarrollo

En la Comunidad Valenciana se va a acometer «el mayor recorte del gasto en cooperación al desarrollo en la historia», de en torno a un 40%. También se ha puesto fin al convenio de 600.000 euros con UNRWA. En la Región de Murcia, no se irá tan lejos, para empezar, porque no hay acuerdos con ninguna asociación propalestina, pero también porque los fondos para cooperación supusieron solo el 0,01% del presupuesto en 2024, en torno al 1.100.000 euros (en la comunidad vecina fueron 30 millones).

John Martínez, presidente de la Coordinadora ONGD de la Región, reconoce cierta «preocupación» e «incertidumbre», pero sabe que «no nos podemos comparar con Valencia» y confía en que la Comunidad les va a «proteger» de las amenazas de Vox y sus «mensajes de odio».

El Gobierno regional no financia directamente a las ONG, sino a los proyectos que estas desarrollan

Martínez subraya, además, que nunca hay partidas directas para una ONG por el hecho de serlo, sino que «se financian proyectos concretos». En este sentido, critica la señalización que sufren las oenegés fruto de la «estrategia de buscar enemigos» de la formación de Abascal que, además, «siempre persigue a los más débiles».

Pacto Verde

Visitaba Santiago Abascal Murcia cuando exigió la «ruptura explícita de los pactos entre populares y socialistas en Bruselas» para aprobar las cuentas en la Región de Murcia y en el resto de comunidades. Ni en Vox se toman en serio ya esta línea roja de su líder nacional.

Lo que sí exigen en Valencia es suprimir todas las tasas derivadas del Pacto Verde. A Pedro Luengo, coordinador de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia, le preocupan dos aspectos de esta amenaza. Por un lado, «recortar recursos de cualquier acción que reduzca combustibles fósiles o busque la renaturalización de los espacios para recuperar su función». Por otro lado, le inquieta el efecto que estas decisiones puedan tener en la opinión pública, «que los ciudadanos consideren que estos son gastos innecesarios, que no merece la pena combatir el cambio climático».

Sobre el papel, señala que sobre todo corren peligro «investigaciones sobre el entorno del Mar Menor y políticas de restauración y modulación en el sector agrícola y ganadero, campos de batalla de Vox». Se trata, en definitiva, de quitar medidas de contención para la contaminación de la laguna salada.

Memoria Histórica

Vox se preocupa mucho de que en los presupuestos que maneja no haya referencias ni fondos dirigidos a la memoria histórica. Eso no es problema en la Región, ya que no existen.

Florencio Dimas, delegado en la Región de Murcia de la Asociación Archivo, Guerra y Exilio (AGE), recuerda que hace pocos años se perdió una subvención estatal para desarrollar un proyecto memorialista en el Parlamento autonómico, que alegó que «no se habían presentado proyectos». La verdad es, recuerda, «que ni siquiera abrieron ninguna convocatoria pública».

Inmigración

Es la joya de la corona de la negociación para Vox: cerrar la Región de Murcia a los migrantes. El problema son las competencias de Extranjería, que son nacionales.

Pese a ello, los de Abascal quieren que Miras desarrolle planes de reagrupación familiar para personas migrantes, de forma que se les facilite su traslado a sus países de origen. Además, insisten en el cierre del hogar de protección de menores de la pedanía de Santa Cruz, un tema especialmente delicado porque la Comunidad no segrega por nacionalidad a estos niños y adolescentes a los que, por otra parte, tiene la obligación de cuidar.

Otros

No hay que perder de vista el decreto para dotar a los cuerpos de Policía Local de armas largas, pistolas Táser y gas pimienta, el Centro Integral de Rescate y Emergencias de la Región (Cires), y la ampliación del tranvía hasta Molina como otros requisitos en los que Vox tiene especial interés.