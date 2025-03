Aplazan la protesta médica por el Estatuto Marco debido al mal tiempo

Los cerca de 600 médicos murcianos que este sábado tenían previsto desplazarse a Madrid para participar en la protesta convocada contra la reforma que lleva a cabo el Ministerio de Sanidad del Estatuto Marco deberán esperar a una próxima fecha, ya que el aviso de tormentas que hay para este fin de semana en la capital de España ha llevado a aplazarla para más adelante.

El Sindicato Médico de la Región de Murcia CESM informaba este viernes de la decisión de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de aplazar la manifestación, al tiempo que detalla que «la decisión se ha tomado por responsabilidad del colectivo ante las alertas activadas por el paso de la borrasca Martinho por la península. Ante las recomendaciones tanto de la Dirección General de Tráfico (DGT) de evitar en la medida posible los desplazamientos innecesarios, como de Emergencias Madrid de posibles cortes en carreteras y Aemet Madrid sobre las próximas lluvias, CESM ha determinado que lo más prudente es no poner en riesgo la seguridad de los participantes en la manifestación».

Por ello indican que se anunciará una nueva fecha.

Los principales argumentos para la oposición de los médicos al borrador de Estatuto Marco son que "empeoran gravemente las condiciones laborales de los profesionales, que no incluye reivindicaciones históricas de la profesión médica y que no contribuye a mejorar la asistencia sanitaria". Los profesionales lamentan que no se regule la jornada, el sistema de guardias, la movilidad forzosa, la reclasificación profesional y la exclusividad que plantea para los especialistas en los cinco primeros años de vinculación con el Sistema Nacional de Salud.

La profesión médica rechaza el borrador y pide una Estatuto Marco propio, una norma específica que contemple las particulares del ejercicio médico, su formación y responsabilidad propias.