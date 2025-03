Abierto el plazo para solicitar ayudas de hasta 12.000 euros a pymes de la Región

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha lanzado una nueva convocatoria del 'Cheque Europa', dotada con 120.000 euros, que ofrece ayudas a las pymes regionales para que contraten asistencias técnicas dirigidas a la preparación, elaboración y presentación de proyectos en cooperación europea e internacional de I+D+i para el fomento de la competitividad empresarial.

El 'Cheque Europa' apoya la preparación de propuestas de pymes de la Región para participar en proyectos europeos, bien como socio del consorcio o liderando un proyecto propio. Estos se deben presentar a convocatorias publicadas por la Comisión Europea u otros organismos gestores de programas, en cooperación con países europeos o no europeos, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

La consejera del ramo, Marisa López Aragón, ha destacado que "más allá de los recursos económicos, la participación de nuestras empresas en fondos de I+D europeos les ofrece beneficios estratégicos intangibles que pueden ser determinantes para su éxito a largo plazo", y ha añadido que "las oportunidades de obtener financiación europea se hacen mucho más presentes en la actualidad, cuando la mejora de la competitividad y la soberanía tecnológica conforman dos objetivos irrenunciables para los próximos años".

Los beneficiarios de estas ayudas son las pymes regionales, que pueden recibir hasta 12.000 euros por empresa beneficiaria. Una cantidad que se determinará en función del presupuesto con el que la entidad solicitante del cheque participe en el proyecto europeo o internacional.

El objetivo es doble: por un lado, aumentar la participación de empresas de la Región de Murcia en proyectos europeos e incrementar la tasa de éxito de compañías regionales en consorcios internacionales con otras entidades (empresariales, de investigación, etc.) consolidando así su presencia en Europa, y por otro, mejorar su competitividad.

Son subvencionables las actuaciones de preparación, elaboración y presentación de proyectos a las convocatorias de ayudas de los siguientes programas: programa I+D+i Horizonte Europa; programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE); programa Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA); programa Europa Digital; Fondo Europeo de Defensa; Fondo de Innovación de la Unión Europea y programa EU4Health.

Asimismo, se incluyen proyectos que ofrecen convocatorias de financiación en cascada para colaboraciones europeas o internacionales, por ejemplo, proyectos financiados Asociaciones Cofinanciadas de 'Horizonte Europa'; proyectos de cooperación tecnológica internacional gestionados a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ya sean multilaterales o bilaterales.

La convocatoria, publicada este jueves en el BORM, está financiada hasta el 60 por ciento con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Los beneficiarios tienen un plazo de un año para ejecutar el proyecto subvencionado. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 31 de diciembre en la Sede Electrónica el Instituto de Fomento.

Un aliciente para acceder a la financiación europea

Desde la puesta en marcha en 2015 de este programa de ayudas hasta el pasado año, se han aprobado 92 expedientes de ayuda, lo que ha permitido a las empresas beneficiarias obtener subvenciones por valor de 428.000 euros, que han movilizado una inversión que alcanza 1.646.000 euros.

La Región de Murcia ha obtenido 58,8 millones de euros de financiación del programa 'Horizonte Europa' para impulsar proyectos de I+D+i. Se han beneficiado 66 entidades, 39 de ellas, a través de su participación en 186 actividades de investigación, desarrollo e innovación.

En este sentido, López Aragón ha resaltado que estas cifras "marcan todo un hito para la Región, puesto que en tan solo cuatro años casi se ha duplicado el total alcanzado en los primero cuatro años del programa anterior, 'Horizonte 2020'".