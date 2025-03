El PSOE da por hecho que el pacto en Valencia se replicará en Murcia

El PSOE da por seguro que el Partido Popular y Vox replicarán el acuerdo alcanzado en la Comunidad Valenciana para negociar los presupuestos en otras autonomías donde los populares no cuentan con mayoría para sacar adelante sus cuentas, entre ellas la Región de Murcia. Así, fuentes del Gobierno central esperan que otros presidentes regionales se expresen en los mismos términos que Mazón en cuestiones como migración, pieza clave para que Vox diera su apoyo a las cuentas valencianas. Y se asume que el pacto se replicará no sólo en Murcia, sino también en Aragón.

Fuentes del Ejecutivo central recordaron este miércoles que, tras las elecciones autonómicas y municipales de 2023, la Comunidad Valenciana fue la que dio ejemplo al resto para instaurar pactos entre populares y Vox, dando por sentado que «en esta ocasión no será diferente».

Apuntaron que la Comunidad Valenciana «marcará la pauta» para otras regiones, y dan por hecho que si no lo hace para este curso presupuestario, será para el siguiente.

Así, esperan que otros presidentes regionales se expresen en los mismos términos que Mazón en cuestiones como migración, pieza clave para que Vox diera su apoyo a las cuentas valencianas.

En ese sentido, el rechazo al reparto de menores migrantes no será un problema para que los Presupuestos de Murcia salgan adelante, pues López Miras manifestó que «la Región de Murcia no va a acoger más menores porque no tiene capacidad y porque no hay una igualdad en el reparto», aunque no se ha pronunciado sobre el cierre del centro de menores de Santa Cruz que le exige el partido de Abascal en la Región.

También en Ferraz asumen que el pacto de PP y Vox sobre los Presupuestos se replicará en Aragón y Murcia, al contar además con el beneplácito de Génova; una razón por la que los socialistas dan por hecho que los barones populares podrán negociar las condiciones de Vox.