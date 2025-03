Disparan contra una ambulancia de un SUAP de Cartagena

Una ambulancia del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) Virgen de la Caridad de Cartagena, más conocido como 'El Parchís', fue atacada en la madrugada de este pasado miércoles cuando regresaba de hacer una atención sanitaria al recibir varios disparos, uno de los cuales impactó contra una de las ventanillas del vehículo. Así lo ha denunciado el Sindicato de Enfermería Satse y los propios profesionales afectados, que activaron de forma inmediata el protocolo de agresiones, interponiendo la correspondiente denuncia ante Policía Nacional.

El responsable de Servicios de Urgencias y Emergencias de Satse, Sergio Osete, explica a La Opinión que "al parecer el arma utilizada fue una escopeta de aire comprimido, según han indicado los agentes de la Policía Científica que han inspeccionado la zona y la ambulancia en busca de casquillos de bala".

Cristal de la ambulancia fracturado / L.O.

Tal y como detalla, los hechos ocurrieron 3.30 horas de la madrugada del miércoles cuando los profesionales sanitarios se encontraban en el interior del vehículo regresando de una atención y cuando estaban a apenas cien metros del SUAP escucharon lo que parecieron varios disparos, "que terminaron con las ventanillas de la ambulancia hechas añicos". Desde Satse insisten en que "afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales", pero los hechos han sido puestos en conocimiento de la Policía Nacional.

El sindicato denuncia que no es el primer suceso que ocurre contra este SUAP, de hecho, desde el año 2017 se viene denunciando y solicitando su cambio de ubicación por la inseguridad del barrio. Además, exige al Servicio Murciano de Salud (SMS) que se garantice la seguridad de los profesionales sanitarios y reubique este servicio en el centro de salud Cartagena Oeste, a fin de dar mejor la cobertura territorial, una propuesta que el sindicato llevará al próximo Comité de Seguridad y Salud del SMS.

"No es de recibo que se emprenda la violencia contra ningún sanitario, ni contra un servicio tan esencial", insisten, al tiempo que afirman que los profesionales sanitarios "no pueden acudir a sus puestos de trabajo con temor, en condiciones de precariedad e inseguridad. No podemos permitir que quienes nos cuidan sean tratados con violencia".

El impacto de una bala de aire comprimido en la ambulancia / L.O.

En diciembre "sacaron a rastras" a los profesionales

Sergio Osete explica que este tipo de situaciones contra los profesionales sanitarios son cada vez más habituales y recuerda un episodio que vivieron el pasado mes de diciembre, cuando "cerca de 50 personas irrumpieron en el SUAP de 'El Parchís' y sacaron a rastras a parte del personal sanitario, al que se llevaron de forma obligada para atender a un familiar que había sufrido una parada cardiorrespiratoria. En este caso, señala que "los sanitarios no pudieron oponerse ante la violencia de los asaltantes, quienes se los llevaron sin dejarlos coger ningún tipo de material sanitario, por lo que hasta el guardia de seguridad se tuvo que ir con ellos".