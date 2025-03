Un rincón de Irlanda en la Región de Murcia

Ayer, 17 de marzo, decidimos visitar la comarca del Mar Menor para ver cómo se tiñe de verde para celebrar San Patricio. Esta festividad, originaria de Irlanda, ha encontrado en los municipios ribereños un enclave donde cada año se reúnen cientos de irlandeses para festejar a su patrón. No se trata solo de una jornada de brindis y música celta, sino de una celebración que crece con el apoyo del comercio y la hostelería local, además de la implicación de los ayuntamientos de la zona. Durante varios días previos al 17, el ambiente festivo se hace notar en los pubs y calles de San Javier, Los Alcázares y otras localidades cercanas.

Este año la meteorología pareció empeñarse en recordarles a los irlandeses su tierra natal. Un cielo gris y lluvioso acompañó la festividad del día de su patrón, algo poco común en la Región de Murcia, pero que, después de semanas de precipitaciones, ya no sorprendía tanto a los murcianos como a los propios visitantes o inmigrantes instalados. Lejos de apagar la celebración, la lluvia le dio un aire más auténtico, más cercano a lo que sería el día de San Patricio en Dublín o Cork.

Pero, ¿qué hace que esta fiesta tenga un vínculo especial con la Región de Murcia? Más allá de la comunidad irlandesa asentada en la zona, San Patricio tiene una conexión histórica con la Región que muchos desconocen. Y lo que más nos sorprendió... incluso a los propios irlandeses.

San Patricio y Murcia: una historia compartida

Acudimos a fuentes autorizadas como el licenciado Cascales, el catedrático de historia Juan Francisco Jiménez, o el cronista de la ciudad de Murcia, Antonio Botías, para conocer qué hay de cierto en esta relación. Aunque el 17 de marzo es un día marcado en el calendario irlandés, pocos saben que en Murcia también tiene un significado especial. La Colegiata de San Patricio, en Lorca, es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad del sol y su construcción está ligada a la Batalla de los Alporchones, que tuvo lugar el 17 de marzo de 1452. En esa fecha, las tropas cristianas derrotaron a los nazaríes en un enfrentamiento clave, y en conmemoración de la victoria se erigió este templo. Desde hace unos 60 años en Lorca se escucha el himno nacional irlandés y se iza la bandera de la isla atlántica a causa de esta efeméride. Además, en la ciudad de Murcia, San Patricio es el patrón, eclipsado por la patrona, la virgen de la Fuensanta y únicamente recordado oficialmente por la Policía Local, que cada año, este día, celebra su festividad con actos en honor al santo. Esta curiosa coincidencia no es ampliamente conocida, ni siquiera entre los propios murcianos, lo que hace que el vínculo entre Irlanda y nuestra región sea aún más inédito.

Un camarero del Pub Campbell's de Roda sirviendo un par de cervezas. / R. J. S.

Los pubs teñidos de verde

¿Pero quién no conoce un pub irlandés? Cerrados, oscuros, pero cálidos y entrañables. Phoebe, la oficiosa embajadora británica en la comarca nos cuenta: «los irlandeses son los más parecidos a los españoles, los británicos somos distintos, pero los irlandeses son abiertos, cercanos, familiares...». El color verde es el protagonista absoluto de la jornada. Calles, bares y hasta bebidas se tiñen de este tono en honor a Irlanda. Este año, muchos irlandeses que decidieron celebrar a su patrón en la Región de Murcia se encontraron con un clima que no les resultaba extraño, sino más bien familiar. La lluvia trastocó algunos planes, pero lejos de frenar la fiesta, la hizo más intensa y acogedora. En Los Narejos, en el complejo Oasis, nos encontramos con un grupo de irlandeses celebrando la festividad con música en directo. Inicialmente el concierto estaba programado para realizarse en el exterior, pero la lluvia obligó a trasladarlo al interior de un local que de pub irlandés tiene poco salvo los carteles de películas irlandesas y algún escudo del Celtic de Glasgow escocés (la relación de este club con la isla da para otro reportaje). Que los músicos se metieran dentro del bar lejos de restarle atractivo logró que el ambiente fuera aún más cálido e íntimo. Improvisación.... de eso los españoles sabemos y parece que ellos también. «With or without you», un temazo de U2 que corean todos. Pocos jóvenes entre los presentes. Predominan las parejas, los matrimonios y los grupos de amigos, en su mayoría jubilados. La música continúa mientras las cervezas iban y venían en la barra.

Dejamos Los Alcázares y nos trasladamos a San Javier, a la pedanía de Roda, para continuar la noche en el pub Campbell, donde el ambiente es visiblemente diferente. Más tranquilo, más recogido, y recuerda la esencia de un pub irlandés de puro tópico. A medida que avanza la noche, los paisanos van llegando y llenando el local con sus pedidos de Guinness. Entre los asistentes, conocimos a varias parejas que han hecho del Mar Menor su hogar. Destacaba la historia de un matrimonio que lleva más de diez años viviendo en la Región, en la pedanía de Roda, con sus tres hijos escolarizados en Los Dolores de Pacheco. Se conocieron en un colegio de Dublín y decidieron mudarse a España y aquí están. Ellos son Noel y Audrey.

También nos encontramos con otra pareja curiosa: él, murciano y natural de Roda, agricultor. José Antonio y Jane Murphy. Ella se formó como actriz en Irlanda y Londres, y ha participado en producciones publicitarias y, entre otras, en la serie española «Servir y proteger» emitida por TVE. Aunque en Murcia trabaja como profesora de inglés en un centro educativo en Los Narejos, no renuncia a seguir participando en el mundo de la interpretación.

A medida que pasan las horas, el ambiente se caldea y se suman más personas, no solo irlandeses, sino también británicos, que se unen a la celebración. Con ellos charlamos, brindamos con nuestras cervezas y les hablamos de la relación entre nuestras tierras a raíz del patrón irlandés (el que está presente en el recientemente restaurado imafronte de la Catedral de Murcia). Para ellos, San Patricio es una festividad puramente irlandesa, sin saber que la conexión con nuestra tierra es mayor de lo que imaginaban. Nos sorprende, porque les encanta conocer este hecho pero no tenían conocimiento del mismo.

La cerveza, el alma de la fiesta

Si hay un elemento inseparable del Día de San Patricio, es la cerveza. Guinness es la reina indiscutible de la noche, pero no la única opción disponible. Nos cuentan algo con cierta vergüenza: En algunos lugares beben la famosa cerveza verde de San Patricio, nos explican. No es una tradición irlandesa como tal, sino una costumbre extendida fuera de Irlanda, donde se tiñe la cerveza con colorante alimentario para celebrar el día.

Una fiesta con potencial en Murcia

Cuando finalmente salimos del pub reflexionamos sobre lo vivido y sobre la conexión que existe entre San Patricio y Murcia. Creemos que esta festividad está desaprovechada en la ciudad de Murcia. Siendo el patrón de la ciudad y con la vinculación histórica con Lorca, se podría hacer algo más para poner en valor esta extraña, curiosa y desconocida relación entre Irlanda y nuestra Región. No digo que haya que conseguir que U2 actúe en la Plaza de Toros (que Ibolele y colegas lo miren), pero sí que se podría hacer algo más. San Patricio no es solo una excusa para beber cerveza y vestirse de verde. Para los irlandeses es un día de orgullo, de identidad y de conexión con su historia. Y aquí, en nuestra tierra, han conseguido mantener viva su tradición. ¿Por qué no lo es para nosotros?

Desde luego para mí, desde ayer, lo va a ser.