López Miras se niega a la acogida de más menores y carga contra el "acuerdo de la vergüenza"

El rechazo al reparto de menores migrantes no será un problema para que el PP y Vox puedan acordar nuevos presupuestos en la Comunidad. Este martes, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha sido claro: "La Región de Murcia no va a acoger más menores porque no tiene capacidad y porque no hay una igualdad en el reparto ni hay fondos suficientes por parte del Estado".

Desde el Festival de Málaga, donde acudió para recoger la Biznaga Territorio de Honor, recordó que en la Región se ha acogido ya a más de 500 menores. "Hemos sobrepasado ya el 200% la capacidad de nuestros recursos para atender en condiciones de dignidad y de humanidad a esos menores que vienen huyendo de un drama humano", indicó.

Exige que todas las comunidades acojan al mismo número de niños y adolescentes extranjeros y que haya una financiación suficiente por parte del Gobierno de España. "Mientras que esto no pase, la Región de Murcia no puede acoger más menores", insistió.

Además, López Miras aprovechó para cargar contra el "acuerdo de la vergüenza en materia de inmigración de Pedro Sánchez y Puigdemont". Criticó que este lunes hubiera una Conferencia Sectorial de Política Social con la ministra del ramo y no se informara de este "acuerdo indigno".

Si bien señaló que las comunidades autónomas no tienen competencia para repatriar inmigrantes, manifestó que él prefiere que los menores "estén con su padre y con su madre".

Pide cambios en la UE

Sobre el "dogmatismo climático" del que habló Mazón durante su comparecencia ante los medios en la que anunció el acuerdo con Vox, López Miras subrayó que "las políticas medioambientales, sobre todo, las que afectan al sector primario, agricultura, ganadería y pesca de la Unión Europea tienen que cambiar" porque "están asfixiando a nuestros agricultores", incidiendo en la necesidad de poner cláusulas espejo.

También puso de manifiesto la necesidad de que reducir la burocracia: "No puede ser que el 50% de la normativa de la Unión Europea vaya dirigida a una maraña burocrática que afecta a los ganaderos y a los pescadores".

Sin embargo, el presidente de la Comunidad quiso dejar claro que "el cambio climático está afectando a todo el planeta" y, en concreto, "a las regiones desérticas como la de Murcia"

Por eso reiteró en que "es imprescindible que el dogmatismo medioambiental del Ministerio para la Transición Ecológica" aporte soluciones para reducir las consecuencias de los episodios de climatología extrema, remarcando que "en la región de Murcia son necesarias infraestructuras importantes".