Proyecto Hombre: "Nos llegan jóvenes más deprimidos, más violentos y con conductas más autolesivas"

Las adicciones en los menores suelen estar relacionadas con problemas de salud mental. Así lo ha indicado este lunes la directora de Proyecto Hombre en la Región de Murcia, Asunción Santos de Pascual, quien alerta de que a la entidad "nos llegan jóvenes más deprimidos, más violentos y con conductas más autolesivas".

Por la experiencia que acumulan en los 30 años de funcionamiento de Proyecto Hombre en la Comunidad, dice que "el abuso de las tecnologías suele camuflar otros problemas" y se muestra preocupada por "el deterioro con el que los menores están llegando".

Santos de Pascual ha comparecido en la Comisión Especial de Estudio sobre Infancia y Adolescencia de la Asamblea Regional, en la que ha repasado la situación de las adicciones en los jóvenes murcianos aprovechando las últimas cifras del informe Estudes entre menores de 14 a 18 años, en el que se pone de relieve que las principales sustancias de consumo son el alcohol (70% de los menores) y los cigarrillos electrónicos (50%). Aunque en consumo de alcohol la Región de Murcia está por debajo de la media nacional, se ha registrado un aumento en los últimos años, al igual que ocurre con el uso de cigarrillos electrónicos, que sigue aumentando entre los jóvenes murcianos.

La directora de Proyecto Hombre también apunta que aumentado el consumo de hipnosedantes, principalmente entre chicas de 17 y 18 años, y el cannabis sigue siendo la sustancia ilegal más consumida, "con un aumento del consumo problemático en el último año". Las edades de inicio en el consumo de estas sustancias se sitúan en los 13,9 años para el alcohol; los 14 años para el tabaco; y cerca de los 15 años para el cannabis. Ante esta realidad, lamenta que "existe una banalización en el consumo de alcohol, al que se accede con una gran facilidad pese a tratarse de menores de edad".

El 21% ha jugado online o presencial

Entre los datos ofrecidos en la Asamblea, destaca que el 21% de los estudiantes juega con dinero online o presencial a juegos de azar, lo que hace que "los jóvenes murcianos tengan mayor prevalencia de juego que la media nacional". Y vemos que "el 66,8% de los estudiantes admite haber consumido pornografía alguna vez en la vida, accediendo el 92% a través del móvil".

La directora de Proyecto Hombre en la Región de Murcia ha aprovechado su comparecencia en la Comisión de Infancia y Adolescencia para hacer un llamamiento a las Administraciones "para invertir en más recursos, ya que los menores nos llegan cada vez más deteriorados y las entidades no contamos con recursos suficientes". En este caso, dice que es necesario buscar alternativas de ocio saludables, con más espacios urbanos verdes, a la vez que pide un endurecimiento de las leyes de venta de productos como alcohol y tabaco, así las promociones de casas de apuestas en eventos donde hay menores, y regular los horarios de estos locales.

30 años de Proyecto Hombre

Asunción Santos de Pascual recuerda que Proyecto Hombre cumple 30 años en la Región de Murcia este 2025, entidad que insiste en que la adicción es un problema complejo con múltiples consecuencias al que intentan dar una respuesta en prevención, tratamiento e inserción laboral.

Proyecto Hombre cuenta con 44 profesiones de psicología, trabajo social, educación social y sanitarios, a los que se unen más de 60 voluntarios.

En estos 30 años han ampliado la oferta de programas de prevención y tratamiento, adaptándose a las demandas y a los perfiles de los usuarios, que han ido cambiando. Según las cifras ofrecidas por su directora, han atendido a más de 12.000 personas y unos 46.000 menores han pasado por sus programas.

Proyecto Hombre ofrece un programa de atención intensiva a personas de 13 a 25 años y que presentan conductas de riesgo, con quienes se hacen intervenciones ambulatorias y se trabaja con las familias para dotarlas de estrategias educativas efectivas. Al tiempo que cuentan con un programa de prevención universal, que llevan a cabo en centros educativos, dirigidos a profesorado, alumnos y familias.

En 2024 han llegado a más de 4.000 menores con estos programas educativos en centros escolares y han atendido a 104 personas en el programa de prevención universal, 41% más que el año anterior.

Santos de Pascual llega a afirmar que hay situaciones en las que "las charlas temáticas no sirven, no son preventivas" y considera que son más efectivos los programas integrales en los que se les ofrecen habilidades para la vida, extendiéndolos durante todo el currículum escolar. Para ello también ve fundamental que los profesionales estén formados en prevención, ya que "hay personas no formadas que están acudiendo a centros a dar charlas sin estar preparadas".

Proyecto Hombre también aboga por trabajar con las familias, ya que son clave para detectar las conductas problemáticas, pero para ello es necesario mejorar la conciliación, ya que "los padres no pueden estar en casa el tiempo suficiente y la conciliación también es prevención".