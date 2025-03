Mazón muestra el camino a López Miras: rechazar la inmigración y el Pacto Verde Europeo

"Rectificar es de sabios". Así resume el presidente provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, el anuncio del acuerdo entre PP y la formación de Santiago Abascal para aprobar los presupuestos de la Comunidad Valenciana de este año.

El 'president' Carlos Mazón ofreció este lunes por la mañana una declaración institucional sin preguntas rechazando y "llamando a la acción" contra el Pacto Verde Europeo (impulsado por el PP europeo en Bruselas), que calificó de "agenda ambientalista perjudicial", y la política migratoria, hablando de "mafias" y negándose a aceptar más menores no acompañados.

Para Antelo, el presidente valenciano "ha hecho una enmienda a la totalidad a la política migratoria que nos hizo salir del gobierno", puesto que "ha reconocido que la inmigración ilegal es un grave perjuicio para la ciudadanía y ha rechazado las políticas verdes de socialistas y populares en Europa, las mismas que impiden hacer infraestructuras hídricas necesarias para retener las riadas".

Por otro lado, comparó la situación de la Comunidad Valenciana con la de la Región de Murcia, asegurando que "allí el PP ha cumplido casi todo, excepto negarse al reparto de inmigrantes ilegales, lo que provocó la salida de Vox del gobierno".

"Sin embargo, en la Región Murcia, el PP aún no ha cumplido con los acuerdos firmados", advirtió Antelo, que destacó que "no ha cerrado" el centro de menores no acompañados de Santa Cruz, no se ha creado el Cires (Centro Integral de Respuesta a Emergencias y Seguridad) ni se ha dotado a la Policía Local "de los recursos jurídicos necesarios para utilizar armas largas policiales, gas pimienta o pistolas táser".

"Si el PP cumple con los acuerdos, rechaza el reparto de inmigración ilegal y el Pacto Verde, podremos hablar y llegar a un entendimiento", concluyó.

El Gobierno espera que prevalezca el "interés general" El portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, afirmó este lunes que está "convencido" de que "si prevalece el interés general, tendremos Presupuestos en la Región de Murcia" este 2025. Según él, "los pilares de los presupuestos de este año son los mismos que los del pasado ejercicio, que ya se aprobaron". Sobre si el acuerdo alcanzado en la Comunidad Valenciana por PP y Vox para sacar adelante las cuentas se podría replicar en la Región, Ortuño afirmó que hasta el momento no ha podido leer la información con detenimiento, de manera que no hará valoraciones hasta conocer los detalles del pacto.

Visita a Cehegín

José Ángel Antelo hizo estas declaraciones en Cehegín, durante la visita a una explotación agrícola para comprobar los daños provocados por las recientes lluvias torrenciales. Allí denunció la falta de limpieza del cauce del río Argos, una situación que "ni el Ayuntamiento en su tramo urbano, ni la Confederación Hidrográfica del Segura en el tramo no urbano han solucionado, a pesar de ser vital para evitar los destrozos que provoca el agua en episodios de lluvias intensas".

Antelo insistió en la necesidad de acometer "infraestructuras hídricas vitales que eviten inundaciones y permitan aprovechar el agua para el campo y lamentó que llevemos "más de 20 años sin que se construya una sola presa o infraestructura hídrica necesaria para retener el agua y evitar daños materiales y personales".

En este sentido, reiteró la exigencia de su partido para que en los próximos presupuestos regionales se incluyan partidas específicas para ayudar al sector del secano: "Queremos fondos propios, queremos un fondo de maniobra que nunca ha existido en la Región de Murcia. No tiene sentido que una Región tan agrícola no disponga de este fondo desde hace años", destacó.