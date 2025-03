El vino regional interpela a los murcianos ante las amenazas de Trump

Excepto la defensa, no hay sector en la Unión Europea al que no le preocupe la guerra comercial iniciada por la administración estadounidense de Donald Trump. El último en haberse puesto en la diana es el del vino, puesto que desde el otro lado del charco amenazan con aranceles del 200%.

«Acaban de imponer un despreciable arancel del 50% al güisqui. Si este arancel no se elimina de inmediato, Estados Unidos impondrá en breve un arancel del 200% a todos los vinos, champanes y productos alcohólicos procedentes de Francia y otros países representados por la UE», advirtió el presidente de la primera potencia mundial, que considera que esto «beneficiará enormemente» a su país.

En la Región de Murcia conviven hasta tres denominaciones de origen: la de Jumilla, la de Yecla y la de Bullas. Juntas vendieron cerca de 10 millones de euros a Estados Unidos en los ocho primeros meses de 2024. Para hacerse una idea del volumen de exportación, en la campaña 2023-2024, solo la de Jumilla comercializó 21,5 millones de botellas (16.105.064 litros). Al mercado exterior se destinaron 9.986.794 litros, un 62% del total, siendo los principales países de destino EE UU, Alemania, Reino Unido, China y Canadá.

Las cifras muestran el daño que Trump puede hacer a la Región de Murcia. Un 200% de arancel significa el cierre del mercado de ese país, lo que obligaría a los productores locales a buscar alternativas. Sin embargo, los consejos reguladores de estas denominaciones de origen aseguran que la solución es sencilla:«Que los murcianos beban nuestro vino eliminaría todos los perjuicios que nos pudiera causar Trump con los aranceles en Estados Unidos».

Lo dice Francisco Carreño, presidente del Comité Regulador del DOP Bullas, que lamenta que Murcia sea una de las provincias «con menor índice de consumo propio» de toda España.

«En otras regiones la gente se siente orgullosa y comprometida, no solamente con el vino, sino con todo el patrimonio natural, cultural y paisajístico que suponen los viñedos», explica.

Igual piensa el presidente de la DOP Yecla, Rafael Verdú. «Yo lo que quiero es que mi vino lo consuman en Murcia», dice, lamentando la normalidad con la que en los restaurantes murcianos ofrecen «un Rioja o un Ribera» sin mencionar los caldos regionales. «Esta es una cultura ancestral con más de 3.000 años de historia», remarca.

José Martínez, que preside la Asociación Origen Murcia, que engloba todas las denominaciones de origen de la Región, asegura que ha ido a eventos de esta organización donde el servicio de catering les ha servido un Rioja. «Debemos predicar con el ejemplo», explica, recordando que «tenemos 2.200 agricultores y 81 industrias agroalimentarias en la Región que, además, fijan población y arraigan en el territorio. «Tenemos vinos excelentes que pueden competir en precio y en calidad con cualquier otro, pero necesitamos que la sociedad los ponga el valor», afirma.

Escépticos con Trump

Desde Origen Murcia reclaman moderación a la Unión Europea y «que no responda a las provocaciones de Trump a golpe de tuit», como suele hacer él, «sin tener en cuenta las consecuencias».

Martínez, además, asegura que quien puede salir perdiendo es el propio presidente norteamericano, en tanto en cuanto el cierre de mercados que puede provocar llevaría consigo la pérdida de «cientos de miles de puestos de trabajo de las cadenas de distribución».

Para Verdú, de la DOP Yecla, los aranceles del 200% son una «exageración» que no se hará realidad. «Cuando una persona habla en esas cantidades solo quiere meter miedo», considera.

Una de las complicaciones con las que se encontrarían las bodegas murcianas si fueran obligadas a salir del mercado de EE UU sería volver a entrar cuando la situación se normalizara. «Trump estará cuatro años más, pero los distribuidores de allí ya habrán cerrado acuerdos con otros productores y tendríamos que empezar desde cero», pone Carreño de manifiesto.

Falta de agua

Los productores de vino de la Región señalan también que el problema que se presenta con Trump es «coyuntural», destacando que aquí en la Región es la sequía lo que les quita el sueño.

«Yo he aprendido una cosa en esta vida: resuelve aquello que tiene remedio y lo que no, pues Dios dirá», dice Verdú. Por eso parece despreocupado por la guerra comercial y mucho más interesado por la falta de agua. «Si no llueve y no puedo regar las viñas, las pierdo para siempre. Lo demás es solo un añadido. Si no puedo vender en Estados Unidos, intentaré buscar otro sitio», argumenta. No le quita importancia, pero sí que coloca el problema en el lugar que le corresponde.

Carreño, de Bullas, coincide con su homólogo yeclano, y añade su preocupación por la falta de relevo generacional y, en consecuencia, el abandono de las tierras. «Esto sí es un problema grande».

Las exportaciones, a China y el mercado comunitario

Uno de los objetivos principales del Comité Aranceles de la Región, creado hace pocas semanas ante las continuas amenazas de Donald Trump con avivar la guerra comercial, es buscar mercados alternativos para las empresas.

Los técnicos del Instituto de Fomento (INFO) de la Comunidad están ultimando un estudio de diversificación de mercados internacionales para identificar países y canales comerciales alternativos a Estados Unidos que se presentará en la próxima reunión de este comité. No obstante, según ha podido saber esta redacción, todo indica que las recomendaciones para las empresas exportadoras de la Región irán dirigidas a centrarse en el mercado comunitario de la Unión Europea y en China.

Se trata, según fuentes de la Consejería de Empresa, de potenciar las relaciones comerciales en los lugares donde ya existen. Por ejemplo, los productores de jugos de frutas, cuyo mercado principal es EE UU, pasarían a poner el foco en Países Bajos, Alemania y Francia, siguientes países en el 'ranking' de ventas después de Estados Unidos. En el sector de las preparaciones alimenticias, sin embargo, desde el Comité Aranceles recomendarán el mercado chino, aunque también el de Alemania y Reino Unido.

Terminado el informe, este se pondrá en común con las cámaras de comercio y patronal para, seguidamente, ponerlo a disposición de los exportadores interesados.