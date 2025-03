Noelia Muriana, artista: "Las artistas feministas lo tenemos aún más difícil, sobre todo si eres lesbiana"

Con motivo del 8M, el Fórum de Política Feminista de la Región de Murcia ha lanzado la campaña ‘Las voces de las mujeres’, con entrevistas a mujeres diversas y cotidianas. Hoy hablamos con Noelia Muriana, licenciada en Bellas Artes, artista multidisciplinar con una trayectoria nacional e internacional. Su obra, centrada en discursos ecofeministas, queer y LGTBIQ+, es erótica, irónica y transgresora. Hoy la entrevista Ramona López, secretaria del Fórum de Política Feminista de la Región de Murcia.

«El arte es mi religión y medicina para llevar esta vida en ocasiones cruel, absurda y bella a la vez», escribió en redes. ¿En qué disciplina se siente más cómoda y cuáles son sus influencias?

Me siento cómoda en el videoarte, la pintura y la escultura. Según el tema, utilizo una técnica u otra. Estudié artes plásticas antes de Bellas Artes y trabajé con un escultor en Crevillente, lo que me permitió aprender diversas técnicas. Mis influencias incluyen a Louise Bourgeois, Guerrilla Girls y Pipilotti Rist. En pintura, mezclo Pop Art con el cubismo decorativo de Tamara de Lempicka, pero me guío mucho por mi propio universo.

Su feminismo es innegociable y define su obra. ¿Cómo surgió su conciencia feminista?

Desde pequeña, en el ámbito familiar. Tengo cinco hermanos y en los años 70 y 80 veía que los chicos tenían más privilegios. Las niñas ponían la mesa, cocinaban y hacían las camas. No sabía lo que era el feminismo, pero sí veía desigualdad. Siempre me rebelaba y le decía a mi madre que era injusto. En la universidad esperaba encontrar igualdad, pero hallé mucho machismo en el mundo del arte.

Me despierto con ansiedad por los tiempos difíciles: Trump, Putin… testosterona efervescente en el poder Noelia Muriana — Artista multidisciplinar

¿Ha encontrado usted censura en galerías?

Sí, censuras ridículas. En Murcia Ilustra me encargaron una ilustración para la cerveza Alhambra: dos chicas besándose en un coche tras una fiesta. Era algo divertido, pero la censuraron. También en la galería Léucade, donde una pintura de una orgía fue retirada. No entiendo por qué, cuando la gente ve porno en redes sociales.

Cuando tiene usted una idea, ¿cómo decide en qué formato expresarla?

Pinto escuchando música, que es lo que más me inspira. Según la idea, visualizo si será pintura, escultura o vídeo. También pienso en el público y la venta, porque me autofinancio sin subvenciones. Mis obras tienen mensaje, pero con ironía. El humor es muy importante.

Vivimos un avance de la ultraderecha, cuya diana es el feminismo y la diversidad sexual, temas clave en su obra. ¿Cómo ve usted la situación global?

Soy positiva porque trabajo con adolescentes y tengo esperanza en las nuevas generaciones. Pero últimamente me despierto con ansiedad por los tiempos difíciles: Trump, Putin… testosterona efervescente en el poder. Es peligroso para mujeres y niños. En Murcia, el tema LGTBI y la educación sexual están desapareciendo de los institutos por la presión política. Y las artistas feministas lo tenemos aún más difícil, sobre todo si eres lesbiana.

¿Por qué hay menos lideresas fanáticas?

Algunas mujeres han copiado roles masculinos y, en vez de ayudarnos, nos entorpecen. Necesitamos mujeres empoderadas y valientes que digan que son feministas o transfeministas, que para mí es más amplio. El mundo sigue dominado por hombres y es una pena. Debería haber más mujeres igualitarias en el poder.

Ha pintado murales en Cartagena, Mula y Archena con mensajes sobre derechos humanos y feminismo. ¿Teme que se repita la censura de Archena en 2022?

Cuando me propusieron el mural de Cartagena, dije que debía hacerlo una artista gitana, así que colaboré con Trinidad Reyerta. Cada una diseñó una parte y quedó precioso, aunque tuvo poca repercusión. Antes hice uno en Mula y otro en Archena, donde participaron personas de izquierdas y derechas. Pero después de la inauguración, la alcaldesa mandó poner contenedores delante para taparlo. Tras la polémica, los retiraron.

El 8M en Murcia fue multitudinario a pesar de la lluvia. ¿Cómo ve usted el activismo y la política en la Región?

Para mí, el verdadero día de la Virgen es el 8M. Es la celebración más importante del año. Me encantó ver a tantas personas, de todas las edades, saliendo a reivindicar la igualdad. Como artista, veo que las exposiciones suelen ser decorativas, sin política. Debería haber más arte reivindicativo. También me indigna el ‘caso Baúl’: es una vergüenza que los responsables quedaran impunes.

La polémica, sin embargo, ha unido al feminismo murciano. Gracias por tu compromiso, Noelia.