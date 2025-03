Investigadores de la UMU: "La música provoca, a largo plazo, una mejora en el cociente intelectual"

¿Qué aspectos del proceso de aprendizaje de la música consideran que pueden potenciar de manera conjunta la comprensión de conceptos matemáticos en el aula?

Aunque quizás no seamos conscientes, música y matemáticas tienen muchas cosas en común. A modo de ejemplo, la música como las matemáticas implican la comprensión y aplicación de patrones y estructuras. Además, tiene elementos como ritmo, tono, melodía y armonía, que siguen patrones y reglas. De manera similar, las matemáticas también se basan en patrones y estructuras lógicas, como las relaciones numéricas, las operaciones y las ecuaciones. Además, el aprendizaje de música conlleva el desarrollo de habilidades que pueden influir en las mejoras en matemáticas. Por ejemplo, hay estudios que indican que la práctica musical puede influir en la capacidad de los músicos para mantener y manipular información de manera más eficiente. Los resultados de nuestra investigación sugieren, además, que la formación musical potencia la creatividad matemática de los estudiantes.

Además de las habilidades matemáticas, ¿qué otras áreas cognitivas o emocionales creen que se benefician al integrar la música en la educación?

La música está asociada a mejoras en funciones ejecutivas e, incluso a largo plazo, provoca una mejora en el cociente intelectual. Además, hemos encontrado una correlación entre factores afectivos como la motivación o la confianza al trabajar en matemáticas.

¿Qué estrategias o metodologías didácticas han implementado o propuesto para fomentar la interrelación entre la música y las matemáticas en el entorno escolar?

Tras los resultados de la investigación es muy interesante desarrollar unidades didácticas que combinen ambas áreas. Existen algunas experiencias positivas integrando fracciones con notas musicales, pero es un tema que necesita más desarrollo.

Este estudio puede apoyar la realización de un cambio en el diseño de los programas educativos

¿Podrían compartir algún ejemplo práctico o actividad que hayan desarrollado y que haya mostrado resultados positivos al unir ambas disciplinas?

Este estudio forma parte de una investigación mucho más amplia que estamos realizando, pero podríamos resumir de alguna manera diciendo que se basó en relacionar el desempeño matemático, valorando tanto la competencia como la creatividad matemática de los alumnos, teniendo en cuenta los que hacían estudios oficiales de música y los que no, pero no pusimos en práctica ninguna actividad que uniera ambas disciplinas. No obstante, sí que hay algunos estudios que han integrado la música y la enseñanza de la matemática. Podríamos citar alguno como el de Courey et al. (2012), en el que indagaron sobre el efecto de un programa integrado de música para la enseñanza de fracciones, y hallaron diferencias significativas a favor de los participantes en el programa frente al grupo de control o el de Nagy y Malone (2020), que integraron el estudio de las matemáticas y música aplicado al concepto de función en estudiantes de secundaria y comprobaron que la integración de ambas disciplinas producía resultados estadísticamente significativos en la comprensión del tema de funciones.

¿Cuáles son los desafíos más significativos que consideran que existen a la hora de intentar integrar estas dos áreas en el currículo tradicional?

Las normativas educativas están en constante evolución, hoy en día la tendencia es trabajar más de forma interdisciplinar, pero debe ir acompañado de cambios en las pruebas externas porque, por ejemplo, los alumnos aún se encuentran con pruebas de acceso a la universidad más centradas en memorizar conceptos. Afortunadamente parece que va cambiando a una dirección adecuada.

¿Qué repercusión esperan que tenga su investigación en el futuro diseño de programas educativos o en la formulación de políticas escolares en la Región de Murcia y fuera de ella?

No es nada nuevo que la música puede ayudar en otras disciplinas, por lo que este estudio empírico puede apoyar la realización de un cambio en el diseño de los programas educativos para enfocarlos de una manera interdisciplinar.

¿Cómo consideran que la colaboración entre docentes de distintas disciplinas puede enriquecer la experiencia de aprendizaje de los alumnos?

Siempre es beneficioso integrar diferentes disciplinas en el proceso de enseñanza, y en algunos casos se hace, aunque el problema de este tipo de perspectiva educativa radica en el propio sistema educativo, que define el currículo y las diferentes materias de forma independiente.

Mirando hacia el futuro, ¿qué nuevos proyectos o líneas de investigación planean desarrollar para profundizar en la relación entre el conocimiento musical y el rendimiento matemático o educativo en general?

Los resultados abren las puertas a nuevas líneas de investigación analizando los beneficios en otras disciplinas. También destacan la necesidad de impulsar el desarrollo de la creatividad matemática de los estudiantes y de analizar por qué puede haber estudiantes creativos que no obtienen buenos resultados o al contrario.