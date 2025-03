Los murcianos recuperan los cuatro años de esperanza de vida perdidos en la covid

La pandemia de coronavirus que sacudió el mundo en el año 2020 redujo la esperanza de vida en la Región de Murcia de forma drástica, haciendo perder a los murcianos cuatro años en un sólo ejercicio. En la actualidad ese tiempo se ha recuperado, aunque andar lo desandado ha supuesto mayor esfuerzo y mayor tiempo del que conllevó la pérdida.

El último Boletín Epidemiológico de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, publicado hace sólo unos días bajo el título ‘Tiempo medio de vida perdido por causas específicas de muerte en España y la Región de Murcia en los años 2020 y 2023’ muestra que los murcianos han ganado cuatro años de esperanza de vida entre 2020 y 2023, al pasar de los 78,5 años de media registrados en el año de la covid a los 82,8 años de media de esperanza de vida que alcanzaron tres años después.

Sin embargo, el aumento de la mortalidad que se registró el año de la pandemia en la Comunidad, al igual que sucedió en otras partes de España y del mundo, no fue exclusivamente debido al nuevo virus que obligó a replantear el sistema sanitario sino que ese exceso de muertes se debió a otras enfermedades como consecuencia de dejar de lado la atención a esas dolencias, que desde ese momento pasaron a estar en un segundo plano ante la aparición de un virus desconocido hasta entonces.

Los datos recogidos por el Boletín Epidemiológico de Salud sobre esperanza de vida muestran que en 2020 los hombres de la Región vivían una media de 75,28 años, mientras que las mujeres se situaban ese mismo año en los 81,72 años de media.

Comparándolo con el Informe de Esperanza de vida en España en 2019 del Ministerio de Sanidad, en el que se muestra que sólo un año antes en la Región los hombres tenían una esperanza de 80,22 años y de 85,3 las mujeres, se pueden ver las consecuencias catastróficas que tuvo la pandemia de coronavirus sobre la esperanza de vida en una sola anualidad, con una pérdida media de cuatro años.

Esos mismos cuatro años de vida perdidos por los murcianos son los que se recuperaron entre 2020 y 2023, tras la mayor crisis sanitaria de la historia.

Así, las cifras de 2023 muestran que la esperanza de vida ese año volvió a ser de 82,8 años de media en la Región: 80,36 en hombres y 85,28 en mujeres.

La doctora María Dolores Chirlaque, jefa del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud murciana, explica a La Opinión que «en el año 2020 la esperanza de vida cayó en picado en la mayoría de los países, siendo a nivel europeo Grecia quien más lo sufrió».

En este caso, reconoce que ese exceso de mortalidad, «ya que falleció más gente de la esperada», se debió a esa falta de atención o retraso en la asistencia en otro tipo de dolencias.

Concretamente, el estudio firmado también por la doctora Chirlaque, apunta que en la Región de Murcia el incremento en la esperanza de vida temporal desde el nacimiento a los 95 años fue de 4.98 años para los hombres y de 3.36 años para las mujeres.

En los hombres, las principales causas que determinaron este aumento de esperanza de vida fueron el descenso de la mortalidad por cáncer, enfermedades de corazón, causas externas, enfermedad cerebrovascular y enfermedades respiratorias crónicas.

Mientras que en mujeres, las principales causas asociadas al incremento de la esperanza de vida temporal fueron el descenso de muertes por enfermedades de corazón, cerebrovasculares, cáncer y causas externas.

Cáncer y problemas cardíacos

Sobre las causas de muerte que más tiempo medio de vida quitan a los murcianos, el estudio indica que los tumores y las enfermedades cardíacas son los dos principales motivos de años de vida perdidos. Así, en 2023 las neoplasias malignas supusieron para los hombres de la Región de Murcia la pérdida de 2,45 años de vida, siendo de 1,57 años para el caso de las mujeres; seguidos de las enfermedades de corazón, que quitan 1,15 años a los hombres y 0,40 a las mujeres; y los accidentes cerebrovasculares, que restan 0,31 años de vida a los murcianos y 0,21 a las murcianas.

El estudio analiza las diez causas de muerte más frecuentes del National Center for Health Statistics de los Centers for Disease Control and Prevention de EEUU (con la excepción de que la covid se ha incluido en la categoría de gripe/neumonía) y entre las que están las enfermedades de corazón, neoplasias malignas, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, causas externas de lesión, alzheimer y otras demencias, diabetes, neumonía, gripe y covid, enfermedad renal y enfermedad hepática.

En el caso de la categoría ‘gripe, neumonía y covid’, el tiempo de vida perdido por los murcianos varió de los 0,12 años de vida en 2020 a los 0,20 de 2023, situándose como la sexta causa que más años de vida hace perder a los ciudadanos de la Región.