Los murcianos ganan cuatro años de esperanza de vida

Los murcianos han ganado cuatro años de vida de media desde el 2000, cifras que van desde los cinco de más de esperanza de vida que han sumado los hombres hasta los tres y medio de las mujeres. Sin embargo, el año de la pandemia, 2020, marcó un punto de inflexión al dispararse la mortalidad debido tanto al nuevo virus como al incremento de fallecimientos por otras causas, ya que muchas enfermedades pasaron a estar en un segundo plano en la reorganización de la atención sanitaria.

El último Boletín Epidemiológico de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, publicado hace sólo unos días bajo el título ‘Tiempo medio de vida perdido por causas específicas de muerte en España y la Región de Murcia en los años 2000 y 2023’ muestra que los murcianos han ganado cuatro años de esperanza de vida entre esos años, al pasar de los 78,5 años de media registrados en el primero de ellos a los 82,8 años de media de esperanza de vida que alcanzaron en 2023.

Los datos recogidos por el Boletín Epidemiológico de Salud sobre esperanza de vida muestran que en el 2000 los hombres de la Región vivían una media de 75,28 años, mientras que las mujeres se situaban ese mismo año en los 81,72 años de media. Mientras que las cifras de 2023 muestran que la esperanza de vida ese año volvió a ser de 82,8 años de media en la Región: 80,36 en hombres y 85,28 en mujeres.

La doctora María Dolores Chirlaque, jefa del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud murciana, explica a La Opinión que «en el año 2020 la esperanza de vida cayó en picado en la mayoría de los países, siendo a nivel europeo Grecia quien más lo sufrió».

En este caso, reconoce que ese exceso de mortalidad, «ya que falleció más gente de la esperada», se vio influenciado también por el retraso en la asistencia en otro tipo de dolencias.

Concretamente, el estudio firmado también por la doctora Chirlaque, apunta que en la Región de Murcia el incremento en la esperanza de vida temporal desde el nacimiento a los 95 años fue de 4.98 años para los hombres y de 3.36 años para las mujeres.

En los hombres, las principales causas que determinaron este aumento de esperanza de vida fueron el descenso de la mortalidad por cáncer, enfermedades de corazón, causas externas, enfermedad cerebrovascular y enfermedades respiratorias crónicas.

Mientras que en mujeres, las principales causas asociadas al incremento de la esperanza de vida temporal fueron el descenso de muertes por enfermedades de corazón, cerebrovasculares, cáncer y causas externas.

Cáncer y problemas cardíacos

Sobre las causas de muerte que más tiempo medio de vida quitan a los murcianos, el estudio indica que los tumores y las enfermedades cardíacas son los dos principales motivos de años de vida perdidos. Así, en 2023 las neoplasias malignas supusieron para los hombres de la Región de Murcia la pérdida de 2,45 años de vida, siendo de 1,57 años para el caso de las mujeres; seguidos de las enfermedades de corazón, que quitan 1,15 años a los hombres y 0,40 a las mujeres; y los accidentes cerebrovasculares, que restan 0,31 años de vida a los murcianos y 0,21 a las murcianas.

El estudio analiza las diez causas de muerte más frecuentes del National Center for Health Statistics de los Centers for Disease Control and Prevention de EEUU (con la excepción de que la covid se ha incluido en la categoría de gripe/neumonía) y entre las que están las enfermedades de corazón, neoplasias malignas, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, causas externas de lesión, alzheimer y otras demencias, diabetes, neumonía, gripe y covid, enfermedad renal y enfermedad hepática.

En el caso de la categoría ‘gripe, neumonía y covid’, el tiempo de vida perdido por los murcianos varió de los 0,12 años de vida en 2000 a los 0,20 de 2023, situándose como la sexta causa que más años de vida hace perder a los ciudadanos de la Región.