Marín augura más impuestos o más recortes a la Región con la financiación singular de Cataluña

O más impuestos o menos financiación. Según el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, estas son las dos opciones del Gobierno de España si llega a aplicarse el modelo de financiación singular para Cataluña pactado entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana (ERC).

"El objetivo real de este nuevo sistema de financiación no es otro que recortar drásticamente la aportación de Cataluña a la caja común del Estado, con todas las consecuencias que ello implica", dijo el consejero, que explicó que, actualmente, el sistema redistribuye unos 24.000 millones de euros en favor de las autonomías con menor renta. Estos fondos están financiados en parte por el Estado (14.000 millones) y en parte por Madrid, Cataluña y Baleares (casi 10.000 millones). "La aportación de Cataluña es de 2.088 millones de euros. Si se elimina esta contribución, la financiación del resto de comunidades autónomas caería drásticamente, con un impacto de 87 millones de euros menos para la Región de Murcia", subrayó.

"El objetivo real de este nuevo sistema de financiación no es otro que recortar drásticamente la aportación de Cataluña a la caja común del Estado" Luis Alberto Marín — Consejero de Economía

Pero "lo más alarmante" para Marín sería la "pérdida de los ingresos tributarios que el Estado recauda en Cataluña". Informó de que la Agencia Tributaria ingresó más de 30.000 millones de euros en impuestos generados en esta comunidad. "Con el sistema que proponen los independentistas, esa cantidad pasaría directamente a manos de la Generalitat pero, si esta se reduce un 60% con respecto a su contribución actual, como se presupone, la financiación catalana aumentaría un 51%, mientras que la Región de Murcia perdería 539 millones", aseguró.

Desde el Ejecutivo autonómico temen que "si el Gobierno central quisiera compensar esta pérdida de ingresos sin recortar la financiación autonómica, debería aumentar un 29,5% la recaudación del tramo estatal del IRPF en el resto del territorio común". La otra opción, explicó Marín, sería optar por aumentar los impuestos, reduciendo un 10,7% la financiación del resto de las comunidades autónomas.

"Señor Vélez, ¿en qué bando está usted, en el de Sánchez o en de los murcianos?" Luis Alberto Marín — Consejero de Economía

En definitiva, la "fórmula Sánchez" es la siguiente: "O subimos impuestos o recortamos a las comunidades que no han sido agraciadas con el favor gubernamental".

Marín aprovechó para rechazar de nuevo la condonación de deuda que propone el Ministerio de Hacienda y exigió de nuevo al Gobierno de Pedro Sánchez que presente una reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Dirigiéndose al portavoz socialista de la Cámara, José Vélez, Marín le preguntó si cree "más urgente y más necesario privilegiar a Cataluña" antes que resolver este "gravísimo problema". "Señor Vélez, ¿en qué bando está usted, en el de Sánchez o en de los murcianos?", insistió.

Asimismo, volvió a poner de manifiesto las consecuencias de la ausencia de actualización de las entregas a cuenta y de la falta de concreción del mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómica Extra. De las primeras, el Ejecutivo murciano reclama 655 millones de euros de este año, a los que suma 535 millones del Extra FLA. En total, en 2025 a la Región de Murcia podría dejar de percibir alrededor de 1.190 millones de euros del Estado. "Esto es muy grave, por incompetencia o por estrategia política de castigo a las regiones, no se han realizado los trámites necesarios para ofrecer la liquidez a la que tienen derecho las comunidades", lamentó.

El "comodín" de la infrafinanciación

Marisol Sánchez muestra a Marín el comodín de la infrafinanciación. / Iván J. Urquízar

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, aseguró que "la infrafinanciación es el comodín que utiliza el Partido Popular en la Región de Murcia para tapar todo lo que no es capaz de hacer por su negligencia e incapacidad", acusando al PP de "tapar la realidad con su ruido" ante "el éxito de la política económica" del Gobierno de Sánchez, puesto que "España lidera el crecimiento de la Eurozona, cuya previsión para 2025 es del 2,1% para el conjunto de países".

"El problema del Gobierno regional del PP no es de recursos, sino de gestión de un modelo que consiste en la rebaja de impuestos a los que más tienen" Carmina Fernández — Viceportavoz socialista

Destacó que el PP no cesa en pedir más recursos al Estado para la Región "mientras vota en contra de la senda de consolidación fiscal y de la senda de déficit", impidiendo que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan disponer de 12.000 millones de euros más para gastar en dos años. "Y ahora van y se plantan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y dicen que no les condonen la deuda, que no les interesa", agregó.

La viceportavoz socialista afirmó que "el problema del Gobierno regional del PP no es de recursos, sino de gestión de un modelo que consiste en la rebaja de impuestos a los que más tienen, no garantizar el acceso a los servicios a quienes más lo necesitan y el deterioro de los servicios públicos para privatizarlos".

Vox, si bien apoyó la urgencia para reformar el SFA, responsabilizó al Ejecutivo murciano de la situación financiera. "Es necesario establecer un sistema que proteja a todos los españoles de los malos gestores", dijo su portavoz adjunto, Rubén Martínez Alpañez, en relación con los propios dirigentes del PP. Incluso, llegó a decir que "el Gobierno del PP en la Región de Murcia perjudica a nuestros bolsillos como 10 Cataluñas".

La portavoz de Podemos en la Asamblea, María Marín, exigió al consejero que explique "cuál es el modelo de financiación que proponen porque no lo sabe nadie", acusando al Ejecutivo de no querer llegar a ningún acuerdo en este sentido porque "solo les interesa polarizar con el Gobierno de España". Además, acusó a Luis Alberto Marín de exhibir su "catalanofobia", aun cuando el PP ha votado en diversas ocasiones en el Congreso con Junts.

Respecto a la propuesta del Gobierno central de condonar deuda de las comunidades, Víctor Martínez-Carrasco, diputado del PP, recordó la posición de la ministra Montero cuando era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía, que entonces decía que "la reestructuración de la deuda que propuso Mariano Rajoy era para evitar la reforma del sistema de financiación y que el debate sobre la financiación era insustituible por mucho que la reestructuración de la deuda beneficiase a Andalucía".

"Si resulta que lo que dejo de pagar como murciano, ahora voy a tener que pagarlo como español, no me están condonando deuda, me están refinanciando: es la mutualización de la deuda lo que están proponiendo", aclaró Martínez-Carrasco. "Sin una reforma del sistema de financiación, no nos podemos sentar a discutir cómo refinanciar deuda", advirtió.