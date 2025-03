Andalucía, Valencia y Murcia urgen al Ministerio a lanzar las ayudas para la pesca de arrastre

Los consejeros competentes en materia de pesca de los gobiernos autonómicos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia ha reclamado este viernes al Gobierno central que articule ayudas para compensar la "pérdida de renta" de los pescadores de arrastre del Mediterráneo al considerar insuficientes las medidas aprobadas para adaptar las artes y la flota a las exigencias de Bruselas para optimizar el número de días de faena en el mar. Durante una reunión mantenida en Almería, los representantes de los distintos gobiernos autonómicos han expresado su "preocupación" ante la realidad que enfrenta el arrastre del Mediterráneo; un sector que "ha visto cómo las medidas adoptadas en la Unión Europea ponen en riesgo la viabilidad del futuro de la actividad”, señaló la consejera de Pesca, Sara Rubira.

Cabe recordar que a finales de 2024 se estableció un nuevo reparto de las cuotas pesqueras para proteger los caladeros, en el caso de la pesca de arrastre en el Mediterráneo occidental, suponía una disminución de días en la pesca de arrastre de 27 días ampliable hasta 130 en función de la introducción de medidas compensatorias (sustitución de redes hacia otras más sostenibles y adaptación de embarcaciones, entre otras) que, según anunció el ministro Luis Planas, contarían con ayudas del Gobierno para su implantanción.

La consejera Sara Rubira, ha afeado el "silencio" que impera en el Ministerio en relación a la financiación de medidas compensatorias después de la reunión mantenida el pasado mes de enero. "No hay acción por parte del Gobierno, los pescadores no tienen una hoja de ruta; no sabemos cuándo van a salir esas ayudas que anunciaron que se iban a financiar al cien por cien", lamentó la consejera, que también considera fundamental es que se actualice el estado de los caladeros "porque los estudios que había anteriormente no estaban actualizados", recordó.

La consejera Sara Rubira atiende a los medios tras la reunión en Almería. / EP

Modificar la Política Pesquera Común

Por otra parte, la consejera anunció que el Gobierno regional y las Cofradías de Pescadores de la Región presentarán próximamente a la Comisión Europea sus propuestas para la modificación de la Política Pesquera Común, “que debe recoger los intereses de nuestros pescadores y garantizar la rentabilidad de la actividad”.

Entre las modificaciones que están sobre la mesa, Rubira destacó que “solicitaremos revertir los recortes en los días de faena para los pescadores de arrastre que han llevado a los pescadores a una situación extrema o la actualización de los caladeros para conocer con exactitud su estado y que estos datos estén diferenciados por regiones”.

Se suma la necesidad de “contar con una Política Común específica para la pesca del Mediterráneo, la inclusión de las Cofradías de Pescadores como beneficiarias de ayudas europeas, o la redacción de un programa de adaptación del sector de la pesca del Mediterráneo a unas nuevas condiciones de explotación de las pesquerías”, concluyó Rubira.

Tras asegurar que el sector pesquero regional adoptará las medidas solicitadas para poder pasar de 27 a 130 días de media, advirtió que muchas de ellas conllevan "inversiones importantes y Europa no puede estar modificándolas cada año".

Rubira informó también que en los próximos días “el Gobierno de la Región de Murcia se reunirá con las Cofradías de Pescadores para acordar un documento de alegaciones”, en línea la defensa de “una pesca sostenible, comprometida con el estado de los fondos y las especies, que necesita un relevo generacional y ayudas para hacerla atractiva”.

“Nos encontramos ante una gran oportunidad de cambiar el futuro de la pesca, contando con la sensibilidad y disposición del comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, quien ya nos transmitió su voluntad para trabajar de forma coordinada en favor de la mejora del sector”, añadió la consejera.