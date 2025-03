La primera batalla judicial contra las plantas de biogás se librará en Molina

El rechazo social contra las plantas de biogás en la Región de Murcia no pierde fuelle y uno de los puntos más calientes de esta oposición es Molina de Segura, donde diversos colectivos vecinales ya están trabajando para emprender acciones judiciales contra las obras que se están llevando a cabo en este momento en el polígono La Polvorista.

Según el abogado que representa a la plataforma de asociaciones afectadas (que incluye urbanizaciones y barriadas como Agridulce, La Ribera, Torrealta o Los Vientos), Simón Tudela, explica que se han cometido diversas irregularidades administrativas durante la tramitación del proyecto.

«Durante este proceso no se dio traslado a determinados organismos, como puede ser la Consejería de Salud, que no ha podido emitir su correspondiente informe, por lo que no se han cumplido todos los requisitos de procedimiento», explica a La Opinión el letrado, que también destaca que, a nivel local, el proyecto podría incumplir algunos aspectos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «En ese polígono hay determinadas actividades que no se pueden hacer y entre las excluidas encontramos el reciclaje, y esta planta de biogás produce energía y su principal fuente son los desechos animales, alimentos caducados... en definitiva, se trata de un reciclaje biológico», indica.

Por todo ello, la plataforma de asociaciones afectadas por la planta de biogás en Molina de Segura, a través de sus abogados, está buscando la fórmula más adecuada para reclamar medidas cautelares y y paralizar los trabajos.

También se han manifestado contra este proyecto la Asociación de Empresarios de La Polvorista y la Fundación Universitaria San Pablo CEU que gestiona un colegio a menos de 1.000 metros de la planta de biogás. Según ha podido saber esta Redacción, la Fundación, que también está valorando emprender acciones judiciales, sostiene que esta instalación debería haber sido catalogada como una Instalación Singular de Alta Incidencia Ambiental, (como se hizo en Murcia) algo que podía conllevar la nulidad de la tramitación urbanística del proyecto.

Por último, desde la recién constituida Coordinadora de plataformas Stop Biogás en la Región recuerdan que el próximo día 30 hay convocada una nueva manifestación en Molina para exigir la reubicación de la planta.