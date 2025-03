Vox exige fondos en los presupuestos de 2025 para un centro de formación para la industria del mueble de Yecla

Vox exige que los próximos presupuestos regionales de 2025, de los que aún no se conoce ni el techo de gasto, incluyan una partida para un Centro de Formación de Cualificación Técnica para la Industria del Mueble en Yecla, vinculado al Centro Tecnológico del Mueble y la Madera del municipio del Altiplano.

El presidente provincial de la formación, José Ángel Antelo, persigue que se materialice la moción de Vox que aprobó la Asamblea Regional el pasado mes de diciembre. "Ahora el PP debe demostrar con hechos su compromiso con nuestra industria y con el sector del mueble, que es tan pujante y valioso para la economía de la zona", afirma.

El líder de la formación de Santiago Abascal advirtió este miércoles que "los presupuestos se hacen una vez al año, y si no hay una partida en 2025, perderemos otro año más, con la consiguiente paralización del proyecto". En este sentido, denunció la "falta de voluntad política" del Gobierno regional: "El Ayuntamiento no tiene prisa en el papeleo para ceder el terreno porque no hay dinero para construir el edificio, y la Administración regional no destina fondos porque el terreno no está listo. Esto es una pescadilla que se muerde la cola".

"Dinero hay: con solo eliminar las partidas presupuestarias que financian las cátedras de la Agenda 2030 y las subvenciones a sindicatos y patronal, ya tendrían el millón de euros" José Ángel Antelo — Presidente provincial de Vox

A renglón seguido, subrayó la necesidad de establecer mecanismos de control para garantizar la adecuación de la oferta formativa, el seguimiento de los alumnos y su integración laboral. "No podemos permitir que este centro sea solo un proyecto sobre el papel; debe ser una realidad efectiva para nuestra industria", insistió.

Asimismo, criticó la "falta de prioridad" en la asignación de fondos públicos y propuso reasignar partidas para hacer viable el centro. "Dinero hay: con solo eliminar las partidas presupuestarias que financian las cátedras de la Agenda 2030 y las subvenciones a sindicatos y patronal, ya tendrían el millón de euros necesario para poner en marcha este centro", aseveró. "Si el PP prefiere seguir engañando a la población con buenas palabras vacías de compromiso, que lo hagan. Pero no esperen que Vox blanquee sus artimañas", sentenció.

En mayo de 2024, Vox registró una moción para pedir que los presupuestos de 2025 destinaran una partida para acondicionar las instalaciones de la Feria del Mueble de Yecla.