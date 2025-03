Cinco meses de retraso en el pago de terapias a niños dependientes

Medio centenar de familias de la Región de Murcia con niños dependientes que reciben terapia a través de las ayudas del IMAS -Instituto Murciano de Acción Social- denuncian haber sufrido retrasos de hasta cinco meses en el abono de esta atención, lo que les ha llevado a tener que pagar de su bolsillo las terapias que reciben sus hijos desde el pasado mes de octubre.

Noelia Navarro, una de las madres, explica a La Opinión que en su caso lleva abonados más de 2.200 euros para no interrumpir la atención que precisa su hijo, «pero muchas otras familias no se pueden permitir este gasto imprevisto», dice mientras apunta que en su caso sólo recibe cuatro horas a la semana, que es el mínimo establecido.

«Agotados» de acudir a la Consejería de Política Social y al IMAS exigiendo soluciones durante meses han comenzado a organizarse para protestar contra esta situación, ya que afirman que «dejar de pagar las ayudas de la dependencia para terapias a niños es ir directamente contra los más vulnerables».

Preguntados por este retraso, la Consejería de Política Social afirma que se ha dado la orden de pago y que este «se hará de forma progresiva por meses». En este caso, aclaran que esto significa que las familias afectadas recibirán las dos primeras mensualidades en estos días, mientras que las tres restantes que aún se deben se irán abonando de forma progresiva.

Sobre el motivo que ha provocado esta situación, señalan a un problema informático, «el sistema informático ya ha sido actualizado y las prestaciones continuarán siendo abonadas en los plazos previstos», insisten.

Sin embargo, esto no convence a las familias afectadas, que exigen el abono completo de la deuda, ya que ellos han tenido que pagarla directamente a las asociaciones que prestan la terapia a sus hijos para no quedarse sin servicio, al tiempo que no descartan emprender acciones de protesta.