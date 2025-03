La Asamblea impulsa hoy una circunvalación en Santomera para enterrar la Autovía del Bancal

La Asamblea Regional toma cartas este martes en el asunto de la Autovía del Bancal con el debate de una moción de Podemos para poner una «solución integral» a los problemas de tráfico pesado que sufre el municipio de Santomera «a través de un cinturón de circunvalación».

Es muy posible que los diputados den salida a la iniciativa, pero seguramente sea cambiando la original. Los morados piden una circunvalación por el oeste, conectando la RM-303 Santomera-Alquerías con la A-7, en lugar del tercer tramo de la RM-1, más conocida como Autovía del Bancal, que describen como «una alternativa sostenible y realista» que sería «capaz de absorber y sacar del núcleo urbano el tráfico pesado de la RM-414», conocida como la carretera de Abanilla.

Podemos no se queda ahí y en un segundo punto de la moción solicita al Gobierno regional otra circunvalación por el este que conecte la carretera de Alicante (N-314), a la altura de la rotonda del Carril de las Borregueras, con la RM-414, a partir del polígono industrial Vicente Antolinos.

En la moción de Podemos se pone de manifiesto que el tráfico intenso de camiones tiene como «consecuencia más inmediata» la superación del nivel de partículas PM2.5 fijado en la Directiva europea de la calidad del aire de la UE, con un promedio diario de 35 pg/m3 frente a los 25 en el que está el límite legal.

Según los datos que maneja el Ayuntamiento de Santomera, este municipio sufre la mayor densidad de camiones en vías convencionales de la Región. En concreto, el tramo urbano de la RM-414, el tráfico de vehículos pesados es seis veces superior a la media regional.

Además, frente al elevado coste del proyecto original, esta alternativa, que también defiende el Consistorio santomerano, reduciría el sobrecoste de 100 millones de euros en este tramo a una horquilla de entre 40 y 45 millones, según fuentes municipales, que recuerdan que han enviado varias cartas al ministro Óscar Puente reclamando la financiación de una obra que "es financiable, ya que el Ministerio se comprometió a costear esta autovía en el protocolo firmado con la Comunidad".

Precisamente, Vox pide que se adicione un punto en el que se inste al Gobierno de la nación a aportar los fondos necesarios para la construcción de estas infraestructuras. De hecho, el exconsejero de Vox de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo, también exigió en mayo de 2024 a Óscar Puente el cumplimiento del protocolo suscrito en 2010 y ratificado en 2017, en relación con la autovía RM-1 en el que se reconocía que el Ministerio era competente para ejecutar las obras, pero que sería la Comunidad la que lo haría tras el envío de los fondos necesarios por parte de Transportes.

A mediados de enero, el actual consejero de Fomento e Infraestructuras, el popular Jorge García Montoro, anunciaba su intención de actualizar el proyecto de trazado de la Autovía del Bancal a su paso por Santomera mientras espera la financiación estatal necesaria para construir los 11,7 kilómetros que faltan para concluir esta infraestructura. «La actualización del proyecto es el paso previo a la redacción del proyecto acordado con el Ayuntamiento de la localidad, con el fin de satisfacer las demandas del municipio», señaló.

De hecho, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la totalidad a la moción de Podemos en la que se solicita al Gobierno de la nación la actualización del Protocolo suscrito entre la Comunidad y el Gobierno de España relativo al tercer tramo de la Autovía del Bancal «en los términos acordados entre el Ayuntamiento de Santomera y la Comunidad Autónoma convirtiéndolo en una circunvalación, alternativa mucho más sostenible económica, ambiental, arqueológica y paisajísticamente».

Así se quedó la Autovía del Bancal. / J. C.

Según esta enmienda, ha de ser el Ejecutivo central el que conecte la RM-303 con el enlace de la A-7 por el Oeste, así como la carretera de Alicante N-314 con la RM-303 a través del sistema general recogido y previsto en el Plan General de Ordenación de Santomera.

A primera hora de la tarde de este martes se conocerá a qué acuerdo han conseguido llegar los grupos parlamentarios, que sí que tienen claro que lo mejor para Santomera es que la Autovía del Bancal no se termine como estaba previsto.

