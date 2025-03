La presunta financiación irregular de Vox le explota a los de Abascal en la Asamblea Regional

La motosierra de Vox no funcionó este martes en al Asamblea Regional. El grupo parlamentario que pilota José Ángel Antelo llevó a Pleno una moción para desarrollar la normativa necesaria para la "eliminación de las partidas presupuestarias destinadas a cualquier ayuda o subvención procedentes de la Comunidad Autónoma a partidos políticos". La iniciativa se debatía un día después de conocerse que la Fiscalía Anticorrupción ha incoado diligencias de investigación, de carácter secreto, por presunta financiación irregularde la formación de Santiago Abascal. La coincidencia no pasó inadvertida por el resto de partidos.

Alberto Garre fue el diputado encargado de defender la moción, describiendo como "mamandurrias" las asignaciones públicas a los grupos parlamentarios y llamando a "cambiar el sistema" y "eliminar el gasto innecesario de los presupuestos". Incluso, llegó a decir que había llegado "la hora de meter el cuchillo" en donde sea necesario para suprimir el gasto innecesario, recordando que su partido también quiere eliminar las subvenciones a sindicatos y patronal.

Los diputados populares Maruja Pelegrín y Joaquín Segado, este martes en la Asamblea. / Iván J. Urquízar

La moción de Vox, destinada al fracaso desde que se registró, tuvo enfrente a tres enmiendas a la totalidad, una por cada grupo parlamentario. La del PP, que se aprobó con el voto favorable del PSOE, mostraba su "apoyo al modelo de financiación de los partidos" porque "garantiza la competencia democrática", "reduce la dependencia de intereses privados primando el interés público" y "refleja la voluntad popular expresada en las urnas".

Pero es que, además, el portavoz popular, Joaquín Segado, informó a los diputados de Vox que "no existe ni una partida de los presupuestos regionales dedicada a los partidos políticos". Sí que se recogen en el presupuesto de la Asamblea, añadió, pero van dirigidos a los grupos parlamentarios, "que es distinto". Y fue más allá, al subrayar que "el Grupo Parlamentario de Vox no ha renunciado a ninguna subvención, a pesar de que no es obligatorio recibirlas". "No se puede predicar con lo que no se practica", subrayó.

Según denunció, detrás de esta moción no hay más que "populismo, demagogia, hipocresía y deshonestidad".

Asimismo, recordó que ayer mismo se conoció que, después de que el PSOE presentara una denuncia contra Vox el pasado diciembre por financiación con fondos de un banco vinculado a Orbán y venta de 'merchandising', la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias secretas de investigación contra esta formación por presunta financiación irregular. Parte de los ingresos señalados como opacos se habrían recogido en puestos callejeros por todo el país donde se colocan huchas o cajas de caudales.

Podemos cree que lo que busca Vox es que "solo hagan política los que tengan la cartera repleta"

Sobre los préstamos concedidos por el banco húngaro Magyar Bankholding (MBH), propiedad del magnate Lörinc Mészáros —amigo de la infancia del presidente Orbán—, desde Vox justifican estas operaciones de crédito en la negativa de las entidades bancarias españolas a financiarles. "¿Pero Vox debe algo?", se preguntó Garre en tribuna, aconsejando al resto de grupos que "no toquen ese asunto porque les puede quemar".

Por ese camino siguió la portavoz de Podemos, María Marín. "Precisamente hoy quieren hablar de financiación a partidos políticos", destacó. La diputada morada criticó que lo que busca Vox es que "solo hagan política los que tengan la cartera repleta", asegurando que las leyes que traen a la Cámara "parecen hechas por encargo". "A ver si esas donaciones anónimas no lo fueran tanto", dijo, mostrando una imagen del empresario Tomás Fuertes en un acto de Vox.

"Lo que pretende la ultraderecha es entrar en las instituciones para acabar con ellas" Juan Andrés Torres — Diputado PSRM

"Tengo poco que intervenir", manifestó el diputado socialista Juan Andrés Torres, que también sacó a relucir el caso judicial que afecta actualmente a Vox. Desde el PSRM consideran que, "en el fondo, lo que pretende la ultraderecha es entrar en las instituciones para acabar con ellas, eliminando un sistema garantista, proporcional y que da estabilidad democrática". Asimismo, se mostró sorprendido por el discurso de Garre para eliminar gastos superfluos cuando "lo primero que hicieron cuando entraron en el Gobierno fue crear el chiringuito del comisionado de la Transparencia".