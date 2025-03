La cabecera del Tajo, con reservas de agua que no se veían desde 1998

El temporal de lluvias en España ha dejado algunas buenas noticias para los regantes del trasvase Tajo-Segura. Según datos facilitados ayer por la Federación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía en Castilla-La Mancha, los embalses de la cabeza del Tajo se encuentran en este momento en el 47 por ciento y han superado los 1.200 hectómetros cúbicos, con previsión de que esta cifra aumenta en los próximos días.

Hace un año el embalse de Entrepeñas estaba al 45 por ciento, mientras que ahora se encuentra al 74 por ciento. Y Buendía marcaba en marzo de 2024 un 26 por ciento y ahora está en el 35 por ciento de su capacidad.

Según el presidente de esta asociación, Borja Castro, «estamos a punto de presenciar un momento histórico, que es la apertura del canal de comunicación de Entrepeñas con Buendía, un episodio que no se vivía desde 1998».

Además, la previsión es que los embalses de la cabecera del Tajo puedan alcanzar el 50 por ciento de media conjunta «e incluso podríamos ver como Entrepeñas puede subir en cota medio metro, que supondría llegar al 80 por ciento de su capacidad».

Con la previsión de lluvias que se espera para la estación de primavera, Castro señala que hay motivos suficientes para «presagiar un año histórico para la economía de los municipios ribereños» en la cabecera del Tajo.

Una buena noticia

El presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez, considera que el aumento de los niveles en Entrepeñas y Buendía, que permite según las reglas de explotación aportes de hasta 27 hectómetros cúbicos, «es bueno, da seguridad, y alarga las posibilidades del trasvase Tajo-Segura».

Tras lamentar los daños que las intensas trombas de agua han ocasionado en algunos puntos de la Región y la muerte del ganadero de la pedanía lorquina de Ramonete, el presidente de los regantes del trasvase, considera que las lluvias caídas en la Región de Murcia han supuesto un «auxilio tremendo» tanto para los regadíos como para los cultivos de secano o los pinares que se estaba secando.

Eso sí, Jiménez advierte que no hay que confundir las lluvias que han caído en la cuenca del Segura con la necesidad de los aportes del trasvase. «La inmensa mayoría de las comunidades de regantes dependen única y exclusivamente del trasvase y no de la dotaciones de la cuenca del Segura, así que por mucho que se almacene aquí no se pueden recortar los envíos de allí «porque los regantes se quedarían sin agua ninguna».