La concentración agrícola amenaza la estabilidad del sector agro regional

Los problemas que está afrontando el campo murciano, (muchos agricultores asumen pérdidas porque no se cubren los costes de producción), está generando una concentración de las explotaciones agrarias, es decir, que el suelo cultivable está cada vez en menos manos. Esa es una de las conclusiones que se desprenden de la última Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas publicada hace unas semanas por el Instituto Nacional de Estadística, que recoge la evolución de este sector desde el año 2020 al 2023.

Según este informe el tamaño medio de las explotaciones agrícolas en la Región de Murcia ha aumentado un 18,8 por ciento en los últimos tres años. Además, sólo cerca de medio millar de explotaciones concentran casi la mitad de la superficie de regadío, más de 60.000 hectáreas.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores en Murcia (UPA), señalan que ante la falta de relevo generacional y ante las pérdidas que están sufriendo los agricultores por no cubrir los costes de producción se está generando una concentración de las explotaciones agrícolas. «Están cayendo en dos manos distintas, por un lado en agricultores veteranos que están arrendando tierras para incrementar la superficie y el volumen de facturación; esta parte no me preocupa demasiado, aunque hay que advertir que de esta manera también se incrementa el riesgo económico», señala Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA, que destaca que la otra parte que se está haciendo con las tierras, mediante contratos de arrendamiento, son los grandes fondos de capital, que hace que esté «desapareciendo el agricultor de toda la vida».

Lo que hace este último movimiento es aglutinar toda la oferta y distorsionar los mercados. «Y eso sí nos preocupa muchísimo, porque ya hemos tenido procesos de concentración en otros sectores en la historia de la Región de Murcia y al final ha acabado con pueblos en la auténtica ruina».

Para Moreno, los números que manejan estas grandes multinacionales «son fríos». Mientras que el agricultor tradicional siempre hace cuentas a cinco años para saber si puede mantenerse en la actividad o no, «estas empresas hacen balances anuales y cuando uno o dos salen mal si tienen que levantar el vuelo y cerrar el chiringuito lo cierran».

«No es lo mismo que desaparezca un pequeño agricultor (en esos casos otro puede quedarse la explotación y ponerla a funcionar), que desaparezcan 400 hectáreas de hortalizas en el Campo de Cartagena o 200 hectáreas de uva de mesa», explica Moreno.

Desde UPA insisten en que las grandes multinacionales sólo están interesadas en los beneficios a corto plazo y tienen poco apego por el terreno o por el desarrollo económico del espacio donde se ubican. La desconcentración de las fincas agrícolas tras el fin de la dictadura y la llegada de la democracia a España ayudó a dispersar la tierra y la economía. «Eso permitió que mucha gente pudiera trabajar en el medio y que se gestasen vínculos familiares sociales y emocionales, pero todo eso a los fondos de capital no le importa, hoy están aquí y mañana se van a Senegal, a Camerún o a Brasil».

Ante esta situación, la Unión de Pequeños Agricultores reclama que se preste a la agricultura familiar apoyo económico y legislativo «para que sea algo atractivo para los jóvenes y no tan jóvenes».

Además, el secretario de Agricultura de UPA sostiene que hay que velar y «obligar» al cumplimiento de la cadena alimentaria.

«¿Por qué nuestros hijos no quieren estar en la actividad?», se pregunta Antonio Moreno, que se responde: «Porque cuando llega el final del año y ven a sus padres sufrir, obviamente no quieren eso para su vida».

Para evitar eso, la Ley de la Cadena Alimentaria trata de garantizar que en ningún momento se vende por debajo de los costes de producción, «o como mínimo tienes garantizado un precio justo, no sólo para el agricultor, sino para toda la cadena alimentaria. Hay que exigir su cumplimiento», insiste Moreno. Cabe recordar que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el trámite de consulta pública previa del proyecto de ley de agricultura familiar. Desde UPA esperan que esa legislación no permita que las ayudas que se liberen vayan destinadas a los fondos de capital, sino a la agricultura vinculada con el medio ambiente, con el territorio y con la riqueza social. «Ese el camino a seguir: favorecer, apoyar y desarrollar la agricultura familiar», sentencian desde la Unión de Pequeños Agricultores.