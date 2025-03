Vox: "Nosotros no odiamos, sino que protegemos la nación"

Antonio Martínez Nieto representa la guerra cultural contra la ideología ‘woke’. Es el diputado más lenguaraz de la legislatura y sus discursos reaccionarios no dejan de inquietar a sus señorías.

¿Qué entiende por ‘woke’?

Es una reformulación del marxismo cultural, que antes se centraba únicamente en la lucha de clases y ahora ha ido añadiendo nuevas luchas, como la del género, la de vivos contra los muertos a través del resentimiento histórico y el anticolonialismo o la lucha de los seres humanos contra la depredación del medio ambiente, que desemboca en el ecologismo radical. De hecho, creo que una de las causas del nacimiento de Vox es la reacción contra todo este conglomerado ideológico que en un determinado momento capturó a los partidos convencionales.

Se refiere al PP.

El Partido Popular fue el que en Murcia, en 2016, incorpora la Ley LGTBI. Lo propone el PSOE y el PP lo acepta sin modificación. Ante ese abandono de los valores del pensamiento conservador, como son la fe, la patria, la familia, la libertad individual y el libre emprendimiento, surgen con fuerza lo que llamo los partidos patriotas, como Alternativa para Alemania y el Frente Nacional de Francia.

También atacan el globalismo y la Agenda 2030.

Esta ideología neomarxista también ha capturado a las multinacionales por motivos puramente económicos, como las farmacéuticas, que, por ejemplo, crean una vacuna y se la imponen a todo el mundo con criterios de la Organización Mundial de la Salud. El manual de referencia de la ideología ‘woke’ es la Agenda 2030, puesto que está compuesto por 17 objetivos alineados con esta ideología.

¿La lucha contra la pobreza es ‘woke’?

Acabar con la pobreza es un principio general. Lo dice el cristianismo también, dar de comer al hambriento. Pero la agenda 2030 lo quiere solucionar redistribuyendo la riqueza a base de mayor tributación, mayores prestaciones sociales, mayores pagas.

Si esta agenda avanza será porque a la sociedad le parece bien.

Creo que nuestros dirigentes en la Región no están preparados para afrontar la guerra cultural. Prueba de ello es que incorporaron la Agenda 2030 al proyecto de Gobierno e, incluso, llegaron a proponer una reforma del Estatuto de Autonomía que era su versión en panocho.

Sus discursos suelen tener mucha repercusión. En el último llamó a la Ley LGTBI «pepona travestida». ¿Lo hace con afán de ofender?

Confío en la inteligencia de las personas y en que vean que eso es una metáfora que de ningún modo es ofensiva. Ni insulto ni muchísimo menos tengo intención de contrariar. Además, tengo el máximo respeto hacia todas las personas con independencia de su orientación sexual o de sus creencias. Para mí, el máximo principio es la libertad individual.

¿Y por qué les molesta la Ley LGTBI?

Porque creemos que el sexo no debe ser objeto de la política. Una de las cosas más importantes de la ideología de género es que consideran que el cuerpo es una prótesis que puede modificarse para adaptarse al género autopercibido. Si alguien se quiere mutilar y un médico se lo hace, no tengo ningún problema, pero que se convierta en una opción, ni se exhiba y ni se considere que la familia no está para tener hijos; eso ya es una ideología. Nosotros no odiamos, nosotros protegemos la nación.

¿Y cuándo dicen que quieren eliminar las políticas de género, incluyen eliminar centros para mujeres que sufren violencia machista?

Hay violencia contra las mujeres y pido para el penco abusón, como le llamo, la cadena perpetua. Ahora bien, el concepto de violencia de género implica que el hombre ya nace maltratador. Que haya mujeres que sufren violencia es repugnante, pero no queremos que eso se convierta en brazo armado de la política de izquierdas.

También atacan el multiculturalismo.

Porque buena parte de las agresiones que sufren las mujeres y los homosexuales viene por parte de personas que vienen de culturas que no tienen nuestra base cristiana, que sí reconoce la igualdad y la dignidad entre todos los seres humanos. Ya lo dije, a los homosexuales los pasarían a cuchillo si pudieran.