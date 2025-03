Daniela Valencia: "No basta con denunciar, hay que recuperar el relato democrático"

Con motivo del 8M, el Fórum de Política Feminista de la Región de Murcia (FPF-RM) ha lanzado la campaña Las voces de las mujeres que consiste en realizar durante el mes de marzo cuatro entrevistas a mujeres diversas y ‘normales’, que no ostentan cargos públicos ni son ‘pioneras’, que viven en esta Comunidad Autónoma y que tienen muchas cosas que decir sobre la situación de las mujeres y del feminismo en esta tierra. La primera es Daniela Valencia, consultora política internacional afincada en Murcia y directora de la agencia de comunicación Vibrante.

Daniela, es usted de México, cuéntenos cómo llegó a Murcia.

Por amor. Ángeles Mastretta, escritora mexicana que recomiendo, tiene un cuento que empieza ‘La tía Daniela se enamoró como se enamoran todas las mujeres inteligentes: como una idiota’, algo así me pasó y aunque a la tía Daniela no le fue bien, a mí, hasta el momento, me ha ido maravillosamente. En Ciudad de México conocí a mi marido, Diego, un español que estudiaba su doctorado y la vida son decisiones. Pusimos todo en una balanza y luego yo puse mi vida en seis maletas. Hoy, soy una feliz vecina de La Alberca.

Es consultora en comunicación política, pero también se ha especializado en Estudios de Género, ¿cómo fue su proceso para llegar al feminismo?

Tiene una vertiente profesional, pero también muy personal. De formación soy comunicóloga, empecé a trabajar como periodista y luego trabajé en comunicación gubernamental en México. Con el tiempo, siguiendo mi vena emprendedora, cofundé mi primera agencia de consultoría política. Al ser un sector aún tan masculinizado, me enfrenté a las barreras con las que cualquier mujer joven y con ambición se encuentra. Al principio, no comprendía toda su dimensión estructural, pero la sororidad siempre termina haciéndose presente. Mujeres políticas para quienes tuve la oportunidad de trabajar me aportaron mucha luz al respecto y me di cuenta de la importancia de sumar a mis conocimientos prácticos las bases teóricas que por generaciones el feminismo ha construido. Reconocer que existe una genealogía es imprescindible, y por eso hice un Máster en Estudios de Género.

¿Podría darnos su visión sobre la situación geopolítica actual, de lo internacional a lo local?

A nivel geopolítico, lo que estamos viendo es la legitimación de los ‘buleadores’, una normalización y contagio de liderazgos políticos reaccionarios como Trump o Milei, que llegaron al poder porque fueron votados en democracia y que su estilo de hacer política pone en peligro precisamente los valores de las democracias liberales. Eso de primero genera miedo, polarización y mayor desafección. Desde los grupos de base activistas proderechos humanos, donde se encuentra el feminismo, se debe disputar el sentido común y recuperar el relato democrático desde el lenguaje de los valores. No basta con denunciar, hay que construir un discurso alternativo fuerte que movilice desde la esperanza. Un ejemplo clave es el valor de la libertad, tan universal, pero que liderazgos reaccionarios han instrumentalizado para sus narrativas anti derechos. Libertad para ellos es desmantelar estados de bienestar.

Denos algún ejemplo de liderazgo político femenino que haya avanzado hacia ese camino esperanzador.

Soy muy fan de Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda, porque demostró cómo se puede hacer política poniendo en el centro la empatía, los cuidados y la inclusión. Su discurso tras los ataques terroristas a dos mezquitas en 2019 es un gran ejemplo, así como su manejo de la pandemia.

La ex primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern en un discurso ante el Parlamento en Wellington / Aapimage / Dpa - Archivo

Y aterrizando en Murcia, ¿cómo ve la agenda política feminista en la Región?

Retomando el tema de liderazgos femeninos, hay ejemplos recientes de incidencia política que nos permiten retomar de dónde partimos: el movimiento por la legislación del Mar Menor y la lucha del soterramiento del AVE han sido impulsados por mujeres como Teresa Vicente o Ana Jiménez. Entonces, observo una iniciativa vibrante en la sociedad civil murciana por debatir lo público y en la que hay mujeres liderando, así que hay que seguir recuperando desde el feminismo esos espacios donde se debate nuestra identidad como comunidad. En el movimiento feminista creo que la agenda de los cuidados es estratégica, y específicamente en la Región, urge recuperar el relato de la migración desde una perspectiva de derechos humanos.