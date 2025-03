Alerta 'woke': Vox reaviva la guerra cultural en la Región

«La empatía ni es frágil ni es ‘woke’. Que, por cierto, ‘woke’ significa simplemente que te preocupas por el resto de gente», señaló la actriz Jane Fonda el pasado 23 de febrero durante su discurso tras recoger el premio en los SAG Awards a toda una trayectoria. Sin embargo, este término es muy utilizado por la derecha reaccionaria para criticar la deriva de la izquierda —y de los partidos conservadores tradicionales— en favor del multiculturalismo, las políticas de género y LGTBIQ+, el ecologismo, el feminismo y la integración de minorías. De hecho, en la Región de Murcia, fue muy sonada la moción de Vox de la semana pasada para derogar la legislación al respecto.

«La cultura ‘woke’ proviene originariamente de los Estados Unidos y está relacionada con la lucha social llevada a cabo por parte de los ciudadanos afroamericanos para reivindicar sus derechos civiles a lo largo del siglo XX», explica el politólogo Carlos Abad, decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región (Mupolsoc). Posteriormente, este movimiento se relacionó con las denuncias de abusos policiales en arrestos a las personas racializadas en aquel país. En síntesis, «supone crear una actitud y mensaje de alerta (‘woke’ significa ‘despierto’) en personas de raza negra ante los posibles abusos que pudieran sufrir», señala.

La lucha contra esta corriente ha logrado unir a progresistas desencantados y nostálgicos



Con el paso del tiempo, este discurso fue sumando causas, al tiempo que se iba conformando un movimiento a la contra que ha cogido impulso en los últimos tiempos, especialmente con la nueva administración estadounidense de Donald Trump, que vincula esta corriente a la cultura de la cancelación, puesto que creen que «pretende imponer sus ideas y su relato frente al derecho a la libertad de expresión, de forma que se estaría supuestamente desarrollando una trama para crear una única corriente de pensamiento de corte progresista», explica Abad.

El fin de la tolerancia

Para la socióloga Virginia Sánchez, vicedecana del Colegio, «los movimientos con una marcada nostalgia del pasado» han «aguantado la evolución de los derechos civiles hasta ver que han proliferado realidades que les incomodan». Y añade:«Puede ser que hayan pensado que hasta aquí llega su tolerancia».

A este hartazgo se suma otro problema:«Los partidos de izquierdas han dejado de ser el lugar donde lo subversivo tiene cabida» porque «no han sabido como gestionar todas las nuevas realidades», apunta Sánchez, para quien «la estructura de partidos se ha vuelto excesivamente rígida y no ha sabido integrar a las nuevas incorporaciones». En otras palabras, los «movimientos más extremos» de igualdad de género, LGTBI y ecologistas, «todos esos que se salen tanto de la norma», no han terminado de ser aceptados por el «cupo tradicionalista de la izquierda», señala la socióloga.

Los de Abascal quieren derogar las leyes LGTBI y de igualdad entre hombres y mujeres

Los reaccionarios supieron leer lo que estaba sucediendo y atrajeron a esa izquierda «violentada», tildando de «excéntricos» al movimiento ‘woke’ y creando un espacio en el que el colectivo agraviado se sienta cómodo, a pesar de que de él forman parte «muchas personas de signos políticos contradictorios».

El ejemplo más paradigmático son las feministas radicales, históricas de izquierdas, que no aceptan a las mujeres trans; pero son muchos los ciudadanos que no comulgan con las políticas de la Agenda 2030 porque han dificultado su día a día:personas que no pueden acceder al centro de una gran ciudad en su vehículo, impuestos extra a energías contaminantes, necesidad de reciclar los residuos de manera cada vez más separada, etc.

Aunque, en el fondo, los ataques al movimiento ‘woke’ de los más reaccionarios van contra su estilo de vida. «Dentro de la retórica de la derecha radical se promueve la defensa de los valores de la familia tradicional, aplicando los roles familiares clásicos a hombres y mujeres», explica Carlos Abad. «En su narrativa está la de defender los valores culturales y tradicionales frente a la amenaza que supone todo lo ajeno. En este sentido, el mensaje antiinmigración es el elemento movilizador a todo su discurso, pero también los argumentos ‘antiestablishment’ y antiglobalización están dentro de su estrategia», agrega el politólogo, que cree que con ello pretenden «redefinir conceptos básicos de la sociedad, como son la nacionalidad, la patria, los flujos migratorios o las cuestiones de género».

Leyes en la diana

Ante este panorama, los objetivos a batir en la Región por parte de Vox son, en primer lugar, la Ley de Igualdad LGTBI y, después, la de Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Protección contra la Violencia de Género.

No obstante, también persiguen todas aquellas partidas presupuestarias que busquen impulsar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Es más, los de Abascal ya han avisado que no apoyarán los presupuestos de la Comunidad de 2025 si encuentran fondos destinados a lo que entienden por «ideología de género», Agenda 2030 o « ‘lobby’ LGTBI».