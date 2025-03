Mujer en la Cultura: en el camino, pero todavía lejos

Habitualmente, se entiende el de la Cultura como un sector más abierto y empático que otros más ‘fríos’. Y sí, seguramente no nos equivoquemos si pensamos así, pero, como suele decirse, y aunque parece que estamos en la senda correcta, todavía queda mucho que hacer en materia de igualdad..., también en la Región de Murcia.

Y eso que son muchas las mujeres de nuestra Comunidad que en los últimos años han impuesto su valía frente a estructuras tradicionalmente masculinas. Las últimas en hacerlo han sido las molinenses Eva Libertad y Miriam Garlo, directora y actriz protagonista de la película Sorda, que se hizo con dos premios en la Berlinale y en apenas unos días compite en la ‘Sección Oficial’ del Festival de Málaga (que este año solo ha seleccionado filmes con firma en femenino).

Aunque, si echamos la vista un poco más atrás, en octubre Lola López Mondéjar se hizo con Sin relato (2024) con el Premio Anagrama de Ensayo –y ya sabemos que el del ‘pensamiento’ es un mundo en ocasiones endogámico y muy, pero que muy, masculino–, y en septiembre Muriel Romero cogió definitivamente las riendas de la Compañía Nacional de Danza, convirtiéndose en la primera mujer directora de la CND desde 1987. O sea que sí, se están abriendo camino, pero casi siempre a machetazos.

Ilustración mujer en la cultura. / L.O.

Pero hablemos de la Región, de lo que ocurre dentro de nuestras fronteras autonómicas. Y empecemos siguiendo esta última disciplina, porque la semana pasada Unión Danza Visible, una de las asociaciones más importantes del sector en nuestra Comunidad, renovó su junta directiva y puso a una nueva mujer al cargo, a Vicenta Hellín –en sustitución de Irene Córdoba–, y aunque en la actualidad un hombre, Nacho Vilar, preside MurciaaEscena –que reúne a empresas productoras de teatro de la Región–, hasta hace no tanto tiempo era la dramaturga, directora y actriz Esperanza Clares quien capitaneaba el proyecto. Además, son muchas las compañías –y los proyectos– en las que ellas llevan la voz cantante.

La cuestión es que quizá sean las artes escénicas el sector más avanzado en materia de igualdad. Porque si hablamos de cine, cabe resaltar el esperanzador debut como directora de Marta Nieto –La mitad de Ana, que le valió a la murciana el Premio Alfonso X en su categoría–, pero las mujeres siguen siendo las menos en términos de guion y realización, por más que hoy son ellas –Eva Llorach, incluso Milena Smit– las que le están dando más alegrías a la Región; eso sí, delante de las cámaras.

Sin embargo, en otros sectores, la presencia de las mujeres se desploma. Esta semana, Sonia Navarro vuelve a capitanear la nómina de artistas de T20 en ARCOmadrid, pero es junto con María Carbonell la única murciana (aunque la galería está codirigida por una mujer, Carolina Parra, igual que Art Nueve, el otro espacio regional en Ifema, responsabilidad de Mª Ángeles Sánchez Rigal). Y eso en lo que respecta a arte contemporáneo, porque, por supuesto, la reivindicación de la mujer en las artes plásticas tradicionales –tarea a la que contribuye Eva Hernández en las páginas de este periódico con su columna ‘El efecto Matilda’– sigue siendo imperiosa para un sector en el que las firmas de hombres continúan siendo mayoría.

Y, para el final, la música, seguramente la más rentable –y, por tanto, poderosa- de las industrias culturales. Al margen de los roles de género predefinidos –Ruth Lorenzo ha tenido que alejarse de las grandes discográficas para presentarse el pasado jueves en Garaje como lo que realmente es: un cantante de rock–, la presencia de la mujer en la programación de salas y festivales –dirigidos casi exclusivamente por hombres– sigue siendo casi testimonial, y el trato que reciben habitualmente por la crítica mantiene una pátina de paternalismo y condescendencia impropia para un sector que se presenta como moderno e inclusivo (‘banda de chicas’ no es un género, sino una etiqueta que obedece más al marketing que al arte). Sacudirse ese tipo de actitudes sigue siendo una asignatura pendiente, aunque, por desgracia, no solo Murcia suspende en esta materia...

Literatura: dos nombres para creer en el presente y en el futuro

La joven escritora murciana Lola Tórtola. / L.O.

Lola López Mondéjar junto a un ejemplar de ‘Sin relato’. / EFE

Desde luego, en el ámbito de la literatura hay un nombre propio que brilla por encima del resto: el de Lola López Mondéjar. Y no solo por el Anagrama –que la coloca como una de las pensadoras de habla hispana más importantes del momento–, sino por su incansable activismo. De hecho, no es raro verle apoyando causas como la del pueblo palestino –lo hizo en la gala de los Importantes de La Opinión, sin ir más lejos–, y se ha reconocido como feminista en multitud de ocasiones. Así, la molinense, de 67 años –también autora de relatos y novelas y psicoanalista–, es un faro en el que mirarse, pero como también lo es Lola Tórtola. Esta poeta murciana, todavía desconocida para muchos, se llevó en 2023 un accésit en el Adonáis con Los dioses destruidos (2023), su primer poemario, y también en octubre, apenas unos días después de ese último gran logro de López Mondéjar con Sin relato, esta joven (27 años) y estimulante voz poética se hizo con el Premio Nacional ‘Miguel Hernández’, quizá el más importante de titularidad pública para nuevos autores (en verso). El presente y el futuro están asegurados con ellas y con otras muchas. Bueno, y no olvidemos que la bestseller María Dueñas ya es prácticamente hija de Cartagena...

Cine: de ‘Sorda’ al esperanzador debut de una ‘nueva’ directora

Eva Libertad / L.O.

La actualidad manda, y si hablamos del séptimo arte –y aunque ya haya sido mencionado– es inevitable regresar al tándem formado por Eva Libertad y Miriam Garlo, dos hermanas de Molina de Segura que están conquistando a todo aquel que se acerca a su opera prima: Sorda, dirigida por la primera y protagonizada por la segunda. La cinta llegará a las salas comerciales el 4 de abril, pero ya se ha estrenado en la Berlinale con muy buena acogida; tanto que su proyección en la capital germana le valió el premio del público de la sección ‘Panorama’ y el CICAE Art Cinema Award, que entrega la Confederación Internacional de Cine de Arte y Ensayo, una asociación sin ánimo de lucro que reúne a más de 2.400 salas de cine de autor de todo el mundo. Pero no podemos pasar por alto tampoco el debut como directora de Marta Nieto, una de las actrices más solicitadas de la Región, reconocida en otro festival de prestigio –el de Venecia– por su papel en Madre (2019). La mitad de Ana (2025) se estrenó para el público general en enero, tras pasar por la Seminci, y los entendidos la han catalogado como una más que interesante carta de presentación para la murciana, que también es su protagonista.

Artes plásticas: con un ojo en la historia y otro en el arte contemporáneo

Sonia Navarro. / L.O.

Estos días, los museos regionales se han querido volcar con el 8M con un intenso programa de actividades que incluyen visitas guiadas, conferencias e, incluso, algún taller para jóvenes aficionados, como el que ofrece hoy el Mubam y que pretende demostrar a los más pequeños el relevante papel de la mujer en la historia del arte. Porque sí, nuestra obligación como sociedad –como sociedad comprometida con la igualdad– es escarbar en los archivos para subsanar todos esos casos en los que grandes artistas han sido ocultadas en siglos pasados, desde la antigüedad hasta el XX, por el simple hecho de no ser hombres, pero también debemos trabajar en que eso no vuelva a repetirse, y son muchas las creadoras que hoy ofrecen visiones diferentes en las que merece la pena detenerse. El Palacete del Huerto Ruano de Lorca acoge hasta hoy una interesante colectiva bautizada Contemporáneas que ahonda en el concepto e incluye a más de una veintena de creadoras, algunas murcianas (Alejandra Riera, María Ñíguez y Mª Dolores Sánchez Meca), y, además, estos días en ARCO podemos ver, en el espacio de la galería T20, la obra de dos veteranas como Sonia Navarro –a la que el año pasado el Reina Sofía compró una obra– y María Carbonell.

Danza: una cantera reconocida en España y fuera del país

Muriel Romero / Laura San Segundo

Que la Región es una gran cantera de bailarinas es algo que, a estas alturas, no debería sorprender a nadie. Hortensia Laencina, Andrea Carrión y Alicia Narejos son solo algunos ejemplos de proyección joven, pero el mundo de la danza –a nivel nacional e, incluso, internacional– es consciente del talento murciano gracias a figuras como la de Irene García, cofundadora de La Quebrá; Raquel Martínez, del Semperoper Ballet de Dresden, que hace unos días se hacía con el Premio Alfonso X; Carmen Piqueras, una eminencia del clásico que hace las veces de repetidora del English National Ballet, y María Muñoz, que formó parte precisamente del cuerpo de baile joven de la citada y prestigiosa formación británica y, en la actualidad, es una de las bailarinas de la Compañía Nacional de Danza. Y, como directora de esta última, Muriel Romero, que en septiembre se hizo cargo de la CND rompiendo así una racha de casi cuarenta años sin una mujer al frente del proyecto. La suya promete ser una etapa de renovación y vanguardia; aunque, eso sí, para su primer montaje ha querido recurrir a uno de sus predecesores: al cartagenero José Carlos Martínez, cuya coreografía para Don Quijote recuperó a mediados del mes pasado en su debut en el Teatro Real.

Música: varias artistas buscan este 2025 su eclosión definitiva

La joven cantante murciana Julia Cry. / L.O.

Pues sí, aunque la sombra de Arde Bogotá es alargada, también hay mujeres brillando en la industria musical (o en proceso de hacerse notar). Es el caso, por ejemplo, de la más reciente colaboradora de la otra gran banda de la Región, Viva Suecia. Hablamos de Hoonine, que acompaña a Rafa Val y los suyos en sus directos y, con su proyecto en solitario, se ha quedado finalista del Mad Cool Talent. Pero si hay una artista joven y murciana a la que nadie le quita el ojo esa es Julia Cry, gran protagonista de los últimos Premios Yepes (y única bigalardonada de la gran noche de la música regional). Lo suyo ha sido fulgurante, imponiéndose muy rápido como una de las grandes voces del urban a nivel nacional, pero también hay otras con larga carrera que están brillando en la actualidad. Alondra Bentley, por ejemplo, estuvo incluso nominada hace unas semanas al Goya a Mejor Canción por su trabajo en Segundo premio (2024), y Alicia Morete ha estado implicada en la banda sonora de otro de los grandes filmes españoles del pasado año, La estrella azul (2024). Pero, volviendo al mainstream, no nos olvidemos de que Kuve ha estado a punto de representar a España en Eurovisión y de que una de sus valedoras, Ruth Lorenzo, estrenó el jueves su nueva banda de rock.