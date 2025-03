La lluvia no frena la rabia feminista en Murcia: "¡Menos princesas y más guerreras!"

Enunció Coco Chanel que "el acto más valiente es pensar por una misma. En voz alta". Con esa premisa, miles de personas, en su mayoría mujeres, de la Región de Murcia tenían previsto este sábado por la tarde a la calle, con motivo del Día Internacional de la Mujer, a manifestarse por lo que, consideran, aún queda por hacer para conseguir una igualdad real y efectiva. Aunque mirando al cielo (después de una semana en la que el mal tiempo se cebó con la Comunidad), las féminas cargaron con sus pancartas reivindicativas para vivir, un año más, el 8M. Esta vez, bautizado por la lluvia.

La siete de la tarde. Hora fijada tanto en Murcia como en Cartagena y en Lorca para el inicio de las comitivas, festivas y reivindicativas, a las que se sumaron familias enteras (niños y mascotas inclusive), partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales, como viene siendo habitual. Treinta minutos antes del comienzo de la marcha en la capital de la Región, empezó a llover. Y el chispeo se fue haciendo cada vez más fuerte, hasta el punto de casi cambiar los planes de las mujeres.

‘Todas tenemos varias amigas abusadas, ninguno conoce a un abusador: no cuadra’, rezaba una pancarta

"No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar". Lo dijo Angela Davis y lo ponen en práctica (todos los días, sean o no 8M) las féminas que tienen que lidiar con circunstancias condicionadas por el mero hecho de ser mujer. «Es la madre que madruga, / es la artista sin cartel, / con dinero o sin fortuna, / ellas son divas también», canta otra mujer, Melody, en la canción con la que representará a España en el Festival de Eurovisión.

En el caso de la capital de la Región, como la Gran Vía sigue cortada por el asunto de la tubería que se rompió hace ya una semana, la marcha no pudo pasar por la principal arteria de la ciudad, con lo cual se cambió el punto de inicio y se fijó en la plaza de La Merced. La Coordinadora de Organizaciones Feministas impulsó la concentración, que brotó bajo el lema ‘Las feministas avanzan unidas’.

Ana Lucas

Empezó a chispear sobre el casco urbano de Murcia media hora antes de la hora establecida para que arrancase la comitiva feminista. Paraguas abiertos. En la Plaza de la Universidad, mujeres con tutú morado charlaban mientras sus compañeras preparaban la batucada que acompañaría a la marcha. En el centro de la plaza, bajo el techo de la columnata, se resguardaban muchas. Destaca mientras esperaban una bandera, mitad rojigualda, mitad arcoíris, mitad tricolor, en la que abogaba por “una nueva República”, caracterizada por la paz. Otros, los que tuvieron suerte de pillar mesa en la terraza, se refugiaban en los bares.

Bajo sus paraguas destacaban tres féminas con el chaleco amarillo de Amnistía Internacional que las identificaba como “100% activista”. Una pancarta decía: 'Somos la voz de las que son silenciadas'. Y otra: 'Todas tenemos varias amigas abusadas, ninguno conoce a un abusador', para concluir que 'no cuadra'.

"Nuestros derechos están en peligro y no podemos bajar la guardia", resaltaron en Lorca

“¿Cómo no vamos a salir?”, clamaba una joven, ante la realidad de que la lluvia apretaba. A la par, apretaba el sonido de las batucadas. Al lado, el colectivo No Te Prives desplegó su pancarta en honor a las ‘Mujeres diversas, visibles, unidas y con fuerza’.

‘Contra la violencia patriarcal, respuesta feminista’, rezaba el cartel de Movimiento Feminista Murcia. Se empezaron a colocar en posiciones de salida. Que llueva no es excusa para no salir a reivindicar, tenían claro. Hay paraguas, hay capuchas y hay chubasqueros. La batucada se hizo fuerte de forma estática, en la misma plaza. Ovación cerrada al terminar. “¡Máquinas!”, le gritó una espectadora. Detrás, una pancarta recordaba que “el parto es nuestro”.

"Nos movemos"

El cielo se iba oscureciendo sobre las cabezas de los presentes, que se empezaban a hacer la idea de que la protesta sería una concentración, no una marcha. “¡Menos princesas y más guerreras!”, decía la pancarta que puso sobre sus rodillas una joven sentada, junto a su familia, en una de las mesas verdes de La Merced. La gente comenzó a departir con quintos en las manos y las gotas que taladraban sus paraguas se hacían cada vez más recias.

Siete y cuarto de la tarde. “Nos movemos”, celebra una mujer. Y echan a andar. “No es un caso aislado, se llama patriarcado”, coreaban las presentes. Acto seguido, “fuera, fascistas, de nuestros barrios”. Un mar de paraguas de colores y aplausos camina con la cabeza alta y el paso firme. No las va a parar el machismo, cuanto menos las va a parar la lluvia.

"Con dignidad" en Lorca

En cuanto a la Ciudad del Sol, salieron de la Plaza Calderón con el lema ‘Juntas somos imparables’. La intensa lluvia que caía poco antes del inicio de la concentración convocada por la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca no podía con las ganas del pueblo de la ciudad de reclamar la igualdad real. 'Si miraras con nuestros ojos, gritarías', ponía en un cartón.

Un momento de la manifestación que tuvo lugar en Lorca con motivo del 8M. / Daniel Navarro

Aunque la organización decidía suspender el recorrido previsto por las calles del casco urbano, un centenar de personas se reunían en la plaza de Calderón para gritar consignas feministas y leer el manifiesto preparado. "Queremos vivir con dignidad. Nuestros derechos están en peligro y no podemos bajar la guardia", expresaba la presidenta de FOM Lorca, Pilar Fernández, que terminaba gritando: “seguiremos luchando hasta que todas seamos libres. ¡Que viva la lucha de las mujeres!”

Banderas al viento en Cartagena

En el caso de la ciudad portuaria, las participantes, convocadas por la Coordinadora Feminista, partieron de la Plaza para avanzar hasta la Plaza del Ayuntamiento. 'El futuro es feminista', subrayaba la pancarta principal, la de las organizadoras.

Loyola Pérez de Villegas

Madres e hijas, con banderas moradas al viento, dejaron claro su premisa: no se van a rendir. Cánticos que ya son clásicos: 'Si tocan a una, nos tocan a todas' y 'con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca'.

En la cabecera de la manifestación de Cartagena ondeaba la bandera, celeste, rosa y blanca, del colectivo trans. Quienes la portaban recordaban, con todas las letras, que las mujeres trans también son mujeres. Que también celebran su día el 8M.