Elena Gil: "El cambio no depende de unas pocas personas, sino de todas"

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, conversamos con la directora de Recursos Humanos del Grupo Hozono Global, Elena Gil, quien comparte su experiencia profesional, su visión sobre el liderazgo femenino y los retos que aún quedan por superar en materia de igualdad.

¿Qué significado tiene para usted el 8 de marzo?

Es una fecha para reflexionar sobre el papel de la mujer en el mundo laboral, los avances logrados y los retos que aún persisten. Como directora de Recursos Humanos y madre de tres hijas, esta jornada tiene para mí un significado especial: es un recordatorio del camino recorrido y de la responsabilidad que tenemos para seguir construyendo un futuro con igualdad real de oportunidades.

A lo largo de su carrera, ¿qué desafíos ha enfrentado como mujer en puestos de liderazgo?

Mi trayectoria profesional ha sido un viaje de aprendizaje y crecimiento. Trabajé durante años en el sector bancario, un entorno en el que las posiciones de liderazgo han estado tradicionalmente dominadas por hombres. Asumir puestos de responsabilidad significó afrontar retos constantes, no solo demostrando mi capacidad, sino también rompiendo ciertos estereotipos sobre el liderazgo femenino.

En su opinión, ¿qué aporta la diversidad en la gestión empresarial?

El liderazgo no tiene género, pero la diversidad aporta una riqueza incalculable en la toma de decisiones y la gestión de equipos. Las mujeres hemos demostrado una gran capacidad de empatía, resolución de conflictos y visión estratégica, elementos fundamentales para la dirección de cualquier empresa.

¿Cómo ha influido su papel como madre en su estilo de liderazgo?

Ser madre me ha enseñado la importancia de la paciencia, la escucha activa y la toma de decisiones pensando en el bienestar colectivo. Estas habilidades las aplico tanto en mi vida familiar como profesional. Además, me ha hecho entender que el éxito no depende de una sola persona, sino del esfuerzo conjunto.

La conciliación sigue siendo uno de los grandes desafíos para las mujeres. ¿Cómo aborda Hozono Global esta cuestión?

Sabemos que compaginar vida profesional y personal sigue siendo un reto. Durante mucho tiempo, la sociedad ha hecho creer a las mujeres que deben elegir entre el éxito profesional o la familia, cuando en realidad, lo que necesitamos son estructuras que permitan conciliar sin renuncias. En Hozono Global apostamos por la flexibilidad laboral y promovemos un entorno donde hombres y mujeres puedan desarrollarse sin que su vida personal se vea afectada. La conciliación no debe ser un privilegio, sino un derecho.

¿Cómo imagina el futuro para las próximas generaciones de mujeres en el ámbito laboral?

Como madre, quiero que mis hijas crezcan en un mundo donde no tengan que demostrar más que nadie para ser valoradas. Como profesional, seguiré trabajando para que la igualdad sea una realidad en nuestra empresa y en la sociedad. El cambio no depende de unas pocas personas, sino de todos.

Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría compartir en este 8 de marzo?

Sigamos construyendo un futuro donde las oportunidades sean verdaderamente equitativas y donde el talento, el esfuerzo y la pasión sean los únicos factores determinantes para el éxito. La igualdad no es una utopía, es una meta alcanzable si trabajamos juntos por ella.

Más sobre Gupo Hozono Global

Página web de Grupo Hozono Global: https://hozonoglobal.com/

Teléfono: 968 35 12 08

Dirección: Av. de Alcantarilla, 655, 30166 Nonduermas, Murcia