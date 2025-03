Andamur impulsa iniciativas clave para visibilizar y empoderar a las mujeres del sector del transporte

Hace ya varios años que Andamur comenzó a trabajar por una verdadera igualdad y por dar visibilidad a la mujer en el sector del transporte, pero sin duda 2024 fue un año importante en ese sentido con la puesta en marcha del movimiento WOW Women on the Way. WOW encarna el compromiso inquebrantable de Andamur con la igualdad de género y la diversidad. Es un paraguas bajo el cual se albergan todas sus acciones, proyectos y programas diseñados para aumentar la visibilidad y el empoderamiento de las mujeres en el sector del transporte.

Soy Camionera: Fuertes, Capaces, Camioneras: Mujeres

La campaña Soy Camionera: Fuertes, Capaces, Camioneras: Mujeres de Andamur llega a su séptima edición y reafirma el objetivo con el que nació en 2019: dar visibilidad al papel de la mujer camionera en el sector del transporte.

Del 3 al 9 de marzo las Áreas de Servicio Andamur se visten de morado para celebrar la Semana de la Mujer y como su acción estrella, todas aquellas camioneras que pasen por Andamur durante esas fechas recibirán un detalle WOW, Women on the Way, compuesto por: pulsera, pegatina y tarjetón con código QR para hacerles llegar el regalo de este año; un conjunto formado por un cortavientos y gorra con el eslogan de la campaña.

El III Foro Internacional Mujer y Sector Transporte organizado por Andamur ha vuelto a superar todas las expectativas, consolidándose como un evento de referencia en el sector. La jornada, celebrada el pasado jueves 20 de febrero en el Museo Automovilístico de Málaga, reunió a destacadas personalidades del transporte por carretera, visibilizando el papel de la mujer en esta industria y generando un espacio de debate enriquecedor sobre los desafíos y oportunidades del futuro.

Al finalizar la jornada tuvo lugar la celebración de la primera edición de los premios WOW que reconocieron el talento de mujeres del sector en sus tres categorías: Una vida sobre ruedas: María Dolores Rodríguez, Gestión Innovadora: Yolanda Águila, Trayectoria Empresarial: Marta Sánchez y por último, un galardón honorífico para María Dolores Sánchez, fundadora de Andamur.

Andamur, Premio 8M de la Región de Murcia 2025

Y como broche de oro a una semana repleta de acciones, ayer 7 de marzo Andamur recibió el Premio 8M de la Región de Murcia, otorgado por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la CARM, galardones que reconocen la labor de mujeres y entidades comprometidas con la igualdad de género. En la categoría “colectivo o persona física o jurídica que haya destacado por su trabajo o actividad en el ámbito de la Región de Murcia por su lucha a favor de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito regional.

Más información sobre Andamur en su página web: https://www.andamur.com/