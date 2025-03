Visitación Martínez: "La violencia de género es innegable y es la mayor expresión de desigualdad"

La Asamblea Regional celebra durante una semana el 8M. El jueves pasado tuvo lugar un debate universitario sobre la igualdad y el próximo jueves habrá un pleno protagonizado por mujeres con discapacidad. La iluminación de la fachada de morado y una campaña de sensibilización en medios completan el programa ‘Por la Plena Igualdad’. La presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, sí celebra y reivindica abiertamente el Día Internacional de la Mujer.

¿Por qué es importante el 8M?

Porque tenemos que celebrar todo lo que hemos ido consiguiendo a lo largo de los años y porque hay que seguir reivindicando avances en igualdad. Todavía queda bastante trabajo por hacer.

¿Cómo qué?

Como la brecha salarial. La incorporación de la mujer al mundo laboral es un hito importantísimo, pero debemos seguir trabajando para alcanzar la igualdad salarial. También me parece muy importante la corresponsabilidad. Creo que se han dado pasos importantes en lo que respecta al cuidado de los hijos, pero si leemos los estudios que hay sobre las tareas del hogar, una mujer les dedica el triple de tiempo que un hombre. Y luego, por supuesto, es urgente erradicar la violencia de género.

Es la segunda autoridad de la Región. ¿Echa en falta más presencia femenina en su entorno? ¿Se siente en un mundo de hombres?

Le puedo decir que nunca me he sentido ni infravalorada ni infrarrepresentada. Ni tampoco incómoda. Me agrada mucho que cada vez seamos más las mujeres en puestos de responsabilidad y creo que esto no debería ser una cosa extraordinaria. Por ejemplo, en los parlamentos autonómicos, que son 17, 8 están presididas por mujeres.

Usted rompió un techo de cristal en San Pedro al convertirse en su primera alcaldesa, de 2011 a 2023. ¿Ha cambiado mucho la Región desde entonces?

Cuando me convertí en alcaldesa, varias mujeres mayores me reconocieron que nunca se habían imaginado que una mujer pudiera ser alcaldesa. Eran de otra época y ni siquiera se les había pasado por la cabeza. Desde entonces, los pasos que se han ido dando por la igualdad son firmes, pero me gustaría que fueran más rápidos.

Visitación Martínez, el jueves pasado ante el Salón de Plenos de la Asamblea. / Iván J. Urquízar

¿Son lo suficientemente firmes como para que no estén en peligro o hay que estar vigilantes para no retroceder?

La lucha está en el trabajo del día a día, no podemos relajarnos. Pero estoy convencida de que la mayoría social está por seguir avanzando y veo muy difícil que se pueda producir un retroceso.

Pues hace tiempo que la Cámara no logra sacar una declaración institucional por el Día de la Mujer.

Me gustan las declaraciones institucionales porque solo se producen cuando hay consenso de todos los grupos políticos, pero, ciertamente, este año no contamos con una.

¿La echa en falta?

Me gustaría, sí. ¿Es imprescindible? No.

¿Está de acuerdo con las leyes de paridad? ¿Le agradan las cuotas?

Creo que con el sistema vigente ya se ha conseguido que haya bastante paridad; de hecho, en esta casa somos un ejemplo. Hay 21 diputadas entre los 45 escaños y, en la Mesa, que es el órgano de administración ordinaria, somos mayoría, ya que hay tres mujeres y dos hombres. Si hablamos del personal de la casa, también hay más mujeres. De seis jefaturas de servicio que hay, cinco la ostentan mujeres. Hay que tener cuidado con las cuotas, que a veces solo sirven para ir a mínimos. No siempre son buenas.

¿Qué se le pasa por la cabeza cuando escucha discursos que rechazan la violencia de género?

La violencia de género es una realidad que, por desgracia, seguimos sufriendo. Creo que es la mayor expresión de la desigualdad y considero que no se puede negar. Otra cosa es que se diga que, además de contra las mujeres, existen otras violencias; pero la de género es tan real que es innegable.

El feminismo no siempre se presenta unido. ¿Se encuentra cómoda en todas sus corrientes?

Siempre he entendido el feminismo como la igualdad entre hombres y mujeres. A partir de ahí, huyo de la polarización, de las extravagancias y de los gritos. Creo que con buenos argumentos y debates sosegados se pueden conseguir muchas cosas.