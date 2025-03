Tres murcianos donan sus órganos tras solicitar la eutanasia para salvar otras vidas

El final de una vida supone en muchas ocasiones la prolongación de otra. Así lo ven los donantes de órganos, quienes de forma voluntaria y solidaria deciden poner su corazón, riñones, hígado o pulmones a disposición de quiénes lo necesiten una vez que ellos llegan al final de sus vidas. Y así lo ven también muchas de las personas que deciden adelantar ese final de forma voluntaria solicitando la eutanasia para acabar con un sufrimiento y que antes dan el paso de comunicar su decisión de ser donantes.

En la Región de Murcia ya se han registrado tres donaciones de pacientes de eutanasia, tal y como destacó este jueves la directora de la ONT (Organización Nacional de Trasplantes), Beatriz Domínguez-Gil, durante su participación en una jornada de trasplantes en el Hospital Virgen de la Arrixaca.

La obtención de órganos de donantes que van a someterse a una eutanasia es otra vía con la que trabaja la ONT en los últimos años y que se abordó ayer en este encuentro, en el que se puso de relieve que a nivel nacional se han contabilizado a través de esta vía 154 donaciones entre 2021 y 2024.

Pero esta no es la única opción que la ONT baraja para aumentar la obtención de órganos, ya que espera poder empezar este año con los trasplantes de órganos entre personas con VIH, una actuación que está prohibida en nuestro país por la orden de 24 de junio de 1987 y que no permite la donación a personas diagnosticadas con esta infección pese a haberse demostrado su seguridad.

Beatriz Domínguez-Gil apunta que el número de pacientes que entran en lista de espera sigue aumentando pese a los buenos resultados de los programas que hay en marcha y la posición de liderazgo de España en este terreno, ya que cada vez se flexibilizan más los criterios.

La directora de la ONT, que inauguró la V Reunión de Coordinadores de Trasplantes de la Región de Murcia junto al consejero de Salud, Juan José Pedreño, y el coordinador regional de trasplantes, Ricardo Robles, afirma que España es uno de los pocos países en los que está prohibido el uso de estos órganos, pero «desde que se promulgó la orden de 1987 han cambiado muchas cosas».

«Ahora sabemos que se pueden trasplantar órganos entre personas con VIH con total seguridad tras la experiencia piloto que se hizo en Sudáfrica», dice. Tras lo cual la administración Obama aprobó en EEUU la Ley HOPE que permite su uso en estudios de investigación.

Por ello, la ONT espera ahora la derogación de la mencionada orden, que se encuentra en trámite, para elaborar el protocolo nacional y que España se abra a este tipo de trasplantes, «con lo que esperamos empezar este mismo año».

Inauguración de la jornada por parte del doctor Ricardo Robles. / Juan Carlos Caval

Además, la ONT trabaja en otra segunda línea para incrementar las donaciones y esta es el programa de donación de órganos de personas con tumores del sistema nervioso central, una iniciativa que desarrolló de forma pionera el Hospital Virgen de la Arrixaca y que ahora se extiende a todo el territorio nacional.

2024, un año histórico

Los datos de 2024 demuestran que el pasado ejercicio fue «un año histórico» en donación y trasplante en España, tal y como lo califica Beatriz Domínguez-Gil. En este periodo se alcanzó el máximo de 2.562 donaciones en nuestro país, llegando a la tasa de 52,6 por millón de habitantes. Además, «se superó de forma abrumadora» el objetivo de trasplantes, que se situaba en 5.500, al haber cerrado el año 2024 con 6.466 trasplantes.

En estos datos también tiene un gran peso la Región de Murcia, que el pasado año superó por primera vez el medio millar de trasplantes (525), batiendo récords en varios registros, como el caso del trasplante renal.

El consejero de Salud también insiste en que Murcia esta a la cabeza de las comunidades en donación, con una tasa de 69,4 donantes por millón de habitantes, así como el peso que están teniendo hospitales no trasplantadores en este ámbito, como el Rafael Mendez de Lorca, que registró nueve donantes en 2024.

La directora de la ONT abordaba este jueves durante su intervención en las jornadas celebradas en la Arrixaca el protocolo que se ha puesto en marcha para incorporar a los hospitales privados a la actividad de donación con el objetivo de que no ‘escapen’ posibles donantes, centros que al no contar con autorización directa están tutorizados por un hospital público acreditado. «Pero hemos visto que esto no está funcionando», reconoce, ya que sólo el 1% de las donaciones del pasado año se debieron a la contribución de la privada.

En el caso de la Región de Murcia, en 2024 no se registró ninguna donación en este ámbito.

Sin embargo, Domínguez-Gil cree que este trabajo previo y este protocolo se puede aprovechar para ser usado en los centros públicos no acreditados, como pueden ser los hospitales comarcales, en los que hay un importante potencial de donación.

Xenotrasplantes, a la espera

Preguntada por la opción de los xenotrasplantes (trasplantes de órganos de cerdos a humanos) y ante la propuesta realizada recientemente por Murcia para liderar desde el IMiB y la Arrixaca esta vía, como adelantó La Opinión, la directora de la ONT se muestra cauta. «Los xenotrasplantes aún están en fase experimental y debemos esperar a ver los resultados», afirma. En este sentido, apunta que donde más se ha avanzado en este campo es en EEUU, pero las empresas que allí trabajan no son partidarias de hacerlos fuera de EEUU. Por lo que «debemos esperar a tener mayor seguridad y ser cautelosos», dice.

Reconocimiento a pacientes y profesionales

El acto de la V Reunión de Coordinadores de Trasplantes de la Región de Murcia en la Arrixaca también servía ayer para celebrar el 40 aniversario del primer trasplante renal que se hizo en el hospital, por lo que se realizó un reconocimiento a medio centenar de pacientes trasplantados y profesionales implicados en la donación y trasplante de órganos, con menciones especiales a los doctores: Gerardo Server, responsable del primer trasplante renal de la Región, que se hizo en el año 1985; Pascual Parrilla, responsable del primer trasplantes hepático, en 1988, y del primero de páncreas, en 1999; y Ramón Arcas, responsable del primer trasplante cardiaco en el año 1999.