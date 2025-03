Cehegín y Lorca se llevan la peor parte del del temporal del jueves en la Región

Las fuertes lluvias no dan tregua a la Región de Murcia que vivió ayer una de las jornadas más complicadas de las últimas décadas, con registros históricos de precipitaciones que superaron en algunos puntos de la Región los 150 litros por metro cuadrado. A pesar de la virulencia de las condiciones meteorológicas, que obligaron a suspender las clases en 12 municipios, no hubo que lamentar daños personales, aunque una decena de personas tuvieron que ser rescatadas durante la jornada por los servicios de emergencia.

Los daños causados por el temporal se extienden a lo largo y ancho de la geografía murciana, pero castigó especialmente a los municipios de Cehegín y Lorca, cuyos ayuntamientos ya están trabajando para solicitar la declaración de zona catastrófica. Los efectos del temporal en Cehegín fueron especialmente graves en algunas infraestructuras y en el sector agrícola. Una de las incidencias más llamativas fue el derrumbe parcial del pabellón Rosendo Berengüi, que da servicio al colegio Ciudad de Begastri. Sin embargo, el grueso de los daños se registraron en las carreteras secundarias y en los acceso a las pedanías que presentaban socavones, desprendimientos y cortes por la crecida del río Argos.

También son importantes las pérdidas que se han dado por las inundaciones en invernaderos y en las zonas de huerta.

Según informó la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, a lo largo de los próximos días, las autoridades seguirán evaluando la situación "para restaurar la normalidad lo antes posible". En cuanto al registro de precipitaciones, fuentes municipales indicaron que desde el año 1950 no se tiene constancia de que haya llovido tanto como lo hizo ayer. En este municipio se acumularon un total de 260 litros por metro cuadrado y desde el sábado 410.

En Lorca la situación fue empeorando conforme pasaban las horas. El temporal llegó a dejar allí una cantidad acumulada de 67,8 litros por metro cuadrado en sólo seis horas, entre las doce del mediodía y las seis de la tarde, el mayor registro en ese intervalo de tiempo en la Región, según los datos de los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura.

La Agencia Estatal de Meteorología activó el aviso naranja en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas a partir de las 18.00 horas. El caos (derrumbes, coches arrastrados, vías y garajes inundados) llegó hasta tal punto que el Ayuntamiento se vio obligado a pedir a través de sus canales oficiales a la población que no saliera de casa y no cogiera el vehículo.

No escondieron desde el Consistorio su malestar por lo que consideran un fallo en los pronósticos de la Aemet. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, llegó a decir que "esta lluvia no estaba prevista y no sabemos qué previsión hay". Aunque por el momento no se tiene constancia de desalojos o desapariciones, el alcalde confirmó que se habían realizado hasta nueve rescates de personas, la mayoría atrapadas en sus vehículos.

Uno de los focos más preocupantes del temporal en Lorca se situó en la carretera de acceso al municipio desde Caravaca, que quedó completamente anegada por el desbordamiento de la rambla de los Arcos y con largos tramos de asfalto levantados.

Al igual que Cehegín, el Consistorio lorquino evaluará los daños con vistas a la declaración de zona catastrófica.

Otro punto especialmente afectado por el temporal se dio en Mazarrón, que sufrió la fuerte crecida de la rambla de las Moreras y del río Guadalentín, que llego a registrar un caudal de 100 metros cúbicos por segundo. Esta situación llevó al alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo, a contactar con la Dirección General de Emergencias para activar el sistema de avisos a la población Es-Alert.

En Cartagena también se registraron múltiples incidencias y tuvo que ser rescatada una conductora cuando trató de atravesar el Camino del Sifón, a pesar del vallado policial.

Cabe destacar que el río Segura multiplicó ayer por cinco su caudal debido a las lluvias, lo que hizo desaparecer los márgenes peatonales a su paso por la capital de la Región.

La CHS desagua los embalses por las crecidas de los ríos Segura, Mula y Argos

Las intensas lluvias y las crecidas de los ríos obligaron ayer a la Confederación Hidrográfica del Segura a desaguar, de manera "extraordinaria y controlada" los embalses del Azud de Ojós, el de la Cierva en Mula, y los de Pliego, Moratalla y Argos, estos tres últimos a partir de las 21.30 horas de anoche.

Con respecto al Azud de Ojós, el presidente de la CHS, Mario Urrea, explicó que estaba llegando una cantidad "importante" de agua, (un caudal de 50 metros cúbicos por segundo). "No es una cantidad alarmante, pero sí es una cantidad que de no hacer unas maniobras en la infraestructura puede incrementar el nivel hasta un punto no conveniente", indicó.

Por ello, la CHS decidió derivar el exceso de agua del Azud de Ojós hacia el tronco principal del río Segura a través del canal de la margen derecha (5 metros cúbicos por segundo de capacidad) y el de la margen izquierda. (20 metros cúbicos por segundo de capacidad).

Urrea quiso lanzar ayer un mensaje de tranquilidad a la población. "La situación está controlada desde el punto de vista de la gestión de las infraestructuras".

Por su parte, la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, siguió el minuto a minuto del temporal desde la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura, donde se controla la red de avenidas y caudales de todas las ramblas en la cuenca del Segura, a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Este sistema permite también, explicó Guevara, comprobar en qué momento se deben hacer los desembalses en diferentes zonas. En este sentido, la delegada del Gobierno insistió en que estos desembalses son preavisados a todos los organismos afectados, por lo que se trata siempre de acciones controladas.

Guevara recordó la importancia de que la ciudadanía procure, en la medida de lo posible no acercarse a las zonas críticas cuando se experimentan fenómenos meteorológicos adversos como el de ayer.

Cabe mencionar que durante la jornada de ayer la CHS emitió dos alertas hidrológicas: en la rambla del Albujón (Pozo Estrecho) y en la rambla de las Moreras (Mazarrón). "Los avisos rojos no implican el desbordamiento inmediato, se generan con la suficiente antelación para que se pueda avisar a la población", aclaró el presidente de la Confederación Hidrográfica.