Los psicólogos denuncian falta de compromiso del Gobierno regional con la salud mental

María Fuster, la decana saliente del Colegio de Psicología de la Región de Murcia, ha hecho balance de los cuatro años que ha estado al frente de la institución a sólo unos días de que tome posesión la nueva junta directiva, un análisis en el que ha aprovechado para dar un tirón de orejas al Gobierno regional por su falta de compromiso con la psicología y con el cuidado de la salud mental de la población.

Fuster ha sido crítica en este sentido y afirma que «aquellas administraciones que no vislumbran la importancia de los profesionales de la psicología son aquellas que aún no han iniciado los cambios necesarios para su transformación», a lo que añade que «Europa lo sabe, Naciones Unidas también, España va tarde y Murcia todavía no es consciente de su retraso, ya que ni el Gobierno autonómico, ni los demás responsables políticos regionales han tenido un verdadero compromiso con la profesión mientras la ciudadanía y la sociedad civil sí tienen claro que, en la Región, es necesario tener profesionales de la psicología».

La todavía decana de los psicólogos murcianos confía en que «más pronto que tarde nuestros psicólogos clínicos figuren en número suficiente en el ámbito sanitario público, pues en el privado la asistencia está garantizada; que los psicólogos educativos ocupen el lugar que deberían dentro de los centros educativos; y los psicólogos de la intervención social sean parte de la estructura básicas de los centros de los servicios sociales municipales».

Intrusismo profesional

Ante el aumento de problemas de salud mental en los últimos años, María Fuster considera que «la exigencia de los tiempos actuales ha puesto a las personas frente a sus propios límites físicos, psicológicos y evolutivos», pero esta mayor demanda de atención también ha llevado a situaciones de riesgo, ya que «somos testigos de un activo intrusismo profesional debido a que nuestros conocimientos son ahora el reclamo común del discurso de muy diversas disciplinas o pseudodisciplinas que, bajo el paraguas de intereses espurios, muchas veces, van más allá del límite de lo que cabe esperar de la buena práctica».

Pilar Marín tomará el relevo

La aún vicedecana del Colegio de Psicología de la Región de Murcia, Pilar Marín, asumirá las riendas del órgano colegial el próximo 13 de marzo en un acto en el que tomará posesión del cargo de decana, sustituyendo a María Fuster que ha estado al frente desde 2021. La candidatura liderada por Marín fue proclamada en las últimas elecciones para renovar la junta directiva al ser la única que se presentó al proceso electoral. Junto a la nueva decana estarán Elena Navío; Cristina Pastor; Víctor Contreras; Laura Espín; Marta Aguilar, Borja Astilleros, Jorge Carrión, María José Dólera, María Dolores Oñate y Antonio J. Varón.