El compromiso por la sostenibilidad avanza en clave femenina

Un encuentro marcado por la presencia de liderazgo femenino y en el que se dejó claro que la lucha por la sostenibilidad, también desde la Región de Murcia, se escribe con nombre de mujer. Así se resume el evento organizado por el diario La Opinión, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, y celebrado el pasado martes en el Real Casino de Murcia. Allí, el Patio Azul reunió a ocho mujeres referentes en sus respectivos ámbitos en la jornada ‘Liderazgo femenino y sostenibilidad’, que contó con la apertura del propio consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez.

Necesitamos de todo el talento para poder encontrar soluciones, y para ello hay que identificar y romper barreras Juan María Vázquez — Consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor

«En un contexto de cambio climático y revolución tecnológica, pero también de concienciación ciudadana, es importante reflexionar sobre la sostenibilidad y liderazgo femenino, conceptos globales que solo alcanzan significado cuando se llevan a lo local. Necesitamos de todo el talento para poder actuar en busca de soluciones, y para ello hay que identificar y romper barreras, acabar con estereotipos desde edades tempranas a través de la educación, por ejemplo, a través del impulso a la vocación en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)», afirmó Vázquez.

No solo se trata de dejar un mejor mundo a nuestros hijos, sino de dejar igualmente mejores hijos para el planeta María Cruz Ferreira — Secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática

El consejero, quien también destacó la sostenibilidad regenerativa como un enfoque en el que «no solo basta con reducir daños, sino que hay que generar impactos positivos sobre el medio ambiente» para sumar la innovación y una visión a largo plazo a este concepto estratégico, recordó que «no hay salud pública sin un entorno saludable, del mismo modo que no hay un sector agroalimentario competitivo sin una biodiversidad equilibrada». «Tampoco hay sostenibilidad sin descarbonización, y no hay descarbonización sin una transición energética», añadió.

Por su parte, la clausura del evento corrió a cargo de María Cruz Ferreira, secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, quien reivindicó ese reconocimiento que la mujer merece y no siempre recibe. «No solo se trata de dejar un mejor mundo a nuestros hijos, sino de dejar una mejor generación futura para el planeta». «La sostenibilidad es ese equilibrio entre las actividades humanas y los recursos del entorno, garantizando su disponibilidad a largo plazo.

Debe abarcar todo el abanico de acciones, desde las pequeñas y cotidianas, hasta los modelos actuales de producción y consumo. Las acciones y elecciones de cada persona contribuyen a la preservación del planeta, y se requiere de una gestión y participación activa para dar visibilidad a esos esfuerzos de conservación del medio ambiente. Porque cuando hablamos de sostenibilidad, el futuro es ahora», concluyó María Cruz Ferreira.