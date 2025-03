Dos generaciones se dan la mano en la residencia Virgen del Carmen de Murcia

Dicen que solo muere quien es olvidado y una muy buena forma de ser recordado es la que desde hace unos meses han puesto en práctica María Dolores Muñoz y otros ocho profesores del IES Ramón y Cajal de Murcia junto a sus alumnos del centro. Ella, además, es la coordinadora del proyecto que el instituto desarrolla con los mayores de la residencia Virgen del Carmen. La iniciativa, apodada ‘Voces y Ecos’ busca establecer una conexión entre las distintas generaciones a través de diferentes actividades, que permita a los residentes compartir experiencias y sabiduría con los estudiantes.

La propuesta «nació de forma altruista», tal y como asegura Muñoz, y no tardó en «dar un paso más». Sus impulsores decidieron presentarla ante la Consejería de Educación para ser examinada. Poco después, fue seleccionada como Proyecto de Innovación Educativa. El objetivo de la misma nace de la necesidad de «incluir a las personas mayores como parte de la sociedad, en la que cabemos todos, no solamente la parte activa, sino también las personas que ya no trabajan: nos pueden aportar muchas cosas», destaca la coordinadora. La interacción de los alumnos con los mayores «es beneficiosa para la salud mental, tanto de unos como de otros, combatiendo la soledad, estimulando cognitivamente a los mayores y haciendo salir de su zona de confort a los jóvenes».

En la sesión de historia una chica salió llorando, porque una residente le había confesado que cuando era pequeña solo tuvo una muñeca y que cuando se le rompió, su madre no pudo comprarle ninguna más

El proyecto se lleva a cabo mediante un programa estructurado de sesiones colaborativas entre las dos generaciones. La primera de ellas se desarrolló el 5 de diciembre del año pasado y hasta el día de hoy llevan seis visitas a la residencia. No obstante, cada uno de esos encuentros es diferente al anterior y se contemplan diversas materias. La iniciativa se enfoca es seis puntos claramente detallados para el alumnado que asista a las instalaciones, que va desde 2º ESO hasta Bachillerato.

Una de las estudiantes dibuja a una residente. / IES Ramón y Cajal

Las seis materias

El primer punto tiene que ver con escuchar y archivar. Los mayores comparten sus historias y experiencias vitales divididas en tres secciones: infancia, juventud y senectud. Mientras tanto, los jóvenes prestan atención y documentan estas narrativas, creando un archivo de historias locales redactadas. Además, cada alumno recita la narración del residente correspondiente y se graba. Posteriormente, con todas las grabaciones se confecciona un audiolibro, en formato podcast, para poder escuchar las biografías. Algunos de los testimonios que comparten los usuarios se tornan sobrecogedores para algunos jóvenes: «En la sesión de historia una chica salió llorando, porque una residente le había confesado que cuando era pequeña solo tuvo una muñeca y que cuando se le rompió, su madre no pudo comprarle ninguna más», cuenta la profesora.

El segundo punto consiste en la creación de un club de lectura en el que los estudiantes leen a los residentes fragmentos de libros y culmina con un coloquio conjunto al final de la sesión.

Con el tercero, pasamos de la palabra a la pintura. Los chavales, en concreto los del Bachillerato de Arte y los de Educación Plástica, elaboran retratos a los residentes con diferentes técnicas pictóricas. Con todos ellos se realiza una exposición que se muestra en la web del proyecto y en la residencia. Los dibujos confeccionados van acompañados de «retratos literarios» que se subirán al blog de escritura creativa. De pintura fue la última sesión: «Los mayores se sintieron superimportantes porque se les dio un espacio y un momento único. Les estaban dibujando y fue bonito. El resultado se quedó allí con ellos», aclara Muñoz. Como aclaración, es importante destacar que el ‘Eco’ de la iniciativa no solo tiene que ver con el papel de los estudiantes, sino también con las herramientas digitales que usan para inmortalizar el legado de sus opuestos.

Al cuarto objetivo le engloba un enfoque más dinámico y sabroso, por partes iguales. En esta ocasión, alumnos y residentes se coordinan para practicar gerontogimnasia y charlar sobre hábitos saludables. Para la primera de las actividades se trabaja la movilidad de los residentes mediante sesiones deportivas dirigidas por los estudiantes, mientras que para la otra cara de la sesión, la rutina saludable, se fomenta el consumo y la realización de una alimentación nutritiva con recetas equilibradas.

En la quinta meta del proyecto, los del Ramón y Cajal planearon la creación de un cinefórum. Para llevarlo a cabo se pensó en «la proyección de la serie Anillos de oro, con Ana Diosdado e Imanol Arias, en la que se abordan el tema del divorcio, las dificultades de la mujer en aquella época, el derecho al voto o al de la educación: «Ayudó a muchas mujeres esta obra», apostilla la profesora.

El sexto y último punto de los propuestos por el instituto murciano en la Virgen del Carmen concluye con interpretaciones musicales y escénicas: se realizan actuaciones vocales, instrumentales y corporales con la colaboración de los usuarios de la residencia. Al mismo tiempo, se llevan a escena representaciones teatrales desarrolladas también por los alumnos de Artes.

Un proyecto a imitar

Como advierte María Dolores, esta iniciativa intergeneracional «seguirá evolucionando». Los docentes encargados de supervisar las sesiones quieren que otros centros la repliquen en más residencias: «La idea es que esto se extienda a otros institutos, que no solo se haga aquí, sino que se aplique en los centros que tengan residencias cerca. Aquí en Murcia y, también, en otros pueblos de la Región».