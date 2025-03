Ana Martínez-Fortún: "La transición ecológica debe incorporar la visión de la mujer, si no, las soluciones serían incompletas"

Ana Martínez-Fortún es directora de Estudios y Proyectos en los departamentos de Medio Ambiente y Energía de Orthem, la principal empresa nacional de servicios medioambientales, y un ejemplo de liderazgo empresarial en la Región de Murcia. Hoy será ponente en el evento Liderazgo Femenino y Sostenibilidad, un espacio para inspirar, empoderar y conectar a mujeres líderes comprometidas con el cambio y el medio ambiente, organizado por el diario La Opinión, en colaboración con Orthem y con la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, la jornada Liderazgo Femenino y Sostenibilidad.

En un sector históricamente dominado por hombres, ¿qué desafíos ha enfrentado como mujer en un puesto de liderazgo en Orthem?

Uno de los retos más evidentes es romper los estereotipos que asocian el sector con un perfil masculino y minimizan la representación femenina. Cuando empecé éramos pocas las mujeres y actualmente he participado en proyectos donde ocupábamos todos los puestos de gestión. Aun así, queda mucho por recorrer y a veces, aunque ostentes el liderazgo, se busca la validación de tus palabras por algún compañero de tu equipo. Todo esto han sido oportunidades para demostrar que el liderazgo depende de la capacidad, la visión y la determinación, aunque lamentablemente todavía se aplique un listón diferente en función del género. Por suerte, formo parte de una empresa como Orthem, que prioriza el talento para la toma de decisiones, independientemente del género.

¿Cree que el liderazgo femenino aporta una visión diferente en la gestión de proyectos ambientales? ¿En qué aspectos se nota más esta diferencia?

Hablar de liderazgo femenino como un estándar puede perpetuar los estereotipos de género. Existen diferentes tipologías de liderazgo, independientemente del género que las ejerza. Dicho esto, el cambio hacia un enfoque más colaborativo e integrador siempre aporta una perspectiva diferente. En sostenibilidad, el consenso y las soluciones a largo plazo son clave. Se requiere un liderazgo inclusivo y orientado al impacto social, que considere la sostenibilidad no como una cuestión técnica, sino como elemento transversal en la toma de decisiones.

A veces, aunque ostentes el liderazgo, se busca la validación de tus palabras por algún compañero de tu equipo

¿Qué medidas cree que deberían tomarse para fomentar una mayor presencia de mujeres en cargos directivos dentro del sector medioambiental?

Hay que borrar el estereotipo de ‘sector de hombres’, fomentando el acceso de las mujeres a todos los niveles: peones, operarios, capataces… Visibilizar referentes femeninos ayuda a romper los estereotipos de que las profesiones STEM no son adecuadas para ellas y fomenta las redes de apoyo y programas de mentoría que respaldan a las mujeres para dar el paso hacia puestos de responsabilidad. Hay que replantearse las políticas de conciliación, acabando con la idea de que es cosa de mujeres, que lleva a que el 87% de ellas reconfigure su carrera por los cuidados. Mientras esta responsabilidad sea equitativa no habrá una igualdad real de oportunidades profesionales. El papel de las empresas es fundamental y, como ya ha hecho Orthem, deberían asumir que la diversidad en el liderazgo mejora los resultados y promueve una gestión innovadora y eficiente.

La Región está apostando por potenciar referentes femeninos en distintos sectores. ¿Cómo valora esta evolución y qué consejo daría a las jóvenes que quieren seguir su camino?

El aumento de referentes femeninos en sectores tradicionalmente masculinos es muy positivo. A las jóvenes les diría que no tengan miedo a ocupar espacios, que busquen redes de apoyo y, sobre todo, que no se callen. La clave está en la preparación, la perseverancia y la pasión por lo que hacen, y no deben permitir que se les valore por aspectos diferentes que a sus compañeros.

Orthem está a la vanguardia en actuaciones ambientales. ¿Cuáles son los principales proyectos en sostenibilidad en los que están trabajando actualmente?

Orthem es la primera empresa en el sector forestal y un referente en prevención y extinción de incendios forestales. Como proyectos principales en cuanto a sostenibilidad, destacaría las restauraciones ambientales postincendio, donde aplicamos soluciones de regeneración ecológica para recuperar suelos y biodiversidad; el proyecto LIFE Token CO₂, para la compensación de emisiones a través de la gestión forestal o la aplicación de tecnologías innovadoras para la recuperación de hábitats naturales y biodiversidad en la gestión de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón o el Plan de Biodiversidad del Ayuntamiento de Madrid.

¿Qué papel juega la innovación en la gestión ambiental y en qué medida la están aplicando en Orthem?

La innovación es clave en la sostenibilidad. No podemos afrontar los desafíos medioambientales con soluciones y enfoques del pasado. Por ello, Orthem aplica tecnologías como sensorización y teledetección para el seguimiento de la evolución de los ecosistemas o tecnología LiDAR para el modelado 3D y la optimización de alternativas de gestión, junto con sistemas de gestión inteligente de residuos y eficiencia energética, sin olvidar el uso de maquinaria y vehículos sostenibles.

Hablar de liderazgo femenino como un estándar puede perpetuar los estereotipos de género

Desde su experiencia, ¿qué retos enfrenta la Región en términos de sostenibilidad y cómo pueden afrontarse desde la colaboración público-privada?

Los retos de la Región pasan por mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos, racionalizando su uso y fomentando la reutilización, y por desarrollar un planeamiento del crecimiento urbanístico y del potencial de generación de energías renovables que no olvide la conservación de los espacios naturales y la rica biodiversidad de la Región. Para ello la colaboración público-privada es esencial, con el aporte de innovación y capacidad técnica por las empresas y la creación por la administración de marcos regulatorios coherentes, estables y de largo plazo.

¿Cree que las empresas están realmente integrando la sostenibilidad en su estrategia o aún es un reto convencerlas de su importancia?

Cada vez más empresas entienden que la sostenibilidad es una necesidad. Sin embargo, algunas siguen viéndola de forma cortoplacista, como un coste o un trámite obligado por la normativa, la presión social o el efecto reputacional. Desde Orthem consideramos clave demostrar que las prácticas más sostenibles no solo mejoran el medioambiente, sino que son una garantía de continuidad y crecimiento eficiente, tanto empresarial como ecosocial.

¿Cómo ve la evolución del liderazgo femenino en el ámbito de la sostenibilidad en los próximos años?

Soy optimista. La conciencia ambiental debe ser una prioridad global y, sin duda, la transición ecológica debe incorporar la visión de la mujer, si no, las soluciones serían incompletas. Estoy convencida de que en este proceso veremos a más mujeres ocupando puestos estratégicos, pero es necesario seguir impulsando medidas de igualdad, formación y visibilización del talento femenino. Porque solo con una participación diversa lograremos soluciones eficaces para los desafíos ambientales del futuro.