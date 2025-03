Vox plantará cara en la Asamblea al Pacto Verde Europeo: "No puede ser que cada vez que llueve se pongan en riesgo vidas"

El presidente provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha anunciado la presentación de una iniciativa en la Asamblea Regional para que el Parlamento autonómico se manifieste en contra del Pacto Verde promovido por socialistas y populares en Europa.

Antelo ha denunciado que este acuerdo "impide la realización" de infraestructuras hidráulicas fundamentales, como el desdoblamiento de ramblas y la construcción de presas de retención de agua, lo que agrava los efectos de las lluvias torrenciales en la Región de Murcia y el Levante español.

“No puede ser que, cada vez que llueve, se pongan en riesgo las vidas humanas porque siguen sin ejecutarse las infraestructuras hidráulicas prometidas por el bipartidismo. Llevamos más de 20 años esperando estas obras imprescindibles para la seguridad y el aprovechamiento del agua en el campo de la Región de Murcia", ha subrayado.

“A día de hoy seguimos sin hacer ni una mísera infraestructura hidráulica. No puede ser que socialistas y populares obliguen a cada región a no limpiar sus cauces de las ramblas, no hacer las infraestructuras hidráulicas necesarias, no parar esas lluvias torrenciales con presas de retención de agua”, ha añadido.

A renglón seguido, el líder de Vox ha lamentado los daños materiales y personales causados por las recientes lluvias y ha enviado su pésame a los familiares y amigos de la víctima fallecida. "Esto no puede quedar así. La inacción de socialistas y populares está costando vidas y perjudicando a nuestro campo y a nuestra economía", ha afirmado.

"Nosotros no vamos a estar –además, lo ha dicho nuestro presidente, Santiago Abascal– en ningún lugar que no condene claramente el Pacto Verde", ha aseverado.

A preguntas de los periodistas, Antelo ha criticado al Partido Popular por su falta de acción y retrasos en la presentación del techo de gasto. "El PP anunció en noviembre que en pocos días tendríamos el techo de gasto, pero seguimos esperando en marzo. Otras comunidades gobernadas por el PP ya han presentado sus presupuestos, pero en la Región de Murcia seguimos sin avances", ha señalado.

Asimismo, el presidente provincial ha vuelto a denunciar el problema de infrafinanciación que sufre la Región de Murcia debido a los gobiernos del PP y del PSOE. "Somos la comunidad peor financiada de España porque siempre hemos sido leales a la nación, mientras que se ha premiado a separatistas y golpistas", ha lamentado.

Sobre la negociación presupuestaria, Antelo ha dejado claro que depende del Partido Popular. "Nuestra postura es clara: exigimos la reversión de las políticas por las que salimos del Gobierno, como la aceptación del reparto de inmigrantes ilegales, que es competencia autonómica. Pedimos el cierre del centro de menas de Santa Cruz y el rechazo del Pacto Verde, que arruina nuestro campo y nuestra industria y provoca inundaciones en el Levante español", ha concluido.