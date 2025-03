Las lluvias en la Región de Murcia, una "salvación" para los cultivos de secano

Los agricultores murcianos hacen una valoración "muy positiva" de las lluvias que están cayendo en la Región de Murcia estos días y algunos hablan incluso de que han supuesto la "salvación" de algunos cultivos. Según el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, estas lluvias eran "muy necesarias y muy esperadas".

"Las precipitaciones que se han producido este fin de semana han sido importantes y han supuesto un alivio para los cultivos de secano, "debido a la larga sequía que estábamos sufriendo", señala a La Opinión Gálvez, que espera que las continúen las lluvias y eso ayude a recuperar los embalses.

Desde Asaja sostienen que estas lluvias benefician sobre todo al cereal, que iba camino de sumar el cuarto año consecutivo sin cosecha. "Estas lluvias pueden facilitar que salga adelante", sostiene Gálvez, que advierte que para eso es necesario que se produzcan más precipitaciones en la primavera y en ese caso se podría dar una situación de normalidad.

Además del cereal, la lluvia, que podría mantenerse hasta el próximo fin de semana según la Aemet, beneficia a otros cultivos de secano, principalmente al almendro, el viñedo y el olivar. En cuanto a la agricultura de regadío, el responsable de Asaja explica que el temporal de lluvia también beneficia mucho a los cítricos, "puesto que ya prácticamente ha terminado la recolección del limón fino y ya se están realizando labores de poda y de cara a la floración de la próxima cosecha es muy positivo".

Las lluvias también favorecen a las hortalizas, ya que las se lavan las tierras de sales y se refresca el terreno, además del ahorro que supone para el agua de riego.

Para el secretario de Agricultura de UPA Murcia, Antonio Moreno, estas lluvias representan una "salvación" para el campo murciano. Aunque para el regadío es también una gran noticia, ya que la falta de lluvia provoca que los suelos se salinicen, es el secano el que más lo necesitaba porque se encontraba ya "en un punto de no retorno en algunas comarcas y gracias a estas lluvias muchos cultivos se van a salvar". Asegura Moreno que le preocupa menos el cereal que otros cultivos leñosos.

"No me preocupa tanto el cereal porque es un cultivo que tiene seguro de sequía, tú lo plantas y si no recolectas cobras la cosecha y no tienes una pérdida de valor de capital, pero donde sí tenemos una pérdida de valor de capital es en los leñosos: olivo, viñedo y almendro; ahí sí que teníamos un riesgo grandísimo, de hecho se han secado muchísimos almendros y tenemos viñas que se nos van, porque no soportan tanta falta de agua". En cuanto a los cereales, desde UPA entienden que los que hayan sembrado, "con estas lluvias y un poquito más, los van a sacar adelante de maravilla".

En cualquier caso las organizaciones agrarias consideran que, aunque hay que esperar a ver cómo evoluciona el temporal, mientras siga cayendo las precipitaciones con esta intensidad moderada (salvo en algunas zonas) el balance va a ser muy positivo.