"Los equipos diversos son más creativos y conducen a mayores beneficios"

La cita de mañana saca a relucir una tendencia palpable en las empresas españolas, la de mayor presencia de mujeres en sus cuadros directivos...

La jornada del martes es importante para visibilizar y que otras mujeres vean que es posible alcanzar puestos de alta dirección. Está al alcance de todas las personas y requiere esfuerzo, mucho trabajo y constancia.

Hemos de animar e insistir a otras mujeres a que todo es alcanzable y que no dejen de perseguir sus sueños, si es lo que quieren.¿Cómo el liderazgo femenino impacta en los empleados y en las compañías donde se ejerce?

Cuando hablamos de liderazgo femenino y su impacto yo prefiero fijarme en los equipos diversos. No cabe duda que, mujeres y hombres tenemos nuestras diferencias, y que los equipos formados por mujeres y hombres, de acuerdo con estudios que lo avalan, conducen a mejores resultados y a alcanzar metas más altas. En este sentido, son equipos más creativos, más innovadores y, en definitiva, conducen a mayores beneficios, que es lo que persiguen las empresas.

Según su experiencia, ¿qué estilo de liderazgo es el más valorado por las organizaciones?

El valor del liderazgo está en conseguir que el equipo conduzca a los mejores resultados a los que se puede aspirar. Un liderazgo colaborativo en el que todas las personas que forman parte del equipo son importantes y contribuyen al máximo beneficio, son equipos motivados que, sin duda, encaminan a tener los mejores resultados.

Existen voces que ponen en duda las políticas de igualdad de género y sostenibilidad llevadas a cabo por multinacionales —como las energéticas— por «poco genuinas»; vaya, que se las acusa con frecuencia de practicar ‘pinkwashing’ y ‘greenwashing’.

Pueden existir esas voces, yo no las he oído y la verdad es que no he percibido esas prácticas por parte de las empresas del sector energético. En mi experiencia, y cuando hemos puesto en marcha AEMENER, en 2017, las empresas de energía con las que hemos firmado acuerdos de colaboración siempre han estado muy sensibilizadas y motivadas para impulsar la presencia femenina en todas las categorías profesionales. La opinión generalizada es que no se puede desaprovechar ningún talento por ser mujer u hombre.

¿Teme pasos atrás en cuanto a liderazgo femenino, dado el contexto creciente?

Creo que estamos en el siglo XXI, en un mundo occidental y que disfrutamos de la mejor sociedad en la que se trata muy bien a las personas y a la mujer, en particular, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Es verdad que, a nuestro pesar, hay regímenes totalitarios en muchos países, muy contrarios a que la mujer tenga cualquier tipo de papel en la sociedad, que es realmente una atrocidad.

¿Cree útiles las cuotas de género establecidas en los consejos de administración por la Ley de Igualdad?

Creo que el establecimiento de cuotas es necesario durante un tiempo limitado hasta que la mujer tenga un papel representativo en todos los niveles. Ahora se da la paradoja que por las mismas de los consejos de administración, que rondan del orden del 30 o 40% de presencia femenina, es mayor que en la alta dirección. El que haya mujeres es otra garantía de que en el futuro se va normalizando y habiendo más mujeres. Llegados a ese momento ya no se necesitarían establecer cuotas.

Usted también es la cara visible de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), de las marcas que tratan de hacerse hueco en el mercado de la movilidad eléctrica, un campo en el que China domina. ¿Puede Europa competir con el gigante asiático?

Nuestra visión es que Europa debe buscar alianzas tecnológicas con otros países para reforzar el liderazgo industrial en el sector de la automoción, en la consideración que estamos en un mercado globalizado. Las marcas europeas también fabrican en China y lideran los compromisos medioambientales.

Pero el consumidor español parece ser reticente al coche eléctrico...

En España, de acuerdo con las cifras presentadas en el Anuario de AEDIVE, a diciembre de 2024 los vehículos eléctricos matriculados eran cerca de 600.000 y tenemos el objetivo de que se alcance la cifra de 5,5 millones en 2030. Estamos lejos del objetivo.

Una de las principales razones por las que no se adquieren vehículos eléctricos es la falsa información y los mitos que persisten, que generan desconfianza y confusión. Desde AEDIVE, insistimos en la necesidad de una campaña que transmita información veraz a la sociedad, quitando miedos e incertidumbres.

En estos momentos, urge que se reactiven las ayudas e incentivos al vehículo eléctrico, suspendidas tras la no convalidación en el Congreso del decreto ómnibus.

Volviendo al liderazgo femenino... ¿Saldrá a la calle el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer?

En AEMENER lo celebramos con un encuentro en el que presentamos diferentes estudios sobre el papel de la mujer en el sector energético. El próximo 7 de marzo, con el Informe de Empleabilidad y Recursos Humanos en dicho ámbito, que elaboramos junto con Adecco.