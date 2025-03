Pedro Sánchez pide al PP en Cartagena "que rompa con Vox y mire más a Alemania"

La ultraderecha sirvió de eje del discurso de Pedro Sánchez en la clausura del 17º Congreso Regional del Partido Socialista de la Región de Murcia, que finalizó este lluvioso domingo en Cartagena. "Al PP hay que decirle que rompa con Vox y mire más a Alemania", señaló el presidente del Gobierno de España, haciendo referencia al cordón sanitario levantado en el país germano para evitar que Alternativa para Alemania alcance cotas de poder.

"Decir más Europa no es un eslogan. No se puede pactar con quien quiere romper Europa", manifestó el también secretario general del PSOE, que acusó a la "tecnocasta" de buscar "negocio en el mercado europeo" imponiendo barreras comerciales, a pesar de que "la derecha y ultraderecha no han dicho ni mu de los aranceles".

Yo digo a la Huerta de Murcia dónde va a estar el Gobierno de España, con las cooperativas y agricultores, defendiendo los intereses de España y de Europa", sentenció.

Antes de marcharse a la cumbre en Londres con el objetivo de impulsar una acción común en la ayuda a Ucrania, Sánchez defendió una "paz justa y duradera" en el país invadido, recordando que es Putin el que "quiere anexionarse unilateralmente territorios del este de Europa".

Ante las sorprendentes imágenes de la discusión del presidente estadounidense, Donald Trump, con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en la que ambos discutieron airadamente, Sánchez subrayó que "las relaciones entre países en el siglo XXI son de alianzas, no de vasallaje", incidiendo en que "la época de países soberanos y súbditos se acabó".

"Por eso defendemos a Ucrania. Esto no va de si tienes buenas o malas cartas. La carta buena es la de las Naciones Unidas, que defiende el derecho de los pueblos a existir, como hace Ucrania", explicó, añadiendo que "España defiende la ley del derecho internacional" consagrado en la ONU, "no la ley del más fuerte" y que "a todos nos apremia una paz justa y duradera", pero "no a costa de premiar al agresor, que es Putin".

El líder nacional del PSOE volvió a la carga contra la ultraderecha al afirmar que "su lema no es todo por la patria; es todo por la pasta". En concreto, hizo mención al presidente argentino, Javier Milei, al asegurar que la motosierra de la que hace gala "no deja de ser el trampantojo que te ponen para olvidarte de sus verdaderas intenciones: hacer negocio con los derechos de la gente: con las pensiones, con la sanidad y con la educación".

La "película" de la condonación de la deuda

Pedro Sánchez, durante su intervención en el auditorio El Batel de Cartagena. / Loyola Pérez de Villegas

En clave nacional, el presidente del Ejecutivo aseguró que "el futuro" les dará la razón ante el rechazo del PP a la condonación de la deuda pública, que suponen 83.000 millones de euros en total, 3.318 millones para la Región de Murcia. También "dijeron que no a las entregas a cuenta", añadió, explicando que equivalen a 600 millones en la comunidad murciana. "Y luego dicen que el Gobierno tiene que dar una mejor financiación autonómica", lamentó. "Sé cómo termina esta película. El PP dice hoy que no y dirá mañana que sí y que esta idea ha sido suya. No tienen remedio", sentenció.

Pedro Sánchez enumeró desde el atril sus éxitos en el Gobierno, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la reforma laboral o la actualización del Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones.

"Dijeron que con el malvado Sánchez España se iba a romper y está más unida"; "que se iba a hundir y lidera el crecimiento en Europa"; y "que íbamos camino de una dictadura y vamos escalando peldaños en el ranking de las 25 democracias plenas", según The Economist, enfatizó.

También sacó pecho por el "récord absoluto de matriculaciones" en Formación Profesional en España, algo que "reduce la tasa de abandono escolar", atacando a "aquellos que dicen que no a la igualdad de oportunidades y recortan recursos económicos en la educación pública". "No hay méritos si no hay igualdad de oportunidades"sentenció.

128 millones para la conexión de Torre Pacheco con Cartagena en AVE

El líder de los socialistas anunció durante el congreso del PSRM que "Adif acaba de adjudicar 128 millones de euros para la conexión de Torre Pacheco con Cartagena" en Alta Velocidad, poniendo en valor los más de 1.400 millones de euros invertidos en 2024 en el Corredor Mediterráneo.

Pedro Sánchez y Franisco Lucas saludan a los asistentes al congreso regional. / Loyola Pérez de Villegas

También recordó que el Gobierno de España ha desplegado ya más de 700 millones de euros de inversión en el Mar Menor, entre otras.

Sánchez tuvo palabras de agradecimiento para José Vélez, el secretario general saliente: "Pepe, has creído en mí y has defendido con mucha convicción el proyecto que hemos emprendido desde el Gobierno de España. Tienes un amigo en Madrid".

Al nuevo líder del partido en la Región, Francisco Lucas, también le dedicó unas palabras. "Enhorabuena a Paco, va a llevar a Murcia a su mejor versión. En 2027 vamos a tener en la Región de Murcia un presidente socialista", indicó, subrayando que la "fórmula del éxito es la "unidad" detrás del nuevo secretario general "para que sea el próximo presidente de la Región de Murcia".