Larrosa, presidente de la Audiencia Provincial de Murcia: "Hay que darle una vuelta a las conformidades, pero tiene que ser legislativa"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidía esta semana que el magistrado Miguel Ángel Larrosa Amante siguiese al frente de la Audiencia Provincial de Murcia. Arropado por su antecesor en el cargo y amigo, Andrés Pacheco, Larrosa Amante tomó posesión de su cargo en mayo de 2016, en un abarrotado salón del Palacio Almudí, en Murcia.

Entonces confesó que se sentía «muy ilusionado» por el reto que iba a asumir. Continúa ilusionado. Si no, explica a La Opinión en su despacho del Palacio de Justicia de Murcia, obviamente no seguiría.

Larrosa Amante, en su despacho del Palacio de la Justicia, sede de la Audiencia. / Israel Sánchez

Primero de todo, enhorabuena por seguir al frente de la Audiencia Provincial. ¿Qué le faltó por hacer en el primer mandato y será lo primero que asuma ahora?

Bueno, en el primer mandato no pude hacer todo, en el programa (de su candidatura ante el Consejo General del Poder Judicial) dije que ya había cumplido más o menos el 70% de lo previsto, pero no pude hacer todo. Lo que no pude hacer fue dividir la jurisdicción en Cartagena, para crear dos secciones civiles y penales. También es importante mejorar los tiempos de respuesta, sobre todo en el ámbito de enjuiciamiento penal. Son las dos cosas que, por unas cosas o por otras no se han podido hacer. Algunas han dependido de mí; otras, la mayor parte, han dependido de otras personas. Hay que seguir en esa línea, intentar que esos dos objetivos se cumplan.

Adelantó usted que, si continuaba como presidente del tribunal, organizaría una nueva modificación de las normas de reparto de la Audiencia para intentar paliar las diferencias entre las secciones.

Es lo más inmediato. Hay que adaptar las normas de reparto para para trasladar, primero, los nuevos criterios de materia de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia procesal, especialmente para el enjuiciamiento de los delitos sexuales; y luego también hay que evitar disfunciones que se han apreciado en el reparto. Con la experiencia y el tiempo, podremos ir mejorando.

¿Han sido muy duros estos años al frente de la Audiencia?

No, no ha sido duro. En Murcia, a diferencia de otras audiencias, como Alicante o Málaga, tenemos la suerte de tener un Tribunal Superior de Justicia, cuyo presidente tiene la representación del Poder Judicial. En otras provincias que no son sede de un TSJ, el presidente de la Audiencia hace muchas otras funciones. Aquí es esencialmente hacer las funciones gubernativas de la Audiencia, las funciones alternativas derivadas de mi condición de miembro de la Sala de Gobierno y de dos o tres comisiones más que presido y y el trabajo jurisdiccional diario. Entonces, bueno, se lleva; aunque quita tiempo, pero se lleva.

La estructura de las secciones Civil y Penal está obsoleta: la última sección que se creó en la Región se hizo en el año 2000 Miguel Ángel Larrosa Amante — Presidente de la Audiencia Provincial de Murcia

La Fiscalía Superior de la Región prepara una instrucción con la que endurecer el control sobre las conformidades, a fin de evitar un escándalo como el de la ‘operación Baúl’. ¿Cómo lo ve usted?

Bueno, la instrucción no la conozco, porque no me la han pasado desde Fiscalía, pero a todo lo de las conformidades hay que darle una vuelta. Pero esa vuelta tiene que ser legislativa. Hay que reformar el sistema de conformidades para establecer límites. Por ejemplo, a partir de qué momento ya no se puede llevar a cabo la conformidad; si queremos, algunas materias, eliminarlas de la conformidad y que expresamente se diga: ‘Mire usted, los delitos sexuales o los delitos contra menores no pueden ser objeto de conformidad’. Bueno, pues que se diga como tal en la ley y no quede al arbitrio de la buena voluntad de cada una de las partes.

¿Usted sería partidario de que, por ejemplo, en los delitos sexuales no pueda haber conformidad?

Buenos, vamos a ver, es una pregunta difícil. Porque, por un lado, es lógico que sea así; pero, por otro, hay víctimas que lo pasan muy mal repitiendo en el acto del juicio lo que fue su agresión, y con lo que eso significa también de parafernalia, de toga, de someterse a las preguntas de las defensas... Hay veces que la conformidad habría que verla condicionada, quizás, a que sea la víctima realmente la que la acepte, no tanto su abogado, sino que sea la víctima. También he visto mujeres que han sido muy valientes en los juicios, claro.

La del 'sí es sí' era una ley bienintencionada y que tenía muchas cosas positivas, pero que no estaba bien articulada Miguel Ángel Larrosa Amante — Presidente de la Audiencia Provincial de Murcia

Siguiendo con violencia sexual: la ley del ‘solo sí es sí’ ha provocado la rebaja de las penas de dos de los cinco condenados por la violación grupal ocurrida durante los sanfermines de 2016. ¿Qué opinión le merece este asunto?

Esto es un fleco que quedaba de la del ‘sí es sí’, una ley bienintencionada y que tenía muchas cosas positivas, pero que no estaba bien articulada. Hay un principio básico del Derecho Penal que, nos guste o no, es aplicable a todos los delitos, que es que siempre se aplica la ley más favorable al reo. Entonces, cada vez que hay una reforma legal y se tocan las penas, entra en juego esto. Estamos ante una situación muy compleja, desde el punto de vista humano; pero, en definitiva, es un fleco más de esa ley, que podría haberse solucionado en su momento. Ahora ya no hay más solución que aplicarla.

Hablemos de juzgados colapsados. ¿Los murcianos saturamos los juzgados con asuntos de poca entidad que podrían ser solucionados con una mediación o sin recurrir a la Justicia?

Los murcianos no: los españoles. Aunque los murcianos también. Es decir, los españoles tenemos un problema y es que no creemos en la autoresolución de conflictos, en aspectos como la mediación, en acudir a un arbitraje. Es muy común la frase: «Que me lo diga un juez». Bueno, pues, mire, hay veces que no lo tiene que decir el juez. Ciertas cosas no las debería decir el juez.

Entonces, si no hay un cambio de chip colectivo, seguiremos saturando juzgados y tribunales...

En Civil, ahora mismo, hay una litigación en masa, por la génesis de la mayor conciencia del ciudadano en defensa de sus derechos. Sobre todo, los consumidores. Y está el asunto de las entidades de crédito que se ven afectadas por esto.

Primer plano de Larrosa Amante, durante la entrevista con La Opinión en el Palacio de Justicia de Murcia. / Israel Sánchez

¿Pero ya ha colapsado?

Ha colapsado. De hecho, el colapso en la secciones civiles nuestras deriva de los recursos de apelación, del tema de las condiciones generales de contratación, los contratos de préstamos hipotecarios... lo que se conoce como las cláusulas suelo. Que no son cláusulas suelo, porque eso ya no hay, son otras muchas cláusulas. Por poner un ejemplo, en el Juzgado de Primera Instancia Nº 16 de Murcia (especializado en cláusulas abusivas en las hipotecas), en los tres primeros meses de 2024 entraron 5.000 y pico asuntos. Y creo que terminó con 8.000 el año. Es una barbaridad. A mí lo que me preocupa es que eso colapse otros aspectos, como Familia, como temas de arrendamientos o desahucios... temas socialmente más sensibles.

¿Cuántos jueces más necesita la Audiencia Provincial de Murcia?

Vamos a ver, nosotros somos ahora mismo 28, de los cuales 26 son titulares y dos están adscritos de forma temporal. ¿Qué haría falta? Como mínimo, uno en Cartagena para poder dividir la jurisdicción, porque hay seis y se necesita un séptimo. Aquí, con un par de ellos podríamos incluso crear una nueva sección y mejorar, por ejemplo, Familia. En Penal sí haría falta otra sección mínimo... La última sección que se creó en la Región, la de Cartagena, se creó en el año 2000. Desde entonces, se han creado plazas de magistrados, que son más baratas, pero no secciones. La sección conlleva una infraestructura; un magistrado, un despacho y un ordenador. Es una oportunidad que se ha perdido en la ley: podría haber unificado Civil y Penal y eliminar una estructura que yo creo que está obsoleta: la de las secciones.