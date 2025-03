Juan González, responsable de una expedición murciana de barranquismo en Guinea: "Estuvimos cerca de quedarnos atrapados"

Juan González Sancho es el murciano al que se le ocurrió y organizó el viaje a Guinea Ecuatorial junto a otros técnicos de barrancos y un cámara parar abrir seis nuevos cauces por los que aún nadie había descendido. Como responsable de la expedición, valora los aspectos positivos y los riesgos de su aventura.

¿Qué es lo mejor y lo peor del día a día en una expedición así?

Lo mejor sin lugar a dudas es la convivencia con los compañeros y la gente del pueblo. Estuvimos alojados en Moka y nos llevamos de allí a buenos amigos y recuerdos muy bonicos. En cierto modo también la incertidumbre, la necesidad de adaptarnos rápidamente a cualquier contratiempo y la sensación de estar continuamente descubriendo cosas nuevas, tanto a nivel cultural y humano como a nivel de exploración.

Lo peor quizás algunas incomodidades como la falta de agua corriente, las picaduras de algún bicho, la poca variedad de la dieta... Pero es que sin estas cosas, que ya dábamos por hecho, todo sería más fácil y no disfrutaríamos tanto de las cosas buenas.

Como responsable del proyecto, ¿lo más difícil de manejar son las cuestiones técnicas o las relaciones entre el grupo?

La verdad es que todo ha salido genial. El equipo ha congeniado estupendamente. Todos, a excepción de Eloy, el cámara, que hizo su primer barranco, el Sitè, con más de 500 metros de desnivel, tras recibir unas clases de rapel el día antes, somos profesionales de la montaña o tenemos ya cierta experiencia haciendo barrancos. Los aspectos técnicos y logísticos los afrontábamos hablando entre todos una vez teníamos medio claro a qué nos íbamos a enfrentar.

Yo solo tuve la idea de ir a Guinea, adquirí el material técnico necesario e hice los primeros contactos con agencias locales para poder aterrizar en la isla con todos los bártulos.

Lo más difícil probablemente haya sido el aspecto burocrático. Guinea es un país que quiere abrirse al turismo y está haciendo esfuerzos en ese sentido pero aún tiene un buen margen de mejora. Esperamos contribuir en esa línea y facilitar el camino a otros deportistas que quieran ir en el futuro.

¿Sintieron en algún momento que corrían peligro?

El único momento que podríamos definir como al límite del game over tuvo lugar en el último barranco, el Moasá. Me tocaba bajar a mi taladro en mano sobre una cascada de 120 metros. Bajé 60, que es la longitud de las cuerdas que llevamos, para equipar otra reunión a mitad de vertical, y sin ser yo consciente, un roce oculto bajo la vegetación estuvo a punto de cortar la cuerda por completo. Cuando bajó Josemi tuvo que hacer un nudo sobre la cuerda para aislar el tramo seccionado.

El problema cuando sucede esto es que la cuerda a la que se le hace el nudo ya no puede ser usada para rapelar porque no se puede recuperar desde el otro lado de la anilla, no pasaría el nudo. Llevábamos solo dos cuerdas de 60 para ahorrar peso, ya que esta vez éramos cuatro en lugar de siete y el retorno de estos barrancos es infernal, pero aún nos quedaba una cascada de 100 metros más lo que pudiera aparecer más abajo.

Además, cuando bajaron los otros dos compañeros por la otra cuerda para no tener que pasar el nudo, esta, aunque menos, también se deterioró bastante con otra repisa. Finalmente resolvimos bien la situación y con 40 metros de una y la cuerda del nudo, que tuvimos que abandonar allí, pudimos llegar abajo sanos y salvos. Después de concebir la posibilidad de quedar atrapados allí sin saber muy bien cómo bajar al suelo, las 5 horas del retorno por la selva nos supieron a gloria.

Escuchando el riesgo que supone su hazaña, ¿no hay miedo a la muerte?

Probablemente, si piensas en la muerte cuando vas a hacer montaña es porque en el fondo eres consciente de que te estás metiendo donde no debes. Hacemos montaña porque amamos la vida y la naturaleza, no nos consideramos gente temeraria y nos gusta hacerlo todo siempre con la máxima seguridad posible.

Entiendo que desde el desconocimiento técnico pueda parecer otra cosa, pero es mucho más fácil morir en un accidente de tráfico, por poner un ejemplo, que haciendo barrancos. Todos somos conscientes de que cada vez que vamos en coche podemos morir en un accidente pero nadie piensa en eso cuando arranca. Es algo parecido, gestión del riesgo y no hacer el loco o bajar la guardia... la situación anterior sería algo así como un pinchazo... o reventar la junta de la culata (risas).

Hacemos montaña porque amamos la naturaleza, no nos consideramos gente temeraria

A nivel humano, ¿qué se lleva de Guinea?

Sin lugar a dudas, la gente de Moka. Cuando llegamos nadie creía que fuera posible bajar por allí. Heriberto, el paisano que nos mostró el camino de vuelta desde el fondo del valle al que no bajaba hacía 7 años, creía que ni siquiera seríamos capaces de llegar a pie. Cuando conseguimos bajar las cascadas de Ilachi, las más famosas de Bioko, y mostramos los videos a la gente del pueblo, comprendieron que no estábamos locos y creo que sintieron cierto orgullo de que alguien venga de tan lejos atraído por la belleza del lugar donde han nacido.

Moka es zona Bubi, una de las dos etnias mayoritarias de Guinea, tuvimos ocasión de conocer sus costumbres y tradiciones, su hospitalidad y su sentido del humor. Si en el futuro vamos al continente conoceremos mejor a los Fang.

Una vez completado el trabajo de campo en Guinea, ¿ahora cuál es el siguiente paso?

Estamos editando un documental que saldrá próximamente y que nos gustaría promocionar para dar a conocer el grupo de exploración. Somos los Aramidas Canyon Team, esta ha sido la primera pero ya estamos preparando la siguiente.

¿Tiene en mente otro terreno que te gustaría explorar?

En el verano de 2026 queremos ir a Asia Central. Aquello son palabras mayores por el desnivel a salvar, las condiciones meteorológicas, la gestión del transporte a caballo... una nueva aventura en toda regla.

Mientras llega la fecha, nos gustaría pegarnos un homenaje este verano en el sureste asiático, por el trabajo bien hecho. Estos son países más fáciles a nivel logístico y burocrático en donde queda mucho por explorar a nivel de barranquismo. No todo va a ser sufrir.

A Guinea tenemos intención de volver en la próxima temporada seca, entre noviembre y marzo, hay muchos cauces que no hemos podido explorar que pintan muy bien sobre el mapa. Creemos que el país puede convertirse en un referente mundial para la práctica del barranquismo de aventura y nos encantaría contribuir para que así sea.