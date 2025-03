Francisco Lucas, a Pedro Sánchez: "Hay que reformar el sistema de financiación"

"Pedro, hay que reformar el sistema de financiación autonómica". Así de claro le pidió el nuevo secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que impulsara la modificación de un modelo caducado hace una década y que perjudica especialmente a esta tierra.

"La Región de Murcia no puede ser la comunidad peor financiada", le señaló durante la clausura del 17º Congreso Regional del PSOE. No obstante, también aprovechó para atacar al Partido Popular por usar el sistema de financiación "para confrontar".

"Trasvase, sí, y soluciones frente al cambio climático, también" Francisco Lucas — Secretario general del PSRM

Se mostró muy rotundo con el Tajo-Segura: "Trasvase, sí". Al mismo tiempo, remarcó que "el cambio climático es una realidad" y que por eso "el Gobierno de España está reforzando la desalación".

Lucas criticó las tres décadas del PP en el poder, describiéndolas como "treinta años de desgobierno, despilfarro y corrupción". Sin embargo, "lo más preocupante" para él es que "el PP ha intentado robarle la ilusión a la ciudadanía, haciéndole creer que no hay alternativa".

Subrayó que "la etapa del PP está agotada" porque "sus políticas han fracasado". "No me conformo con que cada seis horas muera una persona dependiente esperando su prestación", dijo, ni a "tener uno de los aires más contaminados", ni a que los estudiantes tengan que llevar "estufas a los colegios porque no tienen aire acondicionado".

Militantes socialistas cantando 'La Internacional' al final del congreso. / Loyola Pérez de Villegas

Por otra parte, lamentó que "Fernando López Miras sigue empeñado en poner la vida de los murcianos en manos de la ultraderecha" por sus acuerdos con Vox. "Estamos cerca de quien desmantela la lucha contra la violencia machista, criminaliza las ONG y estigmatiza a los niños y niñas", manifestó.

Frente a la derecha, Lucas encumbró al Gobierno de Pedro Sánchez, que "se ha convertido en faro de la política internacional", demostrando, además, que "se puede liderar el crecimiento económico protegiendo los derechos laborales".

Además, agradeció a Pedro Sánchez su compromiso "indiscutible" con la Región de Murcia. "Desde que estás en el Gobierno de España han llegado más recursos que nunca", afirmó, señalando que se ha pasado "del abandono de Mariano Rajoy a contar con una inversión sin precedentes".

Vélez, "una persona íntegra"

Francisco Lucas, durante su intervención en el congreso regional del PSOE. / Loyola Pérez de Villegas

El nuevo secretario general quiso tener unas palabras de apoyo a José Vélez, a quien sustituye: "Que quede claro. Eres una persona íntegra. El partido te debe mucho. Quieres a estas siglas y a esta tierra".

Lucas subrayó que se presentó al cargo con el "objetivo claro" de "defender una España mejor" y anunció que el PSRM "se pone a trabajar en un proyecto que una" a todos los militantes.

"Ser el secretario general es uno de los mayores honores de mi vida. No os voy a defraudar. Voy a trabajar sin descanso", aseguró, sacando pecho de su nueva Ejecutiva, que "no es solo un grupo de personas, es la suma de voluntades, de juventud y sabiduría" y que "representa la diversidad" en el partido.

Lucas pidió "trabajar con valentía" para recuperar el Gobierno regional. "Estamos preparados. A ganar, a ganar, a ganar", concluyó.