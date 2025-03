El PSOE regional celebra su congreso en Cartagena con mucha agua y un buen madrugón

La idea era celebrar el 17º Congreso Regional del Partido Socialista murciano en un lugar al aire libre de Cartagena, pero la mala fortuna ha querido que este fin de semana una borrasca pase por agua el evento de proclamación de Francisco Lucas como secretario general del PSRM. Así, esta semana se decidió que lo mejor era celebrar la ceremonia bajo techo, en el auditorio El Batel de la ciudad portuaria.

Durante el día de hoy los afiliados y simpatizantes socialistas podrán escuchar, a partir de las 11 de la mañana, al secretario general del PSOE de Cartagena, Manuel Torres; al secretario general de Comisiones Obreras de la Región de Murcia, Santiago Navarro; al secretario general de UGT de la Región de Murcia, Antonio Jiménez; a la secretaria general de Juventudes Socialistas regional, Carolina Martínez; y al secretario de Organización del PSOE nacional, Santos Celdrán.

Pasado el mediodía, sobre las 12.15, llegará el turno del secretario general del PSRM saliente, José Vélez, que ofrecerá su último discurso como líder de la formación.

Al final de la mañana se constituirán las comisiones de trabajo que debatirán por la tarde las enmiendas de la Ponencia Marco del congreso.

El día terminará a las 8 y media de la tarde con la votación de enmiendas, si las hubiera. Los grupos musicales Stolen y LaNadi Dj cerrarán la jornada.

Mañana se reanudará el congreso bien temprano. Solo así es posible que asista el secretario general de los socialistas a nivel nacional y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. A las 8 de la mañana se votarán las candidaturas de los órganos autonómicos y a las 9.15 horas se proclamarán los resultados.

Francisco Lucas, como nuevo líder de los socialistas murcianos, comparecerá ante los afiliados y simpatizantes del partido a las 9.30 de la mañana. Tras él, lo hará Pedro Sánchez, que se espera que anime a los murcianos a unir fuerzas de cara a las elecciones autonómicas y provinciales de 2027.

También se prevé que se refiera al contexto internacional después de su visita a Kiev el pasado lunes y con las negociaciones abiertas entre Rusia y Estados Unidos.

De fondo tendrá, a su vez, el choque entre el Gobierno y el PP por la propuesta del Ministerio de Hacienda de condonar parte de la deuda de las autonomías.

Cuando acabe, Sánchez viajará a Londres para participar en una reunión de líderes de países aliados sobre Ucrania.

Seis años de su última visita de Sánchez a Cartagena

La última vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó Cartagena fue hace seis años, el 28 de marzo de 2019. Entonces, la alcaldesa era la socialista Ana Belén Castejón, con quien ha hablado La Opinión. «Si lo tuviera delante, le diría, de Castejón a Castejón, ¿sabes en manos de quién has dejado el PSOE de Cartagena?».

En estos seis años, quien fuera alcaldesa fue expulsada del PSOE y ahora está en la oposición. «No creo que Sánchez estuviera muy al tanto de lo que me hicieron. Confió en un pobre hombre de Calasparra, que no sabía ni lo que era la Administración General del Estado», dice, en referencia a José Vélez. «No fue el chef, sino los que estaban en la cocina, los que me dieron la comida envenenada».